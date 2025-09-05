Thảnh thơi là một sự lựa chọn

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng phụ nữ có thể làm được tất cả, chỉ cần cố gắng thêm một chút.

Tôi đi làm, tự lo cho cuộc sống của mình, có thể sửa bóng đèn, dọn nhà, giặt giũ, nấu ăn, mọi thứ tôi đều làm được. Và tôi đã sống như thế suốt nhiều năm, cho đến khi một ngày tôi nhận ra, tôi đang làm mọi thứ, trừ việc chọn điều tốt nhất cho chính mình.

Tôi tự hào là một người phụ nữ tự lập. Nhưng giữa những ngày dài, tôi đôi khi cũng thấy mình quên mất cảm giác được nghỉ. Không phải vì không ai giúp, mà vì tôi không cho phép mình nghỉ. Tôi quen với việc nghĩ, “việc này nhỏ thôi, mình làm được mà”, cho đến khi chính những việc nhỏ ấy khiến tôi kiệt sức.

Đôi khi hãy tặng bản thân một món quà không nằm trong hộp

Một buổi tối đầu tháng mười, khi bạn bè rủ nhau bàn chuyện quà tặng 20 tháng 10, tôi chợt nghĩ, mình cũng xứng đáng được tặng quà chứ. Không cần ai tặng, chỉ cần mình chọn tặng cho bản thân một món quà không nằm trong hộp.

Thế là tôi mở bTaskee. Tôi nghe nhiều người nhắc rồi mà chưa bao giờ thử. Ứng dụng đơn giản, chỉ vài phút là tôi có thể đặt dịch vụ dọn dẹp theo giờ. Tôi chọn buổi sáng cuối tuần, khi mình muốn ngủ thêm một chút, và để chị Tasker giúp tôi chăm lại căn nhà.

bTaskee giúp bạn chăm sóc tổ ấm

Buổi sáng hôm đó, tôi ngồi trong phòng khách lần đầu tiên sau nhiều tháng, uống ly trà nóng và đọc sách trong khi căn nhà dần trở nên gọn gàng. Tôi không làm gì cả, chỉ nghe tiếng chổi, tiếng nước chảy, mùi nước lau sàn thoang thoảng xung quanh. Thì ra, cảm giác được chăm sóc cũng dễ chịu đến thế.

Một tuần sau, tôi thử đặt thêm dịch vụ nấu ăn và đi chợ hộ của bTaskee. Chị Tasker đến với túi thực phẩm đã chuẩn bị sẵn. Tôi chọn bữa cơm đơn giản, canh chua, cá kho, rau luộc chấm mắm. Trong lúc chị nấu, căn bếp nhỏ dần ấm lên, mùi hành phi thơm ngọt lan ra khắp nhà. Khi bữa ăn dọn lên bàn, tôi thấy lòng mình an yên như chính món cơm nhà vừa được nêm bằng sự tận tâm của chị.

bTaskee chăm sóc bạn bằng sự tận tâm

Tôi nhận ra, muốn yêu thương người khác trọn vẹn, mình phải học cách yêu bản thân trước. Một bông hoa, nếu không được tưới nước và chăm sóc, sớm muộn gì cũng héo. Khi mình biết nghỉ, biết trân trọng chính mình, thì những điều tốt đẹp khác cũng tự nhiên tìm đến.

Khi nhìn căn nhà gọn gàng và lòng mình cũng gọn hơn, tôi hiểu rằng, muốn được lựa chọn, phải có quyền lựa chọn. Mà quyền ấy, chẳng ai trao, chính mình mới có thể tự trao.