Giải cứu 45 người di cư ở ngoài khơi Sicily

Người di cư tới đảo Lampedusa, Italy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn tuyên bố của Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết ít nhất 5 người di cư đã thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ vị thành niên. Những người được giải cứu được cho là đến từ Gambia, Sierra Leone, Mali, Senegal, Guinea và Côte d’Ivoire.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) - ông Filippo Ungaro - xác nhận con tàu chở “25 trẻ vị thành niên không có người đi kèm”. Những người được cứu đã được đưa đến một trung tâm tiếp nhận trên đảo Lampedusa và đang được Hội Chữ thập đỏ Italy cùng các nhân viên của tổ chức phi chính phủ Save the Children chăm sóc.

Dữ liệu của Chính phủ Italy, được cập nhật tới ngày 4/12, ghi nhận kể từ đầu năm tới nay, đã có 63.783 người di cư đến nước này bằng thuyền nhỏ, gần bằng số lượng của cùng kỳ năm ngoái (63.537 người) và thấp hơn nhiều so với con số 152.882 người đến trong cùng kỳ năm 2023.

Phần lớn người di cư đến Italy trên những con thuyền nhỏ xuất phát từ Bangladesh (19.479), tiếp đó là Ai Cập (8.815 người), và Eritrea với 7.499 người. Người Pakistan là 4.321, trong khi những người chạy trốn khỏi Sudan và Somalia lần lượt là 3.913 và 3.372.

Số lượng trẻ em không có người đi kèm năm nay cũng tăng so với năm ngoái. Trong 11 tháng đầu năm 2025, tổng cộng có 11.661 trẻ em không có người đi kèm đến Italy bằng thuyền nhỏ, so với 8.752 trẻ em trong cùng kỳ năm ngoái.