Huế ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp xanh

Đánh thức tiềm năng

Hoạt động lần này hướng đến việc hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp xanh, bền vững. Đồng thời, quảng bá hình ảnh Huế như một thành phố di sản tiên phong trong chuyển đổi xanh và thu hút đầu tư công nghệ cao, hướng đến phát triển bền vững, hiện thực hóa chủ trương lớn của Chính phủ và khát vọng của chính quyền thành phố Huế về một "Huế xanh".

Huế được biết đến là địa phương có bề dày văn hóa, lịch sử và di sản, thành phố xanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, Huế không thể chỉ dựa vào những thế mạnh truyền thống này mà cần bước chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp xanh, công nghiệp thông minh. Đây không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại, mà còn là con đường duy nhất để Huế vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa, môi trường vốn có của Cố đô.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có những thảo luận xung quanh các lĩnh vực tiềm năng cho đầu tư và phát triển khu công nghiệp xanh tại thành phố Huế, kinh nghiệm xây dựng khu công nghiệp tại Nhật, các xu hướng đầu tư công nghiệp xanh của nước ngoài vào Việt Nam nói chung và Huế nói riêng. Trong phiên thảo luận mở, các đại biểu, chuyên gia đã thảo luận sôi nổi về chủ đề "Góc nhìn đa chiều các giải pháp thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp xanh tại thành phố Huế”.

Các đại biểu đề xuất, thành phố cần sớm đưa ra định hướng cùng các giải pháp cụ thể để khuyến khích, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp tuần hoàn, phát triển bền vững gắn với mô hình khu công nghiệp sinh thái. Thúc đẩy mối quan hệ cộng sinh công nghiệp, tăng cường các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp trong một khu công nghiệp hoặc với các khu công nghiệp khác nhau để tối ưu hóa việc sử dụng hoặc tái sử dụng yếu tố đầu vào, đầu ra như nguyên liệu, vật liệu, nước, chất thải, phế liệu và các yếu tố khác trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo nhằm tạo nên các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng “xanh” cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, gia tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm sản xuất.

Nhiều chính sách đồng hành

Hiện nay, thành phố Huế xác định rõ chuyển đổi xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển đột phá. Thành phố chú trọng đến phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp sạch và công nghiệp kỹ thuật cao nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao nhưng vẫn đảm bảo sự cân bằng với môi trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương, thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển hướng sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, đổi mới công nghệ giúp tiết kiệm năng lượng.

Trong đó, phải kể đến chính sách hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào dự án; hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ phát triển thị trường; hỗ trợ chi phí xây dựng công trình xử lý nước thải tuần hoàn; chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ… Thành phố cũng đã thành lập 4 tổ công tác do các lãnh đạo UBND thành phố làm tổ trưởng để chỉ đạo, theo dõi, hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Dây chuyền nhà máy Carlsberg tại KCN Phú Bài (ảnh: Quang Định)

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cũng nhấn mạnh, thành phố Huế cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp xanh. Để thực hiện được điều đó, thành phố sẽ tập trung công tác lập quy hoạch, tăng cường quỹ đất phát triển dịch vụ phụ trợ khu công nghiệp; định hình, phát triển các khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái. Ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp kỹ thuật cao, thân thiện môi trường; khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguồn nhiên liệu thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo; bố trí các quỹ đất để xây dựng các khu nhà ở cho chuyên gia, công nhân… tạo tiền đề để thu hút các dự án xanh. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, rà soát và ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các dự án công nghiệp xanh, công nghệ cao.

Ngoài ra, Huế cũng sẽ đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép, tạo môi trường đầu tư minh bạch, công bằng và hiệu quả. Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nâng cấp và phát triển hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng các khu công nghiệp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phối hợp với các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo, cung cấp nguồn lao động chất lượng, có kỹ năng phù hợp với yêu cầu của ngành công nghiệp hiện đại.

UBND thành phố trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp

Trong khuôn khổ hội thảo, UBND thành phố Huế đã thực hiện ký kết hợp tác chiến lược với Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Phương Trang và Công ty CP Kim Long Motor Huế và trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan nhà máy Carlsberg tại KCN Phú Bài, tìm hiểu về dây chuyền sản xuất, các quy trình cải tiến giúp giảm phát thải, hướng đến phát triển bền vững; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gilimex.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương khẳng định: Huế sẽ kiên định mục tiêu phát triển xanh, bền vững. Thành phố sẽ tập trung xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, xây dựng các chính sách hỗ trợ kịp thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu, đầu tư tại Huế. Đồng thời bày tỏ mong muốn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ quan tâm, lựa chọn Huế làm điểm đến trong đầu tư phát triển xanh.