Hệ thống làm mát nhà xưởng NEXTFAN - Giải pháp mát đều, tiết kiệm điện, vận hành bền vững

NEXTFAN cung cấp giải pháp từ làm mát theo khu vực (spot cooling) đến làm mát tổng thể nhà xưởng bằng các phương án như thông gió công nghiệp, quạt hơi nước công nghiệp, cooling pad, cấp gió tươi – hút khí nóng, tối ưu luồng gió. Mục tiêu là tạo môi trường dễ chịu hơn, giảm chi phí điện và đảm bảo vận hành ổn định lâu dài.

Tư vấn miễn phí – khảo sát & đề xuất phương án

Hệ thống làm mát hiện tại có đang “tốn tiền mà vẫn nóng”?

Nhiều nhà xưởng đầu tư quạt công suất lớn hoặc lắp thêm thiết bị làm mát nhưng hiệu quả không như kỳ vọng. Nguyên nhân thường đến từ việc thiếu thiết kế tổng thể: gió không có đường đi, khí nóng không thoát được, điểm nóng vẫn giữ nguyên.

Các vấn đề phổ biến:

● Mát không đều: khu vực gần quạt mát, khu vực làm việc chính vẫn nóng.

● Không khí bí, ngột ngạt: thiếu cấp gió tươi hoặc thiếu đường thoát khí nóng trên cao.

● Độ ẩm khó chịu: dùng sai giải pháp bay hơi trong không gian không phù hợp.

● Tốn điện nhưng hiệu quả thấp: thiết bị chạy liên tục nhưng nhiệt độ cảm nhận không cải thiện rõ.

● Ảnh hưởng năng suất & an toàn: công nhân nhanh mệt, khó tập trung; thiết bị dễ quá nhiệt.

Vì sao cần làm mát nhà xưởng theo “hệ thống” (không chỉ mua thiết bị)?

Nhà xưởng là môi trường đặc thù: trần cao, máy móc tỏa nhiệt, nhiều cửa ra vào, mật độ người theo ca… Vì vậy, muốn mát bền vững cần đồng thời giải 2 bài toán: đưa khí mát/khí dễ chịu vào và đẩy khí nóng ra đúng cách.

4 yếu tố cốt lõi giúp hệ thống làm mát nhà xưởng bền vững:

Bao phủ đúng nhu cầu (theo khu vực & line): tập trung làm mát nơi có người và nơi phát nhiệt. Thiết kế luồng gió hợp lý: tạo “đường gió” rõ ràng, tránh thổi vòng quanh rồi… nóng vẫn hoàn nóng. Tối ưu chi phí vận hành: chọn giải pháp phù hợp độ mở của xưởng để tránh “đốt điện”. Vận hành ổn định theo mùa: dễ điều chỉnh theo thời tiết, sản lượng, thay đổi layout.

Các phương án làm mát nhà xưởng phổ biến: nên chọn gì?

Mỗi giải pháp có ưu/nhược điểm riêng. NEXTFAN thường tư vấn theo hiện trường (độ thông thoáng, độẩm nền, nguồn nhiệt, ngân sách).

Lợi ích & Giá trị hệ thống làm mát nhà xưởng NEXTFAN mang lại

NEXTFAN tập trung vào hiệu quả sử dụng thực tế và khả năng vận hành dài hạn:

● Mát đều hơn, giảm điểm nóng: tối ưu hướng gió, vị trí cấp/hút và phân vùng nhiệt.

● Giảm cảm giác oi bức – ngột ngạt: tăng trao đổi khí, cải thiện độ dễ chịu tại khu vực làm việc.

● Tối ưu chi phí điện: hạn chế chạy “quá công suất” do chọn sai giải pháp.

● Vận hành ổn định, dễ bảo trì: bố trí hợp lý giúp vệ sinh/kiểm tra nhanh, giảm lỗi vặt.

● Tăng trải nghiệm và hiệu suất làm việc: môi trường dễ chịu hơn hỗ trợ năng suất và an toàn.

Dịch vụ hệ thống làm mát nhà xưởng NEXTFAN

Công ty NEXTFAN triển khai theo nhu cầu và quy mô doanh nghiệp:

1) Giải pháp làm mát theo khu vực (Spot cooling)

Tập trung cho khu vực đông người hoặc nguồn nhiệt cao (đóng gói, lắp ráp, bếp công nghiệp, khu chờ…).

Mục tiêu: hiệu quả nhanh – chi phí tối ưu – dễ triển khai.

2) Thiết kế & thi công hệ thống làm mát tổng thể

Kết hợp các hạng mục: thông gió, quạt công nghiệp, quạt hơi nước, cooling pad, cấp gió tươi – hút khí nóng theo layout xưởng.

Mục tiêu: mát đồng đều hơn – vận hành bền – dễ mở rộng.

3) Khảo sát & tối ưu hệ thống đang có

Rà soát các lỗi thường gặp: đặt sai vị trí, thiếu đường thoát khí nóng, gió “đánh nhau”, tăng ẩm cục bộ…

Mục tiêu: nâng hiệu quả rõ rệt mà không cần thay toàn bộ thiết bị.

Điều gì khiến NEXTFAN khác biệt?

Nhiều đơn vị bán thiết bị làm mát, nhưng NEXTFAN đi theo hướng giải pháp theo hiện trường:

● Khảo sát thực tế& tư vấn theo bài toán nhiệt: không “chốt nhanh theo diện tích” một cách máy móc.

● Ưu tiên luồng gió và điểm thoát nhiệt: xử lý gốc rễ nóng/bí thay vì chỉ thổi gió mạnh hơn.

● Phương án minh bạch: nêu rõ mục tiêu, cấu hình, nguyên tắc bố trí và tiêu chí nghiệm thu.

Quy trình triển khai chuyên nghiệp

NEXTFAN triển khai theo các bước rõ ràng để hạn chế sai số:

Khảo sát nhà xưởng (diện tích, chiều cao, cửa gió, nguồn nhiệt, mật độ người) Đánh giá hiện trạng (điểm nóng, độ bí, khả năng trao đổi khí, độẩm nền) Đề xuất phương án & dự toán (thiết bị, vị trí lắp, nguyên lý luồng gió) Thi công – chạy thử – cân chỉnh theo khu vực ưu tiên Hướng dẫn vận hành & bảo trì định kỳ để giữ hiệu quảổn định

Case thực tế

Bài toán: Xưởng nóng cục bộ tại khu đóng gói, không khí bí, công nhân mệt nhanh vào giờ cao điểm.

Giải pháp: NEXTFAN phân vùng nhiệt, bổ sung cấp gió tươi và bố trí làm mát theo khu vực, tạo hướng thoát khí nóng trên cao.

Kết quả: Khu làm việc dễ chịu hơn, giảm cảm giác ngột ngạt, vận hành ổn định và tối ưu chi phí điện so với chạy thiết bị rời rạc.

Liên hệ NEXTFAN để nhận khảo sát & giải pháp thiết kế phù hợp.

CÔNG TY TNHH NEXTFAN VIỆT NAM

Địa chỉ: 20 Đường D5, KDC Phúc Đạt, KP. Chiêu Liêu A P. Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0913.834.085