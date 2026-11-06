Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2026

- XT A TBA Lý Nam Đế 2: Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 32 đến số nhà 80);

- TBA An Hòa 4: Đường Lý Nam Đế (từ Cầu An Hòa đến số nhà đường Vạn Xuân), kiệt: 17; 56, 76