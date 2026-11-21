Tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh: TASS

Ngày 19/11, với 48 phiếu thuận và 51 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ nghị quyết nhằm hạn chế quyền ra lệnh tấn công Iran của Tổng thống Donald Trump. Cuộc bỏ phiếu được xem là phép thử đầu tiên đối với mức độ ủng hộ của các nghị sĩ Cộng hòa dành cho chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Trump sau thất bại của đảng này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Có 3 thượng nghị sĩ Cộng hòa là Lisa Murkowski, Susan Collins và Rand Paul bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết cùng các nghị sĩ Dân chủ. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman bỏ phiếu chống và Thượng nghị sĩ Chris Murphy vắng mặt.

Tại Thượng viện, nghị sĩ Cộng hòa Tim Sheehy bảo vệ chiến dịch quân sự, cho rằng Mỹ không thể bỏ qua mối đe dọa từ Iran. Ngược lại, các nghị sĩ Dân chủ nhận định kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ cho thấy cử tri không hài lòng với cuộc xung đột và kêu gọi Quốc hội sớm có biện pháp chấm dứt chiến dịch.

Theo Đạo luật Quyền lực chiến tranh năm 1973, Quốc hội có thể yêu cầu Tổng thống rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động thù địch ở nước ngoài nếu không được Quốc hội cho phép. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump và các nghị sĩ Cộng hòa phản đối cơ chế này, cho rằng việc Quốc hội thông qua nghị quyết mà không cần Tổng thống phê chuẩn là vi hiến.

Các nghị sĩ Dân chủ tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy những nghị quyết tương tự sau khi tiếp quản quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1/2027, đồng thời cân nhắc sử dụng quyền phê duyệt ngân sách để gây sức ép đối với chiến dịch quân sự tại Iran.

Trong diễn biến liên quan, theo TASS dẫn truyền thông Mỹ ngày 19/11, Washington hiện tránh nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran do lo ngại Tehran có thể đáp trả mạnh mẽ, đẩy căng thẳng giữa hai nước thành cuộc xung đột quy mô lớn.

Một quan chức Mỹ cho biết hai bên vẫn duy trì sự kiềm chế nhất định. Washington đồng thời đánh giá sức ép kinh tế đối với Tehran đang phát huy hiệu quả, do đó chưa cần thiết tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin Israel gần đây đã cung cấp thông tin tình báo cho Washington về khả năng Iran đẩy nhanh nghiên cứu, phát triển vũ khí hóa học. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tỏ ra hoài nghi về độ xác thực của những thông tin này.

Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin đã bác bỏ thông tin Iran lên kế hoạch sử dụng "bom bẩn" để tấn công các quan chức cấp cao Mỹ tại Washington. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng phủ nhận các cáo buộc liên quan đến vũ khí hóa học và "bom bẩn", khẳng định những thông tin này không có cơ sở.