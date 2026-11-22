Chuỗi tọa đàm “Khoa học vì cuộc sống” là sự kiện học thuật điểm nhấn xuyên suốt các Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture hàng năm - Ảnh: VFT

Trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026, tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe” sẽ quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới về AI, y sinh và y học lâm sàng, cùng trao đổi về tiềm năng ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán, điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Trong đó có GS. Hong Yan, Đại học Thành phố Hong Kong (Trung Quốc), là tác giả của hơn 600 công trình nghiên cứu về AI, học máy, tin sinh học và xử lý hình ảnh, cùng hơn 40 bằng sáng chế đã được cấp và đang chờ cấp. Các nghiên cứu của ông tập trung vào phân tích hình ảnh y khoa và dự đoán kháng thuốc.

Theo GS. Hong Yan, AI có thể hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị, đồng thời giúp các nhà nghiên cứu thiết kế thuốc mới. Công nghệ này cũng mở rộng khả năng chăm sóc sức khỏe từ xa thông qua các thiết bị theo dõi đường huyết, huyết áp và hệ thống phân tích dữ liệu sức khỏe.

Trong lĩnh vực ung thư nhi, GS. Michelle Hermiston, Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học VinUni đánh giá AI sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển y học chính xác, giúp cân bằng giữa giảm thiểu độc tính và tối đa hóa khả năng chữa khỏi cho bệnh nhi.

Từ kinh nghiệm hợp tác với Đại học Y Dược TPHCM xây dựng chương trình đào tạo Chuyên khoa II Huyết học – Ung thư Nhi, GS. Michelle Hermiston cho rằng AI mở ra cơ hội để những quốc gia mới nổi như Việt Nam đi tắt đón đầu, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, để phát triển y học chính xác, Việt Nam cần đẩy mạnh nghiên cứu lâm sàng, bảo đảm dữ liệu phản ánh đặc điểm người bệnh trong nước. Theo GS. Hermiston, người Việt Nam hiện chiếm chưa đến 2% số người tham gia các thử nghiệm lâm sàng quốc tế.

Đồng quan điểm, GS. Hong Yan nhấn mạnh quyết định cuối cùng về chẩn đoán và điều trị vẫn thuộc về bác sĩ. Theo ông, Việt Nam nên ưu tiên đào tạo đội ngũ biết sử dụng AI đúng cách, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu để AI đáng tin cậy hơn và có chi phí phù hợp với đại chúng. Ông cũng mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam qua các dự án, phòng thí nghiệm nghiên cứu chung và trao đổi sinh viên, nhà nghiên cứu.

Bên cạnh GS. Hong Yan và GS. Hermiston, Tọa đàm dự kiến còn có sự tham gia của GS. Jeffrey I. Gordon, Trường Y Đại học Washington tại St. Louis (Hoa Kỳ), chuyên gia nghiên cứu hệ vi sinh vật đường ruột; GS. Ana Belén Elgoyhen, Đại học Buenos Aires (Argentina), chuyên gia về di truyền, sinh lý và bệnh học thính giác.

Ở góc độ thực tiễn, ông Nguyễn Hiển, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Vận hành của Vinmec tại VinSmart Future, sẽ chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI và chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, quản lý bệnh viện.

Thông qua trao đổi học thuật và kinh nghiệm thực tiễn, tọa đàm được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế, kết nối tiến bộ công nghệ với hoạt động khám chữa bệnh, đưa các ứng dụng AI đến gần hơn với người bệnh.