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Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2026

HNN.VN - Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2026

Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 12/11/2026 đến ngày 18/11/2026Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế tuần 45/2026 từ ngày 5/11/2026 đến ngày 11/11/2026

TT

Thời gian tạm ngừng
cung cấp điện

Phụ tải mất điện

Xã/phường

Ngày

Từ lúc

Đến lúc

1 - ĐL Bắc Sông Hương

1

T5, 19-11-2026

07:30

14:00

TBA Trần Quang Long: Kiệt 320 Bạch Đằng, Khu TĐC Phú Hiệp, đường Trần Quang Long

Phường Phú Xuân

2

07:30

11:30

- TBA Bạch Đằng 3: Đường Phùng Khắc Khoan (Từ số nhà 22 đến 38, kiệt 22; từ số nhà 21 đến 39, kiệt 21,39);
- XT B TBA Bạch Đằng 4. Đường Phùng Khắc Khoan (Từ số nhà 22 đến 38, kiệt 22; từ số nhà 21 đến 39, kiệt 21,39)

Phường Phú Xuân

3

14:00

17:00

- XT A TBA Lý Nam Đế 2: Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 32 đến số nhà 80);

- TBA An Hòa 4: Đường Lý Nam Đế (từ Cầu An Hòa đến số nhà đường Vạn Xuân), kiệt: 17; 56, 76

Phường Hương An

4

T6, 20-11-2026

07:30

14:00

- TBA Tô Hiến Thành: Công ty TNHH Medic - 52 Chi Lăng; Đường Tô Hiến Thành (từ đường Diệu Đế đến đường Chi Lăng), Chi Lăng (từ số nhà 85 đến số nhà 143 và từ số nhà 74 đến số nhà 124)

Phường Phú Xuân

5

07:30

13:00

TBA Hương Sơ 4: Đường: Nguyễn Ánh Thủ, Huỳnh Bá Chánh, Trần Văn Dư, Tạ Hiện (từ đường Phạm Thận Duật đến đường mai Lượng), Khu KQH Hương Sơ

Phường Hương An

6

T7, 21-11-2026

07:20

16:00

XT B, XT C TBA Phạm Thị Liên 2: Đường Phạm Thị Liên (Từ số nhà 63 đến 79; Kiệt 69, 79)

Phường Kim Long

7

07:30

10:00

TBA Vạn Xuân 3: Đường Vạn Xuân (từ số nhà 109 và 102 đến đường Phạm Thị Liên), kiệt 95 Vạn Xuân, kiệt 28 Phạm Thị Liên

Phường Kim Long

8

07:40

13:30

TBA Kim Long 3: Đường Vạn Xuân (từ số nhà 01 đến số nhà 117), Phạm Thị Liên (từ số nhà 01 đến kiệt 36), Phú Mộng (từ Kiệt 42 đến đường Vạn Xuân), Kim Long (từ số nhà 26 đến đường Lê Duẩn)

Phường Kim Long

9

13:30

16:30

TBA Hương Vinh 4: Đội 12B

Phường Hóa Châu

10

T4, 25-11-2026

07:30

10:30

- TBA Lê Thánh Tôn 2: Đường Nguyễn Chí Diễu (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Xuân 68), Lê Thánh Tôn (từ đường Đặng Dung đến đường Hàn Thuyên), kiệt 50 Lê Thánh Tôn;

- XT A TBA Nguyễn Chí Diễu: HKD Nguyễn Duy Trí

Phường Phú Xuân

11

13:30

15:00

TBA Tây Linh 1: Đường Thánh Gióng (từ Phạm Đình Hổ đến Trương Hán Siêu), Trương Hán Siêu, Phạm Đình Hổ, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Xuân Ôn (từ Thái Phiên đến Tôn Thất Thuyết), Kiệt 52 Thánh Gióng, Nguyễn Trực

Phường Phú Xuân

12

15:00

16:30

TBA Tây Linh 6: Đường Mang Cá (từ nhà số 03 và nhà số 10 đến đường Lương Ngọc Quyến)

Phường Phú Xuân

2 - ĐL Nam Sông Hương

1

T6, 20-11-2026

06:00

12:00

- TBA Lăng Xá Cồn 2;

- TBA TÒA ÁN TỈNH (TAND TP HUẾ)

Phường Thanh Thuỷ

2

T7, 21-11-2026

06:45

16:15

- TBA Tập thể Ngự Bình, Ngự Bình: Đường Hoàng Thị Loan (từ số 07 đến số 45), Nguyễn Khoa Chiêm kiệt 88, kiệt 114, đường Ngự Bình từ số 150 đến số 222, đường Đặng Huy Trứ từ số 135 đến số 159.
- TBA KHO BIA NGỰ BÌNH (CTCP KỸ NGHỆ TP Á CHÂU);

- TBA TỰ DÙNG NGỰ BÌNH: HKD CSSX nước đá viên; HPC; CPSC;

- TBA XN BÊ TÔNG TƯƠI NGỰ BÌNH (CTCP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG TT-HUẾ);

- TBA NƯỚC ĐÁ HOÀNG THƯƠNG: Công ty TNHH Hoàng Thương; HKD Nguyễn Văn Cường

Phường An Cựu

3

09:00

12:00

XT B TBA Trần Quang Khải: Đường Trần Quang Khải (từ số 40 đến số 58)

Phường Thuận Hóa

4

T4, 25-11-2026

06:30

11:30

- TBA Thanh Tịnh: Đường Thanh Tịnh;

- TBA TRẠM BƠM SỐ 5 (QLVH XL NƯỚC THẢI - NGUYỄN MINH VỸ): CTCP Quản Lý Vận Hành Xử Lý Nước Thải Việt Nam

Phường Vỹ Dạ

3 - ĐL Phong Điền

1

T5, 19-11-2026

07:30

16:30

- Các TBA An Thôn, Phong Thu, Hưng Thái, Huỳnh Trúc;
- XT B TBA Huỳnh Liên;

- TBA CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN;

- TBA TC CAO TỐC CAM LỘ - LA SƠN (XL02 TRƯỜNG THỊNH): CTCP Tập đoàn Trường Thịnh

Phường Phong Điền

2

T4, 25-11-2026

07:30

16:30

- Các TBA Vinh Phú, Vinh Phú 2, Vinh Phú 3, Lộc Lợi, Lộc Lợi 3;

- TBA XI MĂNG ĐỒNG LÂM 6.1, XI MĂNG ĐỒNG LÂM 6.2: CTCP Đầu tư - Xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc;

- TBA Thi công cao tốc Trường Thịnh, Thi công cao tốc Trường Thịnh 1: CTCP Tập đoàn Trường Thịnh

Phường Phong Điền

4 - ĐL Hương Thủy

1

T5, 19-11-2026

07:30

16:30

- TBA Thủy Dương 3: Đường Trưng Nữ Vương;
- TBA Thủy Dương 4: Đường Phùng Quán;
- TBA Tập Thể Dệt, Định Cư Thủy Dương: Đường Võ Duy Ninh;
- TBA Định Cư Thủy Dương 2: Đường Dương Thiệu Tước, KQH Vịnh Mộc;
- TBA Định Cư Thủy Dương 3: Đường Bùi Xuân Phái

Phường Thanh Thủy

2

07:30

10:30

TBA XỬ LÝ NƯỚC THẢI HẠ TẦNG KCN PHÚ BÀI: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng KCN

Phường Phú Bài - KCN

3

07:30

10:30

TBA GẠCH LỘC AN T1: CTCP sản xuất VLXD Lộc An

Xã Lộc An

4

T6, 20-11-2026

07:00

09:00

TBA CHI CỤC THUẾ KV HƯƠNG PHÚ: Thuế Thành phố Huế

Phường Thanh Thủy

5

07:30

11:30

TBA KĐC Thủy Châu: Trung tâm QL&KTHT thành phố Huế

Phường Hương Thủy

6

07:30

16:30

TBA THI CÔNG HỒ TẢ TRẠCH T4: Công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi Tả Trạch

Phường Phú Bài

7

09:00

11:00

TBA KHO BẠC HƯƠNG THỦY: Kho bạc Nhà nước khu vực XIII - Phòng Giao dịch số 15

Phường Thanh Thủy

8

T7, 21-11-2026

06:30

17:00

- TBA KHO BẠC HƯƠNG THỦY: Kho bạc Nhà nước khu vực XIII - Phòng Giao dịch số 15;

- TBA Bơm Tăng Áp Thủy Phương 5: Đường Nguyễn Tất Thành;

- TBA TÔN THANH LAM (CTCP HƯƠNG THỦY)

Phường Thanh Thủy

9

T2, 23-11-2026

07:30

10:30

TBA XỬ LÝ RÁC T4 (TÂM SINH NGHĨA): Hepco, CTCP TSN Huế

Phường Thanh Thủy

10

10:30

14:00

TBA CÔNG TY ĐỒNG TÂM: Công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm

Phường Thanh Thủy

11

T4, 25-11-2026

07:00

17:00

- Các TBA Thủy Châu 4, TĐC Phù Nam: Đường Hoàng Hữu Thường, Tân Trào

Phường Hương Thủy

5 - ĐL Quảng Điền

1

T5, 19-11-2026

07:15

14:15

NUÔI TÔM PHONG HẢI 2: Hộ nuôi tôm Mai Văn Linh, Hoàng Xuân Hợp; HKD Trần Minh, Trần Thuận, Thu Hà

Phường Phong Quảng

2

T4, 25-11-2026

08:00

09:30

TBA Phong Hải 1: TDP Hải Phú

Phường Phong Quảng

6 - ĐL Phú Vang

1

T6, 20-11-2026

05:45

07:30

TBA Phú Tân 1: TDP Diên Trường, TDP Tân Mỹ

Phường Thuận An

2

07:30

16:00

TBA Phú Tân 2: TDP Diên Trường, TDP Tân Mỹ

Phường Thuận An

3

08:30

16:00

- TBA Phú Tân 3;

- TBA Phú Mỹ Thượng 1 - T1, T2: CTCP Đầu tư Phú Mỹ Thượng;

- TBA BƠM PHÚ MỸ 6: HTX nông nghiệp Phú Mỹ 1

Phường Thuận An

4

17:00

18:30

TBA Phú Tân 1: TDP Diên Trường, TDP Tân Mỹ

Phường Thuận An

5

T2, 23-11-2026

08:00

09:30

TBA Hà Thượng, Hòa Thượng: Thôn Dưỡng Mong, Thôn Thanh Lam Bồ

Xã Phú Vang

6

09:30

13:30

TBA Hà Thượng, Hòa Thượng, XT A TBA Vinh Hà 2: Thôn Dưỡng Mong, Thôn Thanh Lam Bồ, Thôn Phường 2

Xã Phú Vang

7

13:15

14:45

TBA Hà Thượng, Hòa Thượng: Thôn Dưỡng Mong, Thôn Thanh Lam Bồ

Xã Phú Vang

7 - ĐL A Lưới

1

T5, 19-11-2026

07:30

14:30

TBA Thôn Kê T1 (Hồng Vân): thôn Hồng Vân

Xã A Lưới 1

2

T2, 23-11-2026

07:30

17:30

- Các TBA Hương Lâm 2; A Tin 1; A Tin 2; La Tưng 1; Chí Lanh: Thôn A Đớt;

- Các TBA A Ka 3; Hương Sơn; Ka Lô: Thôn A Ka;

- Các TBA A Roàng 1; A Roàng 2; A Roàng 3; A Min: Thôn A Roàng;

- Các TBA TĐC Đông Sơn; Loa: Thôn Đông Sơn;

- Các TBA Hương Lâm 1; Hương Lâm 2; Liên Hiệp: Thôn Hương Lâm;

- TBA Ka Nôn 2: Thôn Ka Nôn;

- TBA Rơ Mom: Thôn Ka Vá;

- Các TBA BRit; Chí Hòa; Chí Hòa 2; La Tưng 2: Thôn Ka Vin;

- TBA THI CÔNG CẦU CƯRSO: Công ty TNHH MTV xây dựng và DVTM Quang Thành;

- TBA Đoàn KT QP 92: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92;

- TBA Chốt dân quân Lâm Đớt: Bộ chỉ huy quân sự thành phố Huế;

- TBA ĐBP CỬA KHẨU A ĐỚ; TBA CỬA KHẨU S10: Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt;

- TBA ĐỒN BIÊN PHÒNG 637: Đồn Biên phòng Hương Nguyên; Viễn thông Huế; Viettel Huế;

- TBA T1 TĐ A Roàng: CPSC

Xã A Lưới 4

8 - ĐL Phú Lộc

1

T5, 19-11-2026

07:30

12:30

Khu vực Cảng Chân Mây: Các TBA Cảng Vụ Chân Mây, BT Mạnh Linh, CS T4 Chân Mây, Kho Xăng Dầu Chân Mây, CS T5 Chân Mây, KS Biên Phòng Chân Mây, Hải Quan Chân Mây, Kè Chắn Sóng Lũng Lô, Kho Dự Trữ Dăm Gỗ Phúc Thịnh, Vận Tải Đồng Lâm, Bến Cảng Số 3 T1, T2, Bến Cảng Số 2 T1, T2, Cảng Chân Mây, Bến Cảng Số 1, BT Long Phụng, Phú Thái, Bến Cảng Số 4&5, VSICO 3 T1&T2, Logistic Chân Mây, Tập đoàn LEC

Xã Chân Mây - Lăng Cô

2

07:30

16:00

Các TBA Vận Tải Đồng Lâm, Bến Cảng Số 3 T1, T2: CTCP Cảng Chân Mây, CÔNG TY TNHH MTV HÀO HƯNG HUẾ

Xã Chân Mây - Lăng Cô

3

T6, 20-11-2026

07:30

09:00

TBA CÔNG TY THẠCH ANH (LUX QUARTZ VN)

Xã Chân Mây - Lăng Cô

4

T7, 21-11-2026

08:00

17:00

TBA XÂY DỰNG 368: Công ty TNHH HEH

Xã Chân Mây - Lăng Cô

9 - ĐL Hương Trà

1

T5, 19-11-2026

07:30

12:00

TBA XUÂN LONG 5 (HTX XUÂN LONG)

Phường Kim Long

2

T7, 21-11-2026

07:30

12:30

Các TBA Văn Đông 4, T5 Tứ Hạ, T6 Tứ Hạ, Tứ Phú, T2 Tứ Hạ, Bơm Hương Văn: TDP 3, TDP Giáp Nhất, TDP Giáp Tư, TDP7, TDP 8, TDP 9, TDP 10

Phường Hương Trà

3

08:00

10:30

TBA BƠM TÂY TOÀN: HTX Nông nghiệp Tây Toàn

Phường Kim Trà

Công ty Điện lực Huế kính thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện được biết để chủ động bố trí công việc phù hợp. Ngoài ra, quý khách có thể tra cứu kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện trên ứng dụng EVN CSKH, EVNCPC CSKH và website https://cskh.cpc.vn (mục Tra cứu\Lịch ngừng cung cấp điện), hoặc tổng đài dịch vụ 1558.

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