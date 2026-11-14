Lực lượng vũ trang thành phố diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Quang Đạo

Vững vàng nơi tuyến đầu

Giữa tháng 11/2026, chúng tôi đến thăm Trung đoàn 6, đơn vị chủ lực trực thuộc Bộ CHQS thành phố. Ngay khi đặt chân đến doanh trại ở phường Phú Bài, dễ dàng cảm nhận nhịp làm việc, huấn luyện khẩn trương, nền nếp của cán bộ, chiến sĩ. Trước yêu cầu ngày càng cao về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn chú trọng rèn luyện, duy trì nền nếp huấn luyện và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Hình ảnh người lính áo ướt sũng, lấm lem bùn đất trong những đợt lũ dữ hay những chuyến hành quân lên vùng cao A Lưới vẫn còn in đậm trong chúng tôi. Tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS, chứng kiến cán bộ, chiến sĩ cùng người dân chung tay xây dựng, càng cảm nhận rõ hơn tình cảm mà bộ đội dành cho đồng bào miền núi. Những tiếng cười, những giọt mồ hôi trong các đợt dân vận giúp dân dựng nhà, thực hiện Chiến dịch Quang Trung ở Khe Tre, Lộc An... đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân.

Tinh thần thi đua còn được thể hiện rõ trên thao trường. Trung đoàn đã tự cân đối hơn 320 triệu đồng, huy động hàng nghìn ngày công củng cố 14 bãi tập, làm mới hơn 1.500 tấm bia, bảng phục vụ huấn luyện. Nhờ chuẩn bị chu đáo, chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới luôn được duy trì, với hơn 90,5% đạt khá, giỏi; các bài bắn súng, ném lựu đạn được thực hiện đúng yêu cầu, chuẩn xác và an toàn tuyệt đối.

Tại bãi tập chiến thuật, gặp Binh nhất Nguyễn Văn Minh (Tiểu đoàn Bộ binh 1) khi mồ hôi còn ướt đẫm trên trán, chúng tôi cảm nhận được sự hào hứng của người lính trẻ khi nói về môi trường huấn luyện của mình. Minh chia sẻ: “Ở đây anh em thương nhau như người nhà. Chỉ huy sát sao, không khí trên bãi tập sôi nổi nên ai cũng tự nhủ phải cố gắng. Trưa nắng gắt hay lúc bão lũ hiểm nguy, hễ dân cần là chúng tôi lên đường ngay”.

Thượng tá Lê Bảo Lân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6 cho biết, việc tổ chức lại biên chế cùng nhiều yêu cầu phát sinh đặt ra không ít áp lực đối với đơn vị. Trước tình hình đó, người chỉ huy phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình và gắn phong trào TĐQT với từng nhiệm vụ cụ thể. Hiệu quả công việc và trách nhiệm với Nhân dân được xác định là những tiêu chí quan trọng trong đánh giá kết quả thi đua. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm và đoàn kết trong đơn vị. Năm 2026, Trung đoàn 6 được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phong trào TĐQT.

Hướng về cơ sở, chăm lo Nhân dân

Từ kết quả thi đua của Trung đoàn 6, phong trào TĐQT tiếp tục lan rộng ra các cơ quan, đơn vị và ban CHQS 40 xã, phường trong toàn LLVT thành phố. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quân sự cơ sở. Trước thực tế đó, các đơn vị chú trọng bám sát địa bàn, gắn nhiệm vụ thi đua với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong năm là kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Lực lượng chuyên trách đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN sớm 8 tháng so với kế hoạch; đồng thời vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết, tìm kiếm và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ. Đơn vị cũng chuẩn bị lực lượng, thiết bị để Đội quy tập 192 sang đất bạn Lào, cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, LLVT thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố và Hội Nạn nhân chất độc da cam chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn.

Tại địa bàn biên giới, Ban CHQS xã A Lưới là một trong những đơn vị chú trọng đưa phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ tại cơ sở. Thượng tá Nguyễn Ngọc Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Đơn vị đặt chỉ tiêu thi đua phải gắn liền với yêu cầu thực tế tại địa phương và đời sống đồng bào. Bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, Ban CHQS xã còn phối hợp với bộ đội chủ lực tham gia xây dựng trường nội trú liên cấp, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao.

Trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, LLVT thành phố luôn duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó. Khi xảy ra cháy rừng, bão lũ, cán bộ, chiến sĩ kịp thời có mặt tại các khu vực nguy hiểm, tham gia chữa cháy, sơ tán và hỗ trợ người dân. Trên mặt trận huấn luyện, 12 cuộc diễn tập cấp xã, phường đều hoàn thành xuất sắc, an toàn tuyệt đối. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ còn đoạt nhiều giải thưởng tại các hội thi báo cáo viên, cán bộ đoàn giỏi và cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Quân khu.

Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ CHQS thành phố chia sẻ, thành quả của phong trào TĐQT có được nhờ sự đoàn kết, tinh thần chủ động và nỗ lực vượt khó của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Phong trào đã góp phần thúc đẩy xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đồng thời củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân trên địa bàn.