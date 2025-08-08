  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 12/08/2025 15:47
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Thông báo V/v gia hạn (lần 1) thông báo mời tham gia hạng mục: “Cho thuê mặt bằng dịch vụ giữ xe 2 bánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài”

HNN.VN - Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-CHKQTPB ngày 01/8/2025 của Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đối tác và Hồ sơ mời tham gia hạng mục “Cho thuê mặt bằng dịch vụ giữ xe 2 bánh tại Cảng HKQT Phú Bài”;

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thông báo gia hạn (lần 1) kế hoạch tổ chức lựa chọn đối tác cho thuê mặt bằng để làm dịch vụ giữ xe 2 bánh tại Cảng HKQT Phú Bài, kế hoạch tổ chức lựa chọn như sau:

1. Thời gian

- Phát hành hồ sơ mời tham gia lựa chọn: từ 15 giờ 00 phút ngày 12/8/2025 – đến 15 giờ 00 phút 19/8/2025.

- Tiếp nhận hồ sơ đề xuất: từ 15 giờ 00 phút ngày 12/8/2025.

- Hạn nộp hồ sơ đề xuất và nộp tiền đảm bảo tham gia lựa chọn: Trước 15 giờ 00 phút ngày 19/8/2025.

2. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời tham gia và nộp Hồ sơ đề xuất

Các đơn vị có nhu cầu tham gia chào giá nhận Hồ sơ mời tham gia (miễn phí) trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch (Tầng 2, Văn phòng Cảng – Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế).

Người liên hệ: Ông Nguyễn Thái Hoàng (093.383.5115)

Lưu ý: Khi nhận HSMTG cần mang theo: Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền), CMND/CCDC người nhận hồ sơ.

Cảng HKQT Phú Bài thông báo để các đơn vị, tổ chức quan tâm được biết nhằm chủ động sắp xếp kế hoạch và đăng ký tham gia lựa chọn.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác cùng Quý đơn vị.

Trân trọng!

 Từ khóa:
cho thuê mặt bằngdịch vụgiữ xe 2 bánhCảng HKQT Phú Bài
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Dịch vụ marketing online trọn gói | FOOGLESEO - Tối ưu chi phí, tăng trưởng doanh nghiệp

Dịch vụ Marketing Online trọn gói của FOOGLESEO giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng khách hàng, tăng trưởng doanh thu bền vững và tối ưu chi phí quảng cáo. Với chiến lược “One Strategy - Multi Channel”, FOOGLESEO triển khai đồng bộ SEO, quảng cáo, social media, content marketing và email automation, đảm bảo thương hiệu của bạn nổi bật trên mọi nền tảng và đo lường hiệu quả rõ ràng.

Dịch vụ marketing online trọn gói FOOGLESEO - Tối ưu chi phí, tăng trưởng doanh nghiệp
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Thuê Xe Liên Tỉnh 247 - Dịch vụ cho thuê xe đi tỉnh uy tín

Mùa hè năm nay, nhu cầu thuê xe đi tỉnh tại TP.HCM tăng cao khi người dân, doanh nghiệp và du khách đẩy mạnh các hoạt động công tác, du lịch, về quê thăm người thân. Trên thị trường có hàng trăm đơn vị cung cấp dịch vụ, nhưng không phải nơi nào cũng đáp ứng đầy đủ về độ chuyên nghiệp, chất lượng xe và sự rõ ràng trong chi phí.

Thuê Xe Liên Tỉnh 247 - Dịch vụ cho thuê xe đi tỉnh uy tín
Dịch vụ dẫn lối tăng trưởng

Lĩnh vực dịch vụ đang giữ vai trò đầu tàu trong cơ cấu kinh tế của TP. Huế khi chiếm hơn 51% tổng GRDP địa phương. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2025, khu vực này đạt mức tăng trưởng 9,43%.

Dịch vụ dẫn lối tăng trưởng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top