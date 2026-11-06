Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2026

|
|
1 - ĐL Bắc Sông Hương
|
1
|
T5, 19-11-2026
|
07:30
|
14:00
|
TBA Trần Quang Long: Kiệt 320 Bạch Đằng, Khu TĐC Phú Hiệp, đường Trần Quang Long
|
Phường Phú Xuân
|
2
|
07:30
|
11:30
|
- TBA Bạch Đằng 3: Đường Phùng Khắc Khoan (Từ số nhà 22 đến 38, kiệt 22; từ số nhà 21 đến 39, kiệt 21,39);
- XT B TBA Bạch Đằng 4. Đường Phùng Khắc Khoan (Từ số nhà 22 đến 38, kiệt 22; từ số nhà 21 đến 39, kiệt 21,39)
|
Phường Phú Xuân
|
3
|
14:00
|
17:00
|
- XT A TBA Lý Nam Đế 2: Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 32 đến số nhà 80);
- TBA An Hòa 4: Đường Lý Nam Đế (từ Cầu An Hòa đến số nhà đường Vạn Xuân), kiệt: 17; 56, 76
|
Phường Hương An
|
4
|
T6, 20-11-2026
|
07:30
|
14:00
|
- TBA Tô Hiến Thành: Công ty TNHH Medic - 52 Chi Lăng; Đường Tô Hiến Thành (từ đường Diệu Đế đến đường Chi Lăng), Chi Lăng (từ số nhà 85 đến số nhà 143 và từ số nhà 74 đến số nhà 124)
|
Phường Phú Xuân
|
5
|
07:30
|
13:00
|
TBA Hương Sơ 4: Đường: Nguyễn Ánh Thủ, Huỳnh Bá Chánh, Trần Văn Dư, Tạ Hiện (từ đường Phạm Thận Duật đến đường mai Lượng), Khu KQH Hương Sơ
|
Phường Hương An
|
6
|
T7, 21-11-2026
|
07:20
|
16:00
|
XT B, XT C TBA Phạm Thị Liên 2: Đường Phạm Thị Liên (Từ số nhà 63 đến 79; Kiệt 69, 79)
|
Phường Kim Long
|
7
|
07:30
|
10:00
|
TBA Vạn Xuân 3: Đường Vạn Xuân (từ số nhà 109 và 102 đến đường Phạm Thị Liên), kiệt 95 Vạn Xuân, kiệt 28 Phạm Thị Liên
|
Phường Kim Long
|
8
|
07:40
|
13:30
|
TBA Kim Long 3: Đường Vạn Xuân (từ số nhà 01 đến số nhà 117), Phạm Thị Liên (từ số nhà 01 đến kiệt 36), Phú Mộng (từ Kiệt 42 đến đường Vạn Xuân), Kim Long (từ số nhà 26 đến đường Lê Duẩn)
|
Phường Kim Long
|
9
|
13:30
|
16:30
|
TBA Hương Vinh 4: Đội 12B
|
Phường Hóa Châu
|
10
|
T4, 25-11-2026
|
07:30
|
10:30
|
- TBA Lê Thánh Tôn 2: Đường Nguyễn Chí Diễu (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Xuân 68), Lê Thánh Tôn (từ đường Đặng Dung đến đường Hàn Thuyên), kiệt 50 Lê Thánh Tôn;
- XT A TBA Nguyễn Chí Diễu: HKD Nguyễn Duy Trí
|
Phường Phú Xuân
|
11
|
13:30
|
15:00
|
TBA Tây Linh 1: Đường Thánh Gióng (từ Phạm Đình Hổ đến Trương Hán Siêu), Trương Hán Siêu, Phạm Đình Hổ, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Xuân Ôn (từ Thái Phiên đến Tôn Thất Thuyết), Kiệt 52 Thánh Gióng, Nguyễn Trực
|
Phường Phú Xuân
|
12
|
15:00
|
16:30
|
TBA Tây Linh 6: Đường Mang Cá (từ nhà số 03 và nhà số 10 đến đường Lương Ngọc Quyến)
|
Phường Phú Xuân
|
2 - ĐL Nam Sông Hương
|
1
|
T6, 20-11-2026
|
06:00
|
12:00
|
- TBA Lăng Xá Cồn 2;
- TBA TÒA ÁN TỈNH (TAND TP HUẾ)
|
Phường Thanh Thuỷ
|
2
|
T7, 21-11-2026
|
06:45
|
16:15
|
- TBA Tập thể Ngự Bình, Ngự Bình: Đường Hoàng Thị Loan (từ số 07 đến số 45), Nguyễn Khoa Chiêm kiệt 88, kiệt 114, đường Ngự Bình từ số 150 đến số 222, đường Đặng Huy Trứ từ số 135 đến số 159.
- TBA KHO BIA NGỰ BÌNH (CTCP KỸ NGHỆ TP Á CHÂU);
- TBA TỰ DÙNG NGỰ BÌNH: HKD CSSX nước đá viên; HPC; CPSC;
- TBA XN BÊ TÔNG TƯƠI NGỰ BÌNH (CTCP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG TT-HUẾ);
- TBA NƯỚC ĐÁ HOÀNG THƯƠNG: Công ty TNHH Hoàng Thương; HKD Nguyễn Văn Cường
|
Phường An Cựu
|
3
|
09:00
|
12:00
|
XT B TBA Trần Quang Khải: Đường Trần Quang Khải (từ số 40 đến số 58)
|
Phường Thuận Hóa
|
4
|
T4, 25-11-2026
|
06:30
|
11:30
|
- TBA Thanh Tịnh: Đường Thanh Tịnh;
- TBA TRẠM BƠM SỐ 5 (QLVH XL NƯỚC THẢI - NGUYỄN MINH VỸ): CTCP Quản Lý Vận Hành Xử Lý Nước Thải Việt Nam
|
Phường Vỹ Dạ
|
3 - ĐL Phong Điền
|
1
|
T5, 19-11-2026
|
07:30
|
16:30
|
- Các TBA An Thôn, Phong Thu, Hưng Thái, Huỳnh Trúc;
- XT B TBA Huỳnh Liên;
- TBA CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN;
- TBA TC CAO TỐC CAM LỘ - LA SƠN (XL02 TRƯỜNG THỊNH): CTCP Tập đoàn Trường Thịnh
|
Phường Phong Điền
|
2
|
T4, 25-11-2026
|
07:30
|
16:30
|
- Các TBA Vinh Phú, Vinh Phú 2, Vinh Phú 3, Lộc Lợi, Lộc Lợi 3;
- TBA XI MĂNG ĐỒNG LÂM 6.1, XI MĂNG ĐỒNG LÂM 6.2: CTCP Đầu tư - Xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc;
- TBA Thi công cao tốc Trường Thịnh, Thi công cao tốc Trường Thịnh 1: CTCP Tập đoàn Trường Thịnh
|
Phường Phong Điền
|
4 - ĐL Hương Thủy
|
1
|
T5, 19-11-2026
|
07:30
|
16:30
|
- TBA Thủy Dương 3: Đường Trưng Nữ Vương;
- TBA Thủy Dương 4: Đường Phùng Quán;
- TBA Tập Thể Dệt, Định Cư Thủy Dương: Đường Võ Duy Ninh;
- TBA Định Cư Thủy Dương 2: Đường Dương Thiệu Tước, KQH Vịnh Mộc;
- TBA Định Cư Thủy Dương 3: Đường Bùi Xuân Phái
|
Phường Thanh Thủy
|
2
|
07:30
|
10:30
|
TBA XỬ LÝ NƯỚC THẢI HẠ TẦNG KCN PHÚ BÀI: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng KCN
|
Phường Phú Bài - KCN
|
3
|
07:30
|
10:30
|
TBA GẠCH LỘC AN T1: CTCP sản xuất VLXD Lộc An
|
Xã Lộc An
|
4
|
T6, 20-11-2026
|
07:00
|
09:00
|
TBA CHI CỤC THUẾ KV HƯƠNG PHÚ: Thuế Thành phố Huế
|
Phường Thanh Thủy
|
5
|
07:30
|
11:30
|
TBA KĐC Thủy Châu: Trung tâm QL&KTHT thành phố Huế
|
Phường Hương Thủy
|
6
|
07:30
|
16:30
|
TBA THI CÔNG HỒ TẢ TRẠCH T4: Công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi Tả Trạch
|
Phường Phú Bài
|
7
|
09:00
|
11:00
|
TBA KHO BẠC HƯƠNG THỦY: Kho bạc Nhà nước khu vực XIII - Phòng Giao dịch số 15
|
Phường Thanh Thủy
|
8
|
T7, 21-11-2026
|
06:30
|
17:00
|
- TBA KHO BẠC HƯƠNG THỦY: Kho bạc Nhà nước khu vực XIII - Phòng Giao dịch số 15;
- TBA Bơm Tăng Áp Thủy Phương 5: Đường Nguyễn Tất Thành;
- TBA TÔN THANH LAM (CTCP HƯƠNG THỦY)
|
Phường Thanh Thủy
|
9
|
T2, 23-11-2026
|
07:30
|
10:30
|
TBA XỬ LÝ RÁC T4 (TÂM SINH NGHĨA): Hepco, CTCP TSN Huế
|
Phường Thanh Thủy
|
10
|
10:30
|
14:00
|
TBA CÔNG TY ĐỒNG TÂM: Công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm
|
Phường Thanh Thủy
|
11
|
T4, 25-11-2026
|
07:00
|
17:00
|
- Các TBA Thủy Châu 4, TĐC Phù Nam: Đường Hoàng Hữu Thường, Tân Trào
|
Phường Hương Thủy
|
5 - ĐL Quảng Điền
|
1
|
T5, 19-11-2026
|
07:15
|
14:15
|
NUÔI TÔM PHONG HẢI 2: Hộ nuôi tôm Mai Văn Linh, Hoàng Xuân Hợp; HKD Trần Minh, Trần Thuận, Thu Hà
|
Phường Phong Quảng
|
2
|
T4, 25-11-2026
|
08:00
|
09:30
|
TBA Phong Hải 1: TDP Hải Phú
|
Phường Phong Quảng
|
6 - ĐL Phú Vang
|
1
|
T6, 20-11-2026
|
05:45
|
07:30
|
TBA Phú Tân 1: TDP Diên Trường, TDP Tân Mỹ
|
Phường Thuận An
|
2
|
07:30
|
16:00
|
TBA Phú Tân 2: TDP Diên Trường, TDP Tân Mỹ
|
Phường Thuận An
|
3
|
08:30
|
16:00
|
- TBA Phú Tân 3;
- TBA Phú Mỹ Thượng 1 - T1, T2: CTCP Đầu tư Phú Mỹ Thượng;
- TBA BƠM PHÚ MỸ 6: HTX nông nghiệp Phú Mỹ 1
|
Phường Thuận An
|
4
|
17:00
|
18:30
|
TBA Phú Tân 1: TDP Diên Trường, TDP Tân Mỹ
|
Phường Thuận An
|
5
|
T2, 23-11-2026
|
08:00
|
09:30
|
TBA Hà Thượng, Hòa Thượng: Thôn Dưỡng Mong, Thôn Thanh Lam Bồ
|
Xã Phú Vang
|
6
|
09:30
|
13:30
|
TBA Hà Thượng, Hòa Thượng, XT A TBA Vinh Hà 2: Thôn Dưỡng Mong, Thôn Thanh Lam Bồ, Thôn Phường 2
|
Xã Phú Vang
|
7
|
13:15
|
14:45
|
TBA Hà Thượng, Hòa Thượng: Thôn Dưỡng Mong, Thôn Thanh Lam Bồ
|
Xã Phú Vang
|
7 - ĐL A Lưới
|
1
|
T5, 19-11-2026
|
07:30
|
14:30
|
TBA Thôn Kê T1 (Hồng Vân): thôn Hồng Vân
|
Xã A Lưới 1
|
2
|
T2, 23-11-2026
|
07:30
|
17:30
|
- Các TBA Hương Lâm 2; A Tin 1; A Tin 2; La Tưng 1; Chí Lanh: Thôn A Đớt;
- Các TBA A Ka 3; Hương Sơn; Ka Lô: Thôn A Ka;
- Các TBA A Roàng 1; A Roàng 2; A Roàng 3; A Min: Thôn A Roàng;
- Các TBA TĐC Đông Sơn; Loa: Thôn Đông Sơn;
- Các TBA Hương Lâm 1; Hương Lâm 2; Liên Hiệp: Thôn Hương Lâm;
- TBA Ka Nôn 2: Thôn Ka Nôn;
- TBA Rơ Mom: Thôn Ka Vá;
- Các TBA BRit; Chí Hòa; Chí Hòa 2; La Tưng 2: Thôn Ka Vin;
- TBA THI CÔNG CẦU CƯRSO: Công ty TNHH MTV xây dựng và DVTM Quang Thành;
- TBA Đoàn KT QP 92: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92;
- TBA Chốt dân quân Lâm Đớt: Bộ chỉ huy quân sự thành phố Huế;
- TBA ĐBP CỬA KHẨU A ĐỚ; TBA CỬA KHẨU S10: Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt;
- TBA ĐỒN BIÊN PHÒNG 637: Đồn Biên phòng Hương Nguyên; Viễn thông Huế; Viettel Huế;
- TBA T1 TĐ A Roàng: CPSC
|
Xã A Lưới 4
|
8 - ĐL Phú Lộc
|
1
|
T5, 19-11-2026
|
07:30
|
12:30
|
Khu vực Cảng Chân Mây: Các TBA Cảng Vụ Chân Mây, BT Mạnh Linh, CS T4 Chân Mây, Kho Xăng Dầu Chân Mây, CS T5 Chân Mây, KS Biên Phòng Chân Mây, Hải Quan Chân Mây, Kè Chắn Sóng Lũng Lô, Kho Dự Trữ Dăm Gỗ Phúc Thịnh, Vận Tải Đồng Lâm, Bến Cảng Số 3 T1, T2, Bến Cảng Số 2 T1, T2, Cảng Chân Mây, Bến Cảng Số 1, BT Long Phụng, Phú Thái, Bến Cảng Số 4&5, VSICO 3 T1&T2, Logistic Chân Mây, Tập đoàn LEC
|
Xã Chân Mây - Lăng Cô
|
2
|
07:30
|
16:00
|
Các TBA Vận Tải Đồng Lâm, Bến Cảng Số 3 T1, T2: CTCP Cảng Chân Mây, CÔNG TY TNHH MTV HÀO HƯNG HUẾ
|
Xã Chân Mây - Lăng Cô
|
3
|
T6, 20-11-2026
|
07:30
|
09:00
|
TBA CÔNG TY THẠCH ANH (LUX QUARTZ VN)
|
Xã Chân Mây - Lăng Cô
|
4
|
T7, 21-11-2026
|
08:00
|
17:00
|
TBA XÂY DỰNG 368: Công ty TNHH HEH
|
Xã Chân Mây - Lăng Cô
|
9 - ĐL Hương Trà
|
1
|
T5, 19-11-2026
|
07:30
|
12:00
|
TBA XUÂN LONG 5 (HTX XUÂN LONG)
|
Phường Kim Long
|
2
|
T7, 21-11-2026
|
07:30
|
12:30
|
Các TBA Văn Đông 4, T5 Tứ Hạ, T6 Tứ Hạ, Tứ Phú, T2 Tứ Hạ, Bơm Hương Văn: TDP 3, TDP Giáp Nhất, TDP Giáp Tư, TDP7, TDP 8, TDP 9, TDP 10
|
Phường Hương Trà
|
3
|
08:00
|
10:30
|
TBA BƠM TÂY TOÀN: HTX Nông nghiệp Tây Toàn
|
Phường Kim Trà