Thép Sata: Đơn vị sản xuất lam gió nhà xưởng hiệu quả thông gió cho công trình công nghiệp

Lam gió nhà xưởng là gì?

Lam gió nhà xưởng là hệ thống các thanh lam được lắp đặt tại vách, mặt bên hoặc đầu hồi nhà xưởng. Các thanh lam được bố trí nghiêng góc hợp lý, cho phép không khí lưu thông liên tục nhưng vẫn hạn chế mưa tạt, bụi bẩn và ánh nắng chiếu trực tiếp vào khu vực sản xuất.

Giải pháp này đặc biệt phù hợp với các nhà xưởng có diện tích lớn, mái cao, cần thông gió tự nhiên thường xuyên.

Cấu tạo lam gió nhà xưởng

Lam gió nhà xưởng thường được thiết kế đơn giản nhưng chắc chắn, bao gồm:

● Khung lam: chịu lực, cố định toàn bộ hệ lam vào kết cấu nhà xưởng

● Thanh lam: bố trí song song, có độ nghiêng tiêu chuẩn để điều hướng gió

● Bề mặt bảo vệ: xử lý chống ăn mòn, phù hợp môi trường công nghiệp

Cấu tạo này giúp lam gió hoạt động ổn định, ít hư hỏng, phù hợp với điều kiện sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Lam gió. Ảnh: Thép Sata

Ưu điểm nổi bật của lam gió nhà xưởng

Thông gió tự nhiên hiệu quả

Lam gió giúp không khí nóng và khí thải trong nhà xưởng thoát ra ngoài, đồng thời đón gió tươi từ bên ngoài vào, tạo môi trường làm việc thông thoáng hơn.

Giảm nhiệt độ bên trong xưởng

Việc lưu thông không khí liên tục giúp hạn chế tích tụ nhiệt, đặc biệt hiệu quả với các nhà xưởng lợp tôn, sản xuất cơ khí, may mặc, thực phẩm.

Hạn chế mưa tạt và bụi công nghiệp

Thiết kế lam nghiêng giúp giảm đáng kể tình trạng mưa hắt, bụi bay vào khu vực sản xuất, bảo vệ máy móc và hàng hóa.

Không tiêu tốn điện năng

Khác với quạt hút công nghiệp, lam gió hoạt động hoàn toàn thụ động, không sử dụng điện, giúp tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài.

Lam gió nhà xưởng. Ảnh: Thép Sata

Các vị trí lắp đặt lam gió trong nhà xưởng

Lam gió nhà xưởng thường được lắp tại:

● Vách bên nhà xưởng

● Đầu hồi nhà xưởng

● Khu vực thông gió mái

● Hành lang kỹ thuật, phòng máy

Tùy theo thiết kế nhà xưởng và hướng gió, vị trí lắp đặt sẽ được tính toán để đạt hiệu quả thông gió tối ưu.

Khi nào nên sử dụng lam gió nhà xưởng?

Lam gió đặc biệt phù hợp với các công trình:

● Nhà xưởng sản xuất quy mô vừa và lớn

● Nhà kho chứa hàng cần thông thoáng

● Khu công nghiệp, khu chế xuất

● Xưởng cơ khí, xưởng may, xưởng chế biến

Giải pháp này giúp doanh nghiệp cải thiện môi trường làm việc, nâng cao tuổi thọ thiết bị và đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động.

