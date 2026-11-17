Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chương trình công tác năm 2026 của Bộ đặt ra nhiệm vụ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 143 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 4 luật, 28 nghị định, 6 nghị quyết của Chính phủ, 7 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 98 thông tư. Đến nay, Bộ đã hoàn thành trình, ban hành 81 văn bản, đồng thời tiếp tục xây dựng 62 văn bản còn lại.

Đáng chú ý, đối với chương trình lập pháp năm 2026, Bộ đã hoàn thành trình Chính phủ 4/4 dự án luật. Trong đó, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường vào ngày 24/8/2026. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027. Ba dự án luật còn lại gồm Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã được Chính phủ trình Quốc hội khóa XVI xem xét tại Kỳ họp thứ hai.

Đây là những dự án luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường cũng như hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Song song với việc xây dựng các dự án luật, Bộ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của chính sách khi đi vào thực tiễn.

Đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, Bộ đã trình ban hành 45 văn bản, gồm 33 nghị định, 6 nghị quyết của Chính phủ và 6 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đang trình Chính phủ xem xét ban hành 5 nghị định. Một trong những trọng tâm của quá trình hoàn thiện thể chế là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, Bộ đã hoàn thành tái cấu trúc 44/44 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ có thể cắt giảm bằng việc khai thác dữ liệu.

Đối với 49 thủ tục hành chính được Bộ Công an rà soát, Bộ đã đề nghị đưa 27 thủ tục ra khỏi danh mục do đã bị bãi bỏ, được tái cấu trúc, không có thành phần hồ sơ có thể cắt giảm hoặc đã chuyển sang cơ quan khác quản lý. Trong số 22 thủ tục còn lại, tại thời điểm báo cáo, Bộ đã hoàn thành công bố, tái cấu trúc 13 thủ tục và đang tiếp tục hoàn thiện phương án đối với 9 thủ tục. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo; cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết, tích hợp và đơn giản hóa mẫu đơn, tờ khai, giấy tờ chứng thực, hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định cần tập trung giải quyết những điểm nghẽn về đất đai, tài nguyên nước và môi trường đang ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; phục hồi các nguồn nước bị suy thoái; xử lý ô nhiễm không khí, ô nhiễm tại các lưu vực sông, làng nghề và khu vực nông thôn. Bộ cũng tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

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