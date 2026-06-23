Thúc đẩy mạnh mẽ nhà ở cho thuê

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đặng Xá, xã Thuận An, Hà Nội (Ảnh BẢO LONG)

Việc chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở từ chỗ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở cho thuê, sẽ góp phần ổn định thị trường bất động sản, bảo đảm người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài, phù hợp khả năng chi trả.

Trụ cột chiến lược về an sinh xã hội

Với mục tiêu nhà ở cho thuê là “trụ cột chiến lược về an sinh xã hội từ nay đến năm 2030”, thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều quan điểm chỉ đạo định hướng phát triển nhà ở với nhiều điểm mới. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... Bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng…

Với mục tiêu nhà ở cho thuê là “trụ cột chiến lược về an sinh xã hội từ nay đến năm 2030”, thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều quan điểm chỉ đạo định hướng phát triển nhà ở với nhiều điểm mới.

Hưởng ứng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương đã đồng loạt triển khai xây dựng dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn. Thành phố Đồng Nai là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình này, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về phát triển mô hình chung cư cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động và các đối tượng thu nhập thấp.

Dự án có quy mô hơn 12ha, quy mô khoảng 10 nghìn căn hộ nhà ở xã hội cho thuê cùng hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ với tổng mức đầu tư khoảng 1.360 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Đồng Nai, thời gian thực hiện dự án một năm kể từ khi được bố trí vốn theo kế hoạch.

Thành phố Hà Nội mới đây đồng loạt khởi công ba dự án nhà ở cho thuê. Cụ thể, thành phố đã quyết định sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn thu nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng tiền của các dự án nhà ở thương mại để triển khai hai dự án nhà ở cho thuê gồm: Các ô đất A2, A3 và A4 Khu nhà ở Pháp Vân-Tứ Hiệp, phường Yên Sở, quy mô 1.176 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng với quy mô 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 3.562 tỷ đồng do Công ty cổ phần Vinhomes là nhà thầu thi công. Công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất điều chỉnh dự án Công viên công nghệ thông tin sang dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên, dành hơn 11ha để phát triển khoảng 6.000 căn hộ trong đó khoảng 4.000 căn hộ được bố trí cho thuê dài hạn với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương khác trên cả nước cũng sẵn sàng triển khai xây dựng các dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6...

Tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ

Là doanh nghiệp chuyên làm nhà ở xã hội cho thuê, ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công ty Lê Thành cho biết: Mô hình này hiện chưa đủ sức hấp dẫn với nhiều doanh nghiệp bất động sản do thiếu chính sách hỗ trợ, thời gian thu hồi vốn kéo dài, trong khi tư duy sở hữu nhà ở vẫn chiếm ưu thế. Để “kích hoạt” sự tham gia của doanh nghiệp, cần nâng mức lợi nhuận định mức đối với nhà ở xã hội cho thuê lên 15%, đồng thời giảm 70% thuế thu nhập doanh nghiệp và 70% thuế VAT để tăng hiệu quả đầu tư.

“Doanh nghiệp chúng tôi nhiều năm nay vẫn kiên định với hướng đi này trước hết là trách nhiệm với người lao động, với thành phố và với chính sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm nhà ở phân khúc này cần có sự kiên định và tâm huyết, chấp nhận biên lợi nhuận thấp, dòng tiền chậm, nhưng đổi lại doanh nghiệp sẽ có dòng khách hàng ổn định và lâu dài”, ông Lê Hữu Nghĩa nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nêu kiến nghị, cho phép thành phố được quyết định giao chủ đầu tư trực tiếp đối với quỹ đất nhà nước quản lý, quỹ đất công hoặc đất phù hợp quy hoạch; không thực hiện đấu giá, đấu thầu đối với dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân. Chính phủ sớm ban hành chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuế và hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng đối với các dự án nhà ở theo mô hình nêu trên.

Thành phố sẽ áp dụng cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Nghiên cứu chuyển đổi một phần quỹ nhà tái định cư sử dụng chưa hiệu quả sang nhà ở xã hội và kiện toàn Quỹ Phát triển nhà ở để tập trung đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê; nghiên cứu chính sách hỗ trợ giảm giá thuê nhà đối với các đối tượng đủ điều kiện thuê nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư…

Cụ thể hơn, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng gói tín dụng ưu đãi riêng với lãi suất khoảng 3-4%/năm; thời hạn vay từ 15-20 năm và thời gian ân hạn ba năm; kiến nghị hỗ trợ từ 70-80% lãi suất vay thương mại trong giai đoạn đầu tư và khai thác dự án, nhất là trong 10 năm đầu đưa công trình vào vận hành. Đồng thời, nâng mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng cho mỗi dự án; hỗ trợ hoàn toàn kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng mỗi dự án…

Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) Hà Quang Hưng cho biết, Bộ đã và đang triển khai sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư, làm cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tập trung sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các pháp luật khác có liên quan, trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10/2026, trong đó thể chế hóa đầy đủ đường lối, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư về định hướng phân loại phát triển nhà ở theo bốn nhóm (nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách). Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn từng nhóm nhà ở theo mô hình mới...

Bên cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, mô hình và loại hình nhà ở phù hợp điều kiện của địa phương. Rà soát lại quỹ đất tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu vực đô thị hóa nhanh để chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch, kết nối đồng bộ để phát triển nhà ở cho thuê.

Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, chủ động triển khai đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê từ nguồn vốn ngân sách địa phương bảo đảm chất lượng, áp dụng giá thuê dài hạn phù hợp khả năng chi trả của người dân. Sử dụng có hiệu quả quỹ nhà ở quốc gia tại địa phương để thực hiện đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở cho thuê trên địa bàn.

https://nhandan.vn/thuc-day-manh-me-nha-o-cho-thue-post971037.html