Thông báo mời chào giá

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá “Về việc sửa chữa xe khách 29 chỗ Hui 10725, thang hành khách không tự hành có gắn sàn nâng người tàn tật, xe cấp khí nóng GS300 Cảng HKQT Phú Bài”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng:Trong vòng 60 ngày (bao gồm Thứ 7 và Chủ nhật) kể từ ngày ký hợp đồng.

- Loại hợp đồng: trọn gói

- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày .

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: từ 8h00’ ngày 07/10/2025 đến 08h00’ ngày 10/10/2025.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

* Địa điểm: Văn thư Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

* Địa chỉ: Tổ 10 phường Phú Bài – Thành phố Huế, Việt Nam.

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website: