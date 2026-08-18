Thủ tướng Lê Minh Hưng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nguồn bổ sung liên tục cho lớp doanh nghiệp lớn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Theo thông tin từ lễ kỷ niệm, trong hành trình 20 năm qua, từ điểm xuất phát với 300 hội viên doanh nghiệp và 2 liên minh Hợp tác xã tỉnh, đến nay VINASME đã phát triển mạng lưới hơn 65 nghìn hội viên, 54 hội/hiệp hội doanh nghiệp thành viên tại 34 tỉnh, thành phố, cùng hệ thống văn phòng đại diện, ban chuyên môn, trung tâm hỗ trợ, viện nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc. Ghi nhận những thành tích xuất sắc, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Hiệp hội Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2016), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2026) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Thân; cùng các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt ra mắt nền tảng số VINASME.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Kiến tạo không gian phát triển mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và sự trưởng thành của Hiệp hội gắn liền với tiến trình đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

"Đảng định hướng; Quốc hội thể chế hóa; Chính phủ tổ chức thực thi; doanh nghiệp là chủ thể; Hiệp hội là cầu nối để trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo các cơ chế chính sách phản ánh đúng yêu cầu thực tiễn và hiệu quả trong triển khai thực hiện", Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước ngày càng đầy đủ, đồng bộ, kiến tạo không gian phát triển mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các nghị quyết của Đảng, đặc biệt Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo hệ thống định hướng chiến lược đồng bộ, đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Quốc hội đã từng bước thể chế hóa chủ trương của Đảng bằng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện về doanh nghiệp và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp (như đầu tư, đất đai, thuế, tín dụng, khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh…).

Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị định, chương trình, kế hoạch và thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để đưa chủ trương, pháp luật vào thực tiễn; gần đây nhất, từ 1/1/2026, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh được nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Chính phủ cũng đã trình Quốc hội thông qua Nghị quyết giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2026, 2027 đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp có tổng doanh thu hằng năm không vượt quá 10 tỷ đồng; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng trong năm nay sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đơn giản hóa về nguyên tắc, phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như về thuế VAT, tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, thách thức như thời gian vừa qua.

Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh để khuyến khích thành lập doanh nghiệp một người, hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp; đã chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó dự kiến sẽ cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ thực sự khả thi để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đơn giản hóa chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như cá nhân, hộ kinh doanh; đã và đang chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hàng loạt các luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa, như các luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đấu thầu, đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng với đó, Chính phủ đã chỉ đạo ban hành 11 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và qua đó đã giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ, tiết kiệm được khoảng trên 23 nghìn tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp, vượt yêu cầu tại Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 và là mức cắt giảm các thủ tục, đơn giản hóa thủ tục và điều kiện kinh doanh lớn nhất từ trước đến nay.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phát triển mạnh về số lượng, mở rộng vai trò và đóng góp ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế, hiện chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, hiện diện ở hầu hết ngành, lĩnh vực và địa bàn. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đóng góp hết sức quan trọng vào mở rộng năng lực sản xuất, huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm, thu nhập và sinh kế cho gần 6,5 triệu người lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Với đặc trưng quy mô gọn, bộ máy linh hoạt, khả năng phản ứng nhanh trước biến động của thị trường, doanh nghiệp nhỏ và vừa là lực lượng có sức thích ứng cao, tạo nên độ lan tỏa rộng của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh thương mại điện tử. Quan trọng hơn, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là "vườn ươm" của những doanh nghiệp vừa, những doanh nghiệp và tập đoàn lớn của đất nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận các doanh nghiệp nhỏ và vừa đông nhưng chưa mạnh; năng động nhưng năng lực quản trị, tài chính, chất lượng nguồn nhân lực và sức chống chịu còn hạn chế; số doanh nghiệp làm chủ công nghệ, tham gia sâu chuỗi giá trị và vươn ra thị trường quốc tế còn ít. Liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, viện nghiên cứu, trường đại học và chính giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn chưa chặt chẽ; tỉ lệ tham gia các khâu có giá trị gia tăng cao còn thấp. Môi trường đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính và thực thi chính sách ở một số nơi vẫn còn điểm nghẽn đối với sự phát triển và hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp cận vốn, đất đai và các nguồn lực phát triển còn khó khăn.

Thủ tướng đánh giá, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những tổ chức xã hội - nghề nghiệp ra đời sớm, đại diện cho lực lượng doanh nghiệp đông đảo nhất cả nước. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội đã kiên trì bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt vai trò đại diện tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa; chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; tích cực góp ý, phản biện xã hội; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội; chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt đã xây dựng nền tảng ứng dụng VINASME để tạo ra một hệ sinh thái số tập trung giúp kết nối hội viên với chính sách, nguồn vốn, công nghệ và các cơ hội giao thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, đóng góp to lớn, thiết thực của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đối với thành tựu chung của đất nước trong thời gian vừa qua.

"Nhà nước kiến tạo - Hiệp hội kết nối - doanh nghiệp tiên phong"

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang thực hiện 2 mục tiêu chiến lược của đất nước đến năm 2030 và 2045, phải thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng "hai con số"; khu vực kinh tế tư nhân cần phát triển lớn hơn về quy mô, cao hơn về năng suất, mạnh hơn về công nghệ, tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị, đáp ứng tốt hơn cho thị trường trong nước và vươn xa hơn trên thị trường khu vực, quốc tế. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nền tảng vững chắc và nguồn bổ sung liên tục cho lớp doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn.

Nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là: "Nhà nước kiến tạo - Hiệp hội kết nối - doanh nghiệp tiên phong", Thủ tướng đề nghị Chính phủ, các Bộ, cơ quan, địa phương, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải thiện thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát, loại bỏ các quy định chồng chéo, không cần thiết; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và giảm thực chất chi phí, thời gian tuân thủ của doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về thuế, hải quan, tiếp cận đất đai. Chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện; kỷ luật, kỷ cương thực thi phải nghiêm; kiên quyết xử lý tình trạng nhũng nhiễu, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Thứ hai, khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận hạ tầng, không gian sản xuất, trung tâm đổi mới sáng tạo và các dịch vụ hỗ trợ dùng chung.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng các sản phẩm tín dụng phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp và lĩnh vực ưu tiên, tăng cường ứng dụng dữ liệu và công nghệ trong thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; khẩn trương hoàn thiện Đề án tiếp tục hiện đại hoá hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tháng 8/2026.

Thứ ba, tạo bước chuyển rõ rệt về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Có cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả, tăng năng suất, hỗ trợ và đi thẳng vào nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp. "Không để chuyển đổi số chỉ là khẩu hiệu; không để chuyển đổi xanh trở thành gánh nặng chi phí đơn thuần; phải biến công nghệ thành năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn và thị trường rộng hơn", Thủ tướng Chính phủ bày tỏ.

Thứ tư, thúc đẩy liên kết chuỗi và mở rộng thị trường. Có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mua hàng trong nước, đặt hàng, chuyển giao công nghệ, đào tạo và phát triển nhà cung cấp Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng tiêu chuẩn để tham gia các chuỗi cung ứng. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, xây dựng và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

Thứ năm, thiết lập các cơ chế để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chủ động ngay từ khâu thiết kế đề xuất chính sách, kiến nghị, phản ánh vướng mắc với Chính phủ, với các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương. Những nội dung này, Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu hình thức để các doanh nghiệp trao đổi, phản ánh kịp thời các kiến nghị, vướng mắc với Chính phủ, các cơ quan và địa phương có liên quan.

Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của Hiệp hội không thể thay thế nỗ lực của doanh nghiệp

Thủ tướng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa bước vào chặng đường mới với tinh thần "đại diện thực chất - kết nối hiệu quả - hỗ trợ chuyên nghiệp - nâng tầm doanh nghiệp", theo đó tập trung làm tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, nắm chắc, hiểu sâu và chủ động có phương án triển khai hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là các nghị quyết về: xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; cải cách pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân... Việc triển khai phải đi vào thực chất, chuyển hóa thành chương trình, đề án, sản phẩm và hành động cụ thể để doanh nghiệp dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ thực hiện, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Thứ hai, nâng tầm vai trò tham gia kiến tạo thể chế và tổ chức thực thi chính sách. Hiệp hội cần phát huy kinh nghiệm, tham gia tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cơ chế, chính sách liên quan; chủ động đề xuất sáng kiến tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, cụm liên kết ngành và chuỗi cung ứng.

Thứ ba, tập trung thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, nước ta có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, Hiệp hội cần có chương trình triển khai cụ thể với từng địa phương, ngành nghề và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành để nhiều hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng cơ chế tiếp nhận, phân loại, theo dõi và phản hồi kiến nghị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kiến nghị phải có dữ liệu, bằng chứng và phương án; phản biện phải khách quan, xây dựng, tất cả vì lợi ích chung.

Thứ tư, phát huy vai trò điều phối và hạt nhân kết nối. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh; tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau và giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ngân hàng, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ tri thức, công nghệ, nguồn vốn và mô hình quản trị tiên tiến. Một doanh nghiệp riêng lẻ có thể nhỏ, nhưng hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ liên kết thành mạng lưới sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn. Đề nghị Hiệp hội nhanh chóng hoàn thiện, mở rộng và phát huy hiệu quả nền tảng ứng dụng VINASME, phát triển nền tảng này trở thành hạ tầng kết nối số dùng chung của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ năm, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Hiệp hội phải thực sự là nơi định hướng doanh nghiệp thành viên tuyệt đối tuân thủ pháp luật, thực hành chuẩn mực kinh doanh hiện đại, nói không với gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; xây dựng uy tín, vị thế doanh nghiệp và đóng góp xứng đáng vào thương hiệu quốc gia - yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2030 và 2045.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần nuôi dưỡng khát vọng lớn và chủ động tự nâng cấp mình. "Doanh nghiệp siêu nhỏ cần phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ; doanh nghiệp nhỏ phải lớn lên thành doanh nghiệp vừa; doanh nghiệp vừa phải có khát vọng trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực, thế giới. Chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của Hiệp hội là quan trọng, nhưng không thể thay thế nỗ lực tự thân của chính cộng đồng doanh nghiệp", Thủ tướng bày tỏ.

Cùng với đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chất lượng nguồn nhân lực làm động lực để nâng cao năng suất; chủ động tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu và quản trị rủi ro. Muốn tiếp cận vốn tốt hơn, thị trường lớn hơn và đối tác chất lượng hơn, trước hết doanh nghiệp phải nâng mức độ minh bạch, uy tín và năng lực sản xuất của chính mình.

Đồng thời, cần thay đổi tư duy cạnh tranh theo hướng tăng cường hợp tác, liên kết; chủ động tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi cung ứng, liên kết với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, viện trường; khai thác hiệu quả mạng lưới của Hiệp hội để mở rộng thị trường và tiếp cận nguồn lực. "Trong nền kinh tế hiện đại, hợp tác cũng là một phương thức cạnh tranh và là con đường để doanh nghiệp nhỏ tạo ra sức mạnh lớn", người đứng đầu Chính phủ chia sẻ.

Theo Thủ tướng, hai mươi năm qua là nền tảng rất đáng tự hào, hai mươi năm tới phải là chặng đường của một Hiệp hội đoàn kết, đổi mới, mạnh hơn về năng lực, sâu hơn về chuyên môn, rộng hơn về kết nối và thực chất hơn về giá trị tạo ra cho các hội viên; là chặng đường doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam không chỉ tăng về số lượng mà phải lớn lên về chất lượng, năng suất, công nghệ, quản trị và tầm vóc, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 và hiện thực hóa thành công các mục tiêu chiến lược của đất nước đến năm 2030 và 2045. Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định; cùng cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực và mở rộng không gian phát triển.

Từng bước mở rộng vai trò đại diện đối với hộ kinh doanh

Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Thân cho biết, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đặc biệt ghi nhận và trân trọng cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhất là Thủ tướng Chính phủ đã dành sự quan tâm rất sâu sắc và sự chỉ đạo kịp thời để Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường kỳ thứ nhất Quốc hội khóa XVI; đồng thời tiếp tục nghiên cứu trình Quốc hội thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Kỳ họp Quốc hội tháng 10 sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Thân khẳng định tất cả những chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và của Quốc hội đang thực sự tạo niềm tin và động lực lớn cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ra sức sản xuất, kinh doanh, góp phần đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước.

Trong thời gian tới, Hiệp hội xác định ba định hướng phát triển lớn: Chuyển mạnh từ "hỗ trợ doanh nghiệp" sang "kiến tạo năng lực phát triển, năng lực cạnh tranh dài hạn; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tế, thực chất, đồng hành cùng mục tiêu phát triển của đất nước; xây dựng Hiệp hội mạnh về chất lượng, sâu về hoạt động, rộng về phạm vi đại diện, không chỉ đại diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mà từng bước mở rộng và thực hiện tốt hơn vai trò đại diện đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Phó Chủ tịch VINASME, Chủ tịch HĐQT AgriS cho rằng VINASME đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về năng lực kết nối, đổi mới sáng tạo và hội nhập. Giai đoạn mới đòi hỏi VINASME nâng cao năng lực kết nối, đổi mới sáng tạo và hội nhập; làm cầu nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với đơn vị dẫn dắt, định chế tài chính, tổ chức khoa học và đối tác quốc tế.

Đồng hành cùng cộng đồng VINASME, AgriS - tập đoàn nông nghiệp công nghệ cao đã chuyển đổi thành công mô hình chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn trên phạm vi đa quốc gia - sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm, công nghệ, dữ liệu và năng lực tổ chức chuỗi giá trị để cộng đồng doanh nghiệp mở rộng liên kết trong chuỗi giá trị toàn cầu.