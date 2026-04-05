Thuận An tập trung nguồn lực cho phát triển

Tuyến đường ven biển ở Thuận An đang được thi công

Mở rộng không gian, đón cơ hội từ quy hoạch đô thị biển

Trong định hướng phát triển chung của thành phố, khu vực ven biển và đầm phá được xác định là vùng động lực quan trọng. Thuận An, với vị trí chiến lược gắn với cửa biển và hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, cùng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối ngày càng đồng bộ, đang hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển thành đô thị biển năng động, hiện đại.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Thuận An định hướng phát triển đô thị lan tỏa hướng biển, gắn với bến cảng Thuận An và các dịch vụ, thương mại, cung cấp dịch vụ công cộng cho khu vực lân cận. Không gian phát triển được tổ chức dựa trên khung giao thông chính và hệ sinh thái đặc trưng, chia thành ba phân khu rõ nét, gồm: Khu đô thị cải tạo, chỉnh trang; khu đô thị du lịch sinh thái ven đầm; khu nhà vườn sinh thái ven sông kết hợp quỹ đất dự trữ phát triển.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, phân khu đô thị cải tạo, chỉnh trang dọc trục Quốc lộ 49 (đường Kinh Dương Vương) sẽ trở thành khu vực sầm uất, với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, phát triển các không gian thương mại, dịch vụ, phố đi bộ và các hoạt động vui chơi, giải trí. Đây cũng được định hướng là trung tâm hành chính mới của phường, với các công trình kiến trúc hiện đại, đồng thời hình thành công viên văn hóa đóng vai trò “lõi xanh” của đô thị.

Cùng với đó, việc phát triển các khu đô thị mật độ thấp theo hướng sinh thái, kết hợp với chỉnh trang khu dân cư hiện hữu sẽ từng bước tạo nên môi trường sống chất lượng, có bản sắc riêng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các thiết chế công cộng và hạ tầng thiết yếu được chú trọng đầu tư, bảo đảm kết nối không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng.

Hiện nay, diện mạo đô thị Thuận An đang đổi thay rõ nét với nhiều công trình trọng điểm dần hình thành, như cầu vượt cửa biển Thuận An sắp được thông xe kỹ thuật; tuyến đường ven biển đoạn từ chân cầu phía nam đến đường Hà Văn Đỗ; dự án công viên văn hóa cộng đồng sắp khởi công. Những công trình này mở ra không gian phát triển mới, tạo điểm nhấn cho đô thị biển Thuận An.

Cầu vượt của biển Thuận An sắp đưa vào khai thác tạo động lực phát triển mới cho địa phương

Tạo đột phá từ hạ tầng và dịch vụ

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại, Thuận An đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là huy động nguồn lực và hoàn thiện hạ tầng.

Theo ông Lê Đình Phong, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là huy động tối đa các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, đồng thời phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ.

Thuận An cũng đặc biệt chú trọng phát triển du lịch biển theo hướng văn minh, thân thiện, an toàn và bền vững, với mục tiêu từng bước đưa biển Thuận An trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch Huế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Lê Tuấn Hồng Nhật, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận An chia sẻ, địa phương đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng dịch vụ, thương mại, chế biến và du lịch; đồng thời tập trung phát triển các ngành có lợi thế, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các bãi tắm như Thuận An, Hải Dương, Phú Thuận, cùng với chỉnh trang, sắp xếp lại hoạt động du lịch tại khu vực đầm Sam, Chuồn đang tạo nên diện mạo mới cho du lịch biển - đầm phá.

Bên cạnh đó, các mô hình kinh tế cộng đồng như homestay cũng được khuyến khích phát triển gắn với khai thác giá trị văn hóa và sinh thái địa phương. Đây không chỉ là hướng đi phù hợp mà còn góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống cho người dân.

Việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sản xuất, chế biến và dịch vụ tiếp tục được chú trọng, góp phần tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm tại chỗ. Khi hạ tầng được hoàn thiện, dịch vụ được nâng tầm và các nguồn lực được khai thông, Thuận An sẽ có thêm động lực để bứt phá.

Từ lợi thế sẵn có đến những bước đi bài bản trong quy hoạch và tổ chức thực hiện, Thuận An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại, sinh thái và giàu bản sắc. Khi các nguồn lực được huy động hiệu quả và các giải pháp được triển khai đồng bộ, Thuận An không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là không gian phát triển năng động, góp phần định hình diện mạo đô thị biển mới cho thành phố trong thời gian tới.