TT Thời gian tạm ngừng

cung cấp điện Khu vực mất điện Xã/phường

Ngày Từ lúc Đến lúc

1 - Điện lực Bắc Sông Hương

1 T5, 26-11-2026 7:00 12:30 TBA Lý Thái Tổ 2: Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 238 đến số nhà 294 và từ số nhà 181 đến số nhà 229) Phường Hương An

2 7:00 12:30 TBA Phú Mộng 1: Đường Vạn Xuân (từ đường Phú Mộng đến số nhà 67), Phạm Thị Liên (từ số nhà 38 đến đường Vạn Xuân), kiệt: 24, 36 Phạm Thị Liên, Phú Mộng (từ số nhà 40 đến đường Vạn Xuân Phường Kim Long

3 T6, 27-11-2026 7:30 12:00 - Nhánh A, C TBA Kim Long 1: Đường Kim Long (từ số nhà 104 đến 138 đường Kim Long), kiệt: 110, 116, 150 Kim Long;

- TBA Phạm Thị Liên 2: Đường Phạm Thị Liên (Từ số nhà 63 đếm 79; Kiệt 69, 79, 140 đường Phạm Thị Liên). Phường Kim Long

4 13:30 16:30 - Nhánh A TBA Bao Vinh 3: Trường Tiểu học Số 1 Hương Vinh- 327 Đặng Tất;

- Đường Đặng Tất (từ số nhà 302 đến số nhà 328 và từ số nhà 313 đến số nhà 345), kiệt 345 Đặng Tất Phường Hóa Châu

5 T7, 28-11-2026 7:00 16:30 - TBA An Ninh Hạ: Trường THCS Lê Hồng Phong (214B Lý Nam Đế); Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 57 đến số nhà 71 và từ số nhà 210 đến số nhà 228), kiệt 59 Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thụ Phường Kim Long

6 8:20 15:20 - TBA An Ninh Hạ: Trường THCS Lê Hồng Phong (214B Lý Nam Đế); Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 57 đến số nhà 71 và từ số nhà 210 đến số nhà 228), kiệt 59 Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thụ;

- Nhánh A TBA An Ninh Hạ 3: Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 188 đến số nhà 210), kiệt: 188, 192, 208, 210 Lý Nam Đế, kiệt 57 Nguyễn Phúc Thụ. Phường Kim Long

7 T3, 01-12-2026 7:30 7:50 - TBA Tây An 3: CPSC, Đường Lý Thái Tổ từ số nhà 232 đến số nhà 254 và từ số nhà 161 đến số nhà 175 Phường Hương An

8 7:30 11:30 TBA Hồ Xuân Hương: Đường Hồ Xuân Hương Phường Phú Xuân

9 13:30 13:50 TBA An Hòa 6: Đường Mai Lão Bạng, Lý Thái Tổ (từ nhà số 2 đến nhà số 74), Kiệt 28 Lý Thái Tổ, Kiệt 69 Đặng Tất Phường Hương An

10 13:30 15:30 - TBA Nguyễn Cư Trinh: Đường Thạch Hãn (từ đường Tôn Thất Thiệp đến Trần Nguyên Đán), Trần Nguyên Đán (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Yết Kiêu), Nguyễn Cư Trinh (từ Triệu Quang Phục đến Ngô Thời Nhậm), Yết Kiêu (từ Trần Nguyên Đán đến đường Nguyễn Cư Trinh);

- TBA Nguyễn Cư Trinh 2: Đường Nguyễn Cư Trinh (từ đường Yết Kiêu đến đường Triệu Quang Phục), Thạch Hãn (từ đường Nguyễn Cư Trinh đến đường Tôn Thất Thiệp). Phường Phú Xuân

11 T4, 02-12-2026 7:00 17:30 - TBA Phạm Tu 1: Tổ 3-KV2 Kiệt 29 Phạm Tu; đường Phạm Tu;

- TBA Phạm Tu 2: Đường Phạm Tu, đường Lý Nam Đế (từ số nhà 246 đến số nhà 276), kiệt: 246, 252, 248 Lý Nam Đế;

- TBA Trúc Lâm 4: Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 08 đến số nhà 78), kiệt: 15, 20, 34, 68, 78 Nguyễn Hữu Dật;

- TBA Bơm Hương Long: Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 276 đến 306);

- TBA Bơm Hương Long 2: Đường Lý Nam Đế (từ số 306 đến 332), đường Lựu Bảo, đường Triệu Tú. Phường Kim Long

12 8:40 15:50 - TBA Trúc Lâm 1: Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 40 đến số nhà 92), Kiệt: 15, 34, 38, 59, 68, 78, Nguyễn Hữu Dật;

- TBA Trúc Lâm 5: Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 98 đến số nhà 154), kiệt: 100, 114, 132 Nguyễn Hữu Dật thuộc phường Kim Long.

- TBA Trúc Lâm 3: Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 150 đến số nhà 166), kiệt: 156,164,166 Nguyễn Hữu Dật;

- TBA Trúc Lâm 2: Kiệt 6,8, 28, 34 Nguyễn Hữu Dật, Tổ 8 Trúc Lâm;

- TBA An Ninh Thượng: Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 232 đến số nhà 250), kiệt 242 Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thụ;

- TBA Nguyễn Hữu Dật: Đường Lý Nam Đế kiệt 240, 242 Lý Nam Đế; Tổ 2 kV9; Nguyễn Phúc Thụ;

- TBA Nguyễn Hữu Dật 2: Đường Lý Nam Đế kiệt 240; Tổ 2; KV8; Nguyễn Phúc Thụ;

- TBA Phạm Tu 1: Tổ 3-KV2 Kiệt 29 Phạm Tu, đường Phạm Tu;

- TBA Phạm Tu 2: Đường Phạm Tu, đường Lý Nam Đế (từ số nhà 246 đến số nhà 276), kiệt: 246, 252, 248 Lý Nam Đế;

- TBA Trúc Lâm 4: Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 08 đến số nhà 78), kiệt: 15, 20, 34, 68, 78 Nguyễn Hữu Dật;

- TBA Bơm Hương Long: Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 276 đến số nhà 306);

- TBA Bơm Hương Long 2: Đường Lý Nam Đế (từ số 306 đến 332), đường Lựu Bảo, đường Triệu Túc. Phường Kim Long

2 - ĐL Nam SH

1 T5, 26-11-2026 6:00 10:30 Các TBA Tùng Thiện Vương 2, Roy Part T6, Thuỷ Vân 2, 3, 6, 7, 8, Chiếu sáng Thủy Dương Thuận An 4:

Đường Tùng Thiện Vương từ số 71 đến số 111, đường Hồng Khẳng, đường Nguyễn Hạnh,đường Trương Hữu Hoàn, khu vực Dạ Lê Chánh. Phường Vỹ Dạ

2 13:30 16:30 Các TBA Thuỷ Trường 2, Thuỷ Trường 3, Đào Tấn, Đặng Huy Trứ , Đặng Huy Trứ 2, Đoàn Hữu Trưng:

Đường Đặng Huy Trứ ( từ số 32 đến số 96), đường Đào Tấn từ số 25 đến số 77, Xuân Diệu (từ số 54 đến số 66), đường Đoàn Hữu Trưng (từ số 14 đến số 42). Phường Thuận Hóa

3 T6, 27-11-2026 6:00 13:30 Các TBA Phường Đúc 1, Tập Thể Long Thọ, Long Thọ 3, 4: Đường Bùi Thị Xuân (từ số 368 đến số 554), Đường Long Thọ. Phường Thủy Xuân

4 T7, 28-11-2026 6:00 12:00 Các TBA Chung cư Xuân Phú 1, 2, Bơm Xuân Phú, Vân Dương 1, 4, 5, Nguyễn Lộ Trạch 2: Chung cư Xuân phú, Chung cư Vicoland;

Đường Vũ xuân Chiêm, Trần Quý Kiên, Nguyễn Thị Lài, Nguyễn Xuân Lâm, Đường Nguyễn Lộ Trạch (từ số 137 đến số 171). Phường Vỹ Dạ

5 T4, 02-12-2026 6:00 9:00 TBA Phan Chu Trinh 5: Đường Phan Chu Trinh (từ số 148 đến số 182) Phường Thuận Hóa

6 9:30 12:00 TBA Thuỷ Xuân 1: Đường Lê Ngô Cát (từ số 84 đến số 102) Phường Thủy Xuân

7 14:00 17:00 TBA Từ Đàm: Đường Phan Bội Châu (từ số 35 đến số 147) Phường Thuận Hóa

3 - ĐL Phong Điền

1 T7, 28-11-2026 6:10 12:10 CTCP Mặt Trời Huế (TBA SOLAR Mặt Trời Huế ) Phường Phong Thái

2 T3, 01-12-2026 7:30 16:30 - Các TBA An Thôn, Phong Thu, Hưng Thái, Huỳnh Trúc;

- Công ty TNHH Trường An, phường Phong Điền (TBA Trường An);

- CTCP Tập đoàn Trường Thịnh (TBA TC CAO TỐC CAM LỘ - LA SƠN (XL02 TRƯỜNG THỊNH)). Phường Phong Điền

4 - ĐL Hương Thủy

1 T5, 26-11-2026 7:30 11:30 -TBA Hói Sai Thượng: Đường Hoàng Quốc Việt;

- CTCP 456 (TBA Thi công Tố Hữu (456)). Phường Thanh Thủy

2 T6, 27-11-2026 7:30 17:30 - Các phụ tải khu vực Cụm Công nghiệp Thủy Phương;

- Các TBA Thượng Lâm 1, 2, 4, Thủy Dương 7, Thủy Phương 6. Phường Thanh Thủy

3 T7, 28-11-2026 8:30 16:30 Nhánh C TBA Lương Nhơn: Đường Trần hoàn Phường Hương Thủy

4 T3, 01-12-2026 6:00 17:00 TBA Phú Bài 3: Đường Nam Cao

Trung tâm Quản lý và KTHT TP Huế (TBA Đèn Đường Phú Bài 2); CN II CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (TBA Thuốc Sát Trùng);

CÔNG TY TNHH EON INDUSTRY VIỆT NAM (TBA EON 2, TBA EON 3). Phường Phú Bài

5 8:00 11:30 TBA Phú Bài 4: Đường Thuận Hóa Phường Phú Bài

6 T4, 02-12-2026 7:30 9:30 Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (TBA TBA Bưu cục KCN) Phường Phú Bài

7 10:00 11:30 CTCP Điện lực Phú Lộc (TBA Phát Huy) Xã Hưng Lộc

5 - ĐL Quảng Điền

1 T2, 30-11-2026 9:15 10:45 HTX Nông Nghiệp Điền Hoà, HTX SX KDDV Nông Nghiệp Điền Lộc (TBA Bơm Hói Dương) Phường Phong Phú

2 T6, 27-11-2026 7:30 12:15 - TBA Quảng Thọ 3; Thôn Niêm Phò

- TBA Quảng Thọ 1; Thôn Tân Xuân Lai

- TBA Niêm Phò: Thôn Niêm Phò

- TBA Chợ Quảng Thọ; Thôn Tân Xuân Lai. Xã Quảng Điền

3 7:30 12:15 HTX Nông Nghiệp Quảng Thọ 1, HTX SX KDDV Nông nghiệp Đông Vinh (TBA Bơm tiêu Đồng Lâm) Xã Đan Điền

6 - ĐL Phú Vang

1 T5, 26-11-2026 6:00 10:30 TBA Ngọc Anh, TBA Phú Mỹ 11: TDP Dưỡng Mong, TDP Ngọc Anh Phường Mỹ Thượng

2 6:00 17:30 TBA Vinh Thanh 11: Thôn Vinh Thanh Nam Xã Phú Vinh

3 8:00 15:30 - Các TBA Vinh Thanh 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13; TBA Nuôi tôm Vinh Thanh: Thôn Vinh Thanh Nam, Thôn Vinh Thanh Đông, Thôn Vinh Thanh Bắc;

- CN CTCP ĐT Vinh Thanh - SBH GESTVIET (TBA H.A.B PARK VINH THANH); CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA VinFast CHXD 34 (KHĐT)). Xã Phú Vinh

4 T6, 27-11-2026 7:00 15:00 TBA Phú Mỹ 3, TBA Phú Mỹ 8: TDP Dưỡng Mong Phường Mỹ Thượng

5 9:45 15:00 TBA Phú Mỹ 9: TDP Dưỡng Mong Phường Mỹ Thượng

6 T2, 30-11-2026 6:30 17:30 TBA Xuân Ổ 3, TBA Phú Xuân: Thôn Xuân Ổ, Thôn Quảng Xuyên Xã Phú Hồ

7 T4, 02-12-2026 7:00 16:00 TBA Thuận An 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, Định Cư Thuận An, Định cư Thuận An 2, Nguyễn Văn Tuyết, Chiếu Sáng T7, Ngô Đồng, Đập Hòa Duân: TDP An Hải, Hải Bình, Hải Tiến, Hải Thành, Hòa Duân

CTCP ĐT & QL Khách sạn TNH Thuận An (TBA ANA MANDARA T1); CTCP 479 HÒA BÌNH (TBA Thi công Cầu vượt Biển Thuận An 2); KHU DU LỊCH LITTLE HAWAII HUẾ - CN CTCP ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỄN THÔNG (TBA Century Thuận An); CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA VinFast CHXD Thanh Hương 1);CTCP ĐT Việt Anh (TBA Chiếu sáng Cầu Thuận An). Phường Thuận An

7 - ĐL A Lưới

1 T5, 26-11-2026 7:30 12:00 TBA A Ngo (T2): Một phần thôn Hợp Thành, một phần thôn Thái Sơn Xã A Lưới 2

2 T6, 27-11-2026 7:30 17:00 - Các TBA Ka Cú 2, Ka Cú 3, A Năm 2: Thôn A Năm;

- TBA Ka Cú 1, TBA Kê: Thôn Hồng Vân;

- CTCP Thủy điện Trường Phú (TBA TD C41 250KVA TĐ A LIN THƯỢNG) Xã A Lưới 1

8 - ĐL Phú Lộc

1 T5, 26-11-2026 7:30 12:30 Khu vực Cảng Chân Mây: Các TBA Cảng Vụ Chân Mây, BT Mạnh Linh, CS T4 Chân Mây, Kho Xăng Dầu Chân Mây, CS T5 Chân Mây, KS Biên Phòng Chân Mây, Hải Quan Chân Mây, Kè Chắn Sóng Lũng Lô, Kho Dự Trữ Dăm Gỗ Phúc Thịnh, Vận Tải Đồng Lâm, Bến Cảng Số 3 T1, T2, Bến Cảng Số 2 T1, T2, Cảng Chân Mây, Bến Cảng Số 1, BT Long Phụng, Phú Thái, Bến Cảng Số 4&5, VSICO 3 T1&T2, Logistic Chân Mây, Tập đoàn LEC Xã Chân Mây -

Lăng Cô

2 7:30 16:00 CTCP Cảng Chân Mây, CÔNG TY TNHH MTV HÀO HƯNG HUẾ: Các TBA Vận Tải Đồng Lâm, Bến Cảng Số 3 T1, T2 Xã Chân Mây -

Lăng Cô

3 T6, 27-11-2026 7:30 15:30 -HTXTMTH điện nước Lộc Thủy (TBA Lộc Thủy 5, 9); HueWACO (TBA Thủy Yên 1TBA Lộc Thủy 9);

- Công ty TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI THÀNH PHỐ HUẾ (TBA Thủy Yên 1, 3). Xã Chân Mây -

Lăng Cô

4 8:00 13:00 TBA Gành Lăng: Thôn Lộc Bình Xã Phú Lộc

9 - ĐL Hương Trà