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ClockThứ Ba, 13/10/2026 14:40

Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026

Ngày 13/10, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) với chủ đề “Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.

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Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: THANH TÂM) 

Diễn đàn thu hút lãnh đạo địa phương, giới chuyên gia cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Diễn đàn đánh dấu điểm dừng chân cuối cùng trong chuỗi đối thoại tại 34 tỉnh, thành phố, chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy kiến nghị sang mô hình đồng kiến tạo chính sách.

Tại phiên đối thoại, đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất 4 định hướng đòn bẩy cho Cần Thơ: Mở rộng thị trường, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm, nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị và chủ động nâng cao năng lực để hình thành các doanh nghiệp dẫn dắt.

Bên cạnh đó, các tham luận tập trung thảo luận những chủ đề thiết thực như xây dựng logistics xanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chuyển đổi số-xanh, phát triển nông nghiệp tuần hoàn và ứng dụng công nghệ trong du lịch.

Phiên đối thoại mở giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý đã ghi nhận nhiều vướng mắc thực tiễn, tạo nền tảng tổng hợp kiến nghị gửi tới Chính phủ và các bộ, ngành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển bền vững cho kinh tế tư nhân Đồng bằng sông Cửu Long.

https://nhandan.vn/thuc-day-chuyen-doi-so-chuyen-doi-xanh-tai-dien-dan-kinh-te-tu-nhan-viet-nam-2026-post994904.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
chuyển đổi xanhDiễn đànkinh tếtư nhânViệt Nam
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