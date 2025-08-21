Kinh tế Mỹ sẽ chịu tác động bất lợi nếu thuế nhập khẩu bị vô hiệu hóa

  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 17/09/2025 14:49
Thị trường sẽ trở nên bất định nếu nước Mỹ phải trả lại các khoản thuế đã thu trong bối cảnh tài chính vốn khó khăn, việc đảm bảo một nguồn thu ổn định cũng có lợi cho nợ công của Mỹ.

 Quang cảnh cảng hàng hóa Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Bloomberg, các chuyên gia đang bày tỏ hoài nghi về việc các chính sách áp thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ hỗ trợ nền kinh tế Mỹ và kích thích đầu tư nước ngoài vào Mỹ trong thời gian tới, song tất cả đều nhất trí rằng thuế quan tạo nguồn thu để giảm thâm hụt ngân sách.

Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, trong năm tài chính 2025, cơ quan này đã thu hơn 165 tỷ USD từ thuế nhập khẩu, cao hơn mức 95 tỷ USD của năm tài chính 2024.

Theo các ước tính, mỗi năm Mỹ có thể thu 300 tỷ USD từ thuế nhập khẩu nếu tình hình giữ nguyên như hiện nay, tương đương với 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Thâm hụt ngân sách của Mỹ hiện ở mức tương đương 6% GDP và giảm 1 điểm phần trăm mức thâm hụt này là bước tiến đáng kể, cùng với cắt giảm chi tiêu có thể giúp Bộ Tài chính Mỹ hướng tới mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách xuống mức 3% GDP.

Theo các chuyên gia, đây cũng là một lý do để Tòa án Tối cao cân nhắc giữ nguyên các mức thuế áp theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế trong Tình trạng Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng chỉ ra một tác động thứ hai là quyết định bãi bỏ thuế áp theo IEEPA sẽ hạn chế quyền hạn của Tổng thống Trump và ảnh hưởng đến uy tín của Chính phủ Mỹ trong điều hành nền kinh tế.

Bên cạnh việc phải hoàn lại các loại thuế đã thu, một quyết định bất lợi cho Chính phủ Mỹ sẽ tạo cơ sở để các bên liên tục kháng cáo các chính sách kinh tế.

Tác động thứ ba là sẽ tiếp tục tạo ra tính bất định cho các doanh nghiệp trong đưa ra những quyết định. Đồng thời, thâm hụt ngân sách tiếp tục duy trì cao sẽ tác động tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư và thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ.

Theo TD Securities, thị trường sẽ trở nên bất định nếu nước Mỹ phải trả lại các khoản thuế đã thu trong bối cảnh tài chính đã vốn khó khăn, việc đảm bảo một nguồn thu ổn định cũng có lợi cho nợ công của Mỹ./.

Theo vietnamplus.vn
