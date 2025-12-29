Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn TP. Huế từ ngày 8/1 đến ngày 14/1/2026

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Hương An:
|
T4, 14/01/2026
|
7:30
|
15:30
|
- Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 232 đến đường Nguyễn Văn Linh và từ số nhà 107 đến số nhà 175), kiệt: 162, 218 Lý Thái Tổ, KQH Hương An (TBA Tây An 2);
- Đường Lý Thái Tổ (từ kiệt 234 đến 254), Kiệt 252 Lý Thái Tổ (TBA Tây An 3);
- Viễn thông Thừa Thiên Huế- Bạch Yến, Phường Hương Sơ (Cũ);
- Đường Nguyễn Văn Linh (từ số nhà 02 đến số nhà 50), Tôn Thất Đàm (từ số nhà 02 đến số nhà 42), đường số 1 KCN An Hòa (các hộ trong Bến xe phía Bắc) - (TBA Nguyễn Văn Linh);
- Công ty TNHH Tập đoàn Sản xuất và Thương mại Thiên Tân (TBA Thiên Tân);
|
2. Phường Thuận Hóa:
|
T5, 08/01/2026
|
7:30
|
11:00
|
- Đường Đống Đa (từ số 5 đến số 9), Cư Xá Đống Đa, Lý Thường Kiệt (từ số 27 đến 51);
(TBA TT Giao Dịch Tài Chính Huế);
- Công ty CP Xây Lắp Thừa Thiên Huế: số 28 Lý Thường Kiệt) - (TBA Công ty Xây lắp 2)
|
T6, 09/01/2026
|
8:30
|
10:45
|
Đường Trần Phú (từ số 39 đến 103)
|
T7, 10/01/2026
|
6:30
|
11:30
|
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Huế (TBA Ngân hàng đầu tư & Phát triển (Tòa nhà BIDV);
- TBA Ngân hàng Công Thương (CN Huế);
- Đường Bến Nghé (từ số 41 đến số 57).
|
13:30
|
16:30
|
Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Văn Phòng UBND, Văn Phòng Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố Huế, Công Đoàn Văn Phòng UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành Phố Huế (TBA Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế)
|
T4, 14/01/2026
|
8:00
|
10:45
|
Thích Nữ Diệu Không, Lê Đình Thám, Tây Sơn, Thích Tịnh Khiết (từ số 02 đến 20), Đào Tấn (từ Điện Biên Phủ đến Trần Thái Tông)
|
3. Phường An Cựu:
|
T5, 08/01/2026
|
13:30
|
16:30
|
Thiên Thai (từ số 01 đến số 23)
|
T6, 09/01/2026
|
8:30
|
10:45
|
Đường Duy Tân (từ số 01 đến số 59)
|
13:30
|
16:30
|
Kiệt 63, 88, 114 Nguyễn Khoa Chiêm
|
T4, 14/01/2026
|
13:30
|
16:45
|
Đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Đức Cảnh
|
4. Phường Thủy Xuân:
|
T5, 08/01/2026
|
13:30
|
16:30
|
Kiệt 9 Nam Giao, Minh Mạng (từ số 01 đến số 21)
|
5. Phường Vỹ Dạ:
|
T4, 14/01/2026
|
13:30
|
16:45
|
Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Hữu Thọ
|
6. Phường Phong Điền:
|
T4, 14/01/2026
|
6:30
|
11:30
|
- Công ty CP Mua bán điện Gelex: KCN Phong Điền (2 điểm đo thuộc TBA CG830194);
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Huế, Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera (TBA Viglacera);
- Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế (TBA Phân Vi Sinh 3-CD530168), Công ty CP Thành Đạt (TBA Thi công đường cứu hộ cứu nạn PĐ-ĐL ).
|
7. Phường Phong Thái:
|
T4, 14/01/2026
|
6:30
|
11:30
|
TBA Phân Vi Sinh 3 (CC530169);
Công ty CP Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế (TBA Bơm Bắc Hiền).
|
8. Phường Phong Dinh:
|
T4, 14/01/2026
|
6:30
|
11:30
|
- TBA Lương Mai 2;
- Công ty CP Đầu tư Đoàn Sơn Thủy (TBA NM ĐMT Phong Điền 2).
|
9. Xã Đan Điền:
|
T4, 14/01/2026
|
6:30
|
11:30
|
- TBA Trang trại Quảng Thái;
- Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hải Nguyên (TBA CNX Hải Nguyên 2); Công ty TNHH Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao và Năng lượng sạch Hoàng Nam (TBA Solar Hoàng Nam); Công ty TNHH Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao và Năng lượng sạch Hoàng Yến (TBA Solar Hoàng Yến); Công ty TNHH Công nghệ xanh Cao Nguyên (TBA CNX Cao Nguyên 2); Công ty TNHH Công nghệ xanh Tây Nguyên (TBA CNX Tây Nguyên 2); Công ty TNHH Công nghệ Xanh Bắc Nguyên (TBA Solar CNX Bắc Nguyên 2).
|
10. Phường Thanh Thủy:
|
T5, 08/01/2026
|
7:30
|
14:30
|
- Các TBA Thủy Dương 1, 2, 5, 6, 8, 9;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thanh Thủy (TBA Đèn Đường Thủy Dương 1); Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải (TBA Trường Hải- Thaco); Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ ô tô Huế (TBA Ô tô Trường Hải 2); Công ty TNHH TP SERVER (TBA Tuấn Phát).
|
T3, 13/01/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Phùng Quán
|
T4, 14/01/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Thủy Dương 4
|
11. Phường Phú Bài:
|
T6, 09/01/2026
|
7:30
|
11:30
|
Nhánh A TBA Phú Lương 4
|
12. Xã Lộc An:
|
T6, 09/01/2026
|
7:30
|
11:30
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Bắc Truồi)
|
13. Xã Quảng Điền:
|
T5, 08/01/2026
|
7:45
|
11:10
|
- TBA Thủ Lễ;
- Nhánh A TBA Thủ Lễ 2.
|
7:45
|
16:00
|
Nhánh B TBA Thủ Lễ 2
|
11:10
|
16:00
|
TBA Thủ Lễ
|
13:30
|
16:30
|
- TBA Đông Phước;
- TBA Quảng Điền 7.
|
T6, 09/01/2026
|
7:45
|
16:00
|
TBA Khuông Phò
|
T2, 12/01/2026
|
7:45
|
16:00
|
TBA Phò Nam
|
T4, 14/01/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Đông Xuyên
|
14. Xã Đan Điền:
|
T6, 09/01/2026
|
8:00
|
13:00
|
- TBA Quảng Thái 5;
- Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tam Giang (TBA Bơm Ô Biền).
|
13:30
|
17:00
|
TBA Quảng Thái 7
|
T2, 12/01/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Quảng Lợi 1
|
13:30
|
17:00
|
TBA Quảng Lợi 10
|
T3, 13/01/2026
|
7:30
|
16:00
|
TBA Nam Vinh 3, TBA Nam Vinh 3RD
|
15. Phường Hóa Châu:
|
T4, 14/01/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Phú Lương A
|
16. Xã Phú Vinh:
|
T6, 09/01/2026
|
7:30
|
11:30
|
Thôn Xuân Thiên Hạ, Thôn Xuân Thiên Thượng
|
13:30
|
16:00
|
Thôn 1
|
T2, 12/01/2026
|
7:30
|
15:30
|
- Thôn 2, Thôn 3;
- Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý điện nước Thành Tín (TBA Sân Gôn BRG 1), Công ty CP Vui chơi giải trí Tổng hợp Tam Giang (TBA TC Resort Vinh Thanh).
|
17. Xã A Lưới 4:
|
T2, 12/01/2026
|
8:00
|
14:00
|
Thôn Ka Nôn 1, Thôn Cưr Xo
|
18. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
CN, 11/01/2026
|
7:30
|
8:30
|
Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam (TBA BilLion Max 2 - T1&T2, TBA BilLion Max 3 - T1&T2)
|
8:30
|
14:00
|
- Công ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn - Huế (TBA Văn Phòng SGH Lô 1); Công ty TNHH MTV Lux Quartz Việt Nam (TBA Công ty Thạch Anh); Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam (các TBA Billion Max , Billion Max 2 - T1&T2, Billion Max 3 - T1&T2, Billion Max 4 - T1&T2); Công ty CP Ánh Dương Building Huế (TBA KTX Ánh Dương); Công ty TNHH Okura Việt Nam (TBA Okura); Công ty TNHH Nakamoto Packs Việt Nam (TBA Nakamoto); Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Huế (TBA Bơm nước thải SGH); Công ty TNHH Malpensa Plant Việt Nam (TBA Malpensa Plant); Công ty TNHH Vật liệu mới Ferrum (Việt Nam) - (TBA Ferrum); Công ty TNHH JON72 Việt Nam (TBA TC Dự Án Jon72); Công ty TNHH Sunjin AT&C Vina (TBA SUNJIN AT&C VINA); Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast (TBA Vinfast Lộc Vĩnh);
- TBA Đông An.
|
14:00
|
17:30
|
Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam (TBA BilLion Max 2 - T1&T2, TBA BilLion Max 3 - T1&T2)
|
19. Phường Hương Trà:
|
T4, 14/01/2026
|
7:45
|
11:00
|
TBA Văn Đông 5
|
13:00
|
15:00
|
TBA Văn Tây 4
|
20. Xã Nam Đông:
|
T4, 14/01/2026
|
8:00
|
10:00
|
Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast (TBA Vinfast CHXD Hạo Nhiên)