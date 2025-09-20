  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Tin tặc đánh cắp dữ liệu của hơn 8.000 trẻ em thuộc hệ thống nhà trẻ ở London

ClockThứ Bảy, 27/09/2025 08:09
Theo phóng viên TTXVN tại London, nhóm tin tặc Radiant tuyên bố đã đánh cắp dữ liệu của hơn 8.000 trẻ em đang theo học tại các nhà trẻ do tổ chức Kido International điều hành ở thủ đô nước Anh.

Để chứng minh, nhóm này đã công bố tên, ảnh, địa chỉ và thông tin liên lạc gia đình của 10 em nhỏ tại một trong 18 cơ sở của Kido International ở khu vực London mở rộng. Radiant còn tuyên bố sẽ tiếp tục tung thêm dữ liệu của 30 trẻ em và 100 nhân viên.

Trong một thông điệp được gửi qua dịch vụ mã hóa, nhóm khẳng định đã xâm nhập hệ thống của Kido suốt nhiều tuần. Hiện nhóm chưa tiết lộ khoản tiền chuộc yêu cầu. 

Vụ việc làm dấy lên quan ngại sâu sắc về quyền riêng tư và an toàn của trẻ em, đồng thời nối dài danh sách các vụ tấn công mã độc (ransomware) tống tiền nhằm vào doanh nghiệp tại Anh trong năm nay.

Ông Jonathon Ellison thuộc Trung tâm An ninh mạng quốc gia (NCSC) nhận định: “Tội phạm mạng có thể nhắm mục tiêu bất kỳ ai nếu chúng tin rằng sẽ kiếm được tiền và việc tấn công vào hệ thống chăm sóc trẻ em là hành vi đặc biệt nghiêm trọng”.

Trước đó 1 ngày, cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ 1 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công ransomware nhằm vào Collins Aerospace - công ty con của RTX - khiến hệ thống làm thủ tục tự động tại sân bay Heathrow bị tê liệt, gây hỗn loạn hàng loạt sân bay châu Âu.

Trước đó, hồi tháng 4, nhóm tin tặc Scattered Spider bị tình nghi đứng sau vụ tấn công vào Marks & Spencer (M&S), khiến chuỗi bán lẻ này không thể nhận đơn đặt hàng trực tuyến trong nhiều tuần và thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu bảng (405 triệu USD). Tập đoàn Co-op cũng xác nhận một cuộc tấn công mạng trong tháng 4 đã khiến doanh thu sụt giảm 206 triệu bảng và lợi nhuận giảm thêm 80 triệu bảng trong nửa đầu năm tài chính này.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Tin tặcđánh cắpdữ liệutrẻ em hệ thống nhà trẻLondon
