Huế & bốn mũi nhọn phát triển trong tầm nhìn mới

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, vai trò của bốn mũi nhọn này càng trở nên rõ rệt.

Các em học sinh tham gia những hoạt động tìm hiểu về di sản văn hóa Huế Ảnh: Bảo Minh

Văn hóa - bản sắc và lợi thế cạnh tranh

Trong giai đoạn 2020 - 2025, văn hóa tiếp tục là trụ cột nền tảng, được thể hiện qua những thành tựu nổi bật: nhiều lễ hội, sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức thành công; công tác bảo tồn di sản được triển khai có hệ thống; không gian văn hóa Huế dần mở rộng, lan tỏa đến cộng đồng. Thương hiệu “Huế - thành phố di sản, thành phố lễ hội, thành phố Festival” góp phần nâng cao vị thế và thu hút khách du lịch.

Tuy vậy, giá trị văn hóa của Huế vẫn chủ yếu được khai thác ở lĩnh vực du lịch, trong khi tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo chưa được phát huy tương xứng. Vì vậy trong nhiệm kỳ tới, định hướng đặt ra là phải đưa văn hóa trở thành động lực phát triển, gắn với công nghiệp sáng tạo, ẩm thực, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, và đặc biệt là du lịch di sản. Điều này đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về cơ chế quản lý, chính sách đầu tư và phương thức khai thác, để văn hóa không chỉ là “tài sản tinh thần” mà còn là “nguồn lực kinh tế” cho Huế.

Y tế - trung tâm chuyên sâu và dịch vụ chất lượng cao

Với nền tảng là hệ thống Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược và nhiều cơ sở nghiên cứu chuyên ngành, Huế đã và đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm y tế lớn của cả nước. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế dự phòng, cũng như năng lực ứng phó với đại dịch COVID-19 đã chứng minh vai trò đầu tàu của ngành y Huế. Đội ngũ y, bác sĩ có trình độ cao, kết hợp với cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, Huế đặt mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, hướng tới tầm khu vực Đông Nam Á. Điều này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao trong nước, mà còn hướng tới khai thác loại hình dịch vụ y tế gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe - một xu hướng toàn cầu. Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh viện; phát triển y học cổ truyền song hành với y học hiện đại; mở rộng hợp tác quốc tế… là những hướng đi then chốt để Huế khẳng định vị thế y tế chuyên sâu của mình.

Giáo dục - Đào tạo, nền tảng nhân lực cho sự phát triển

Nếu văn hóa là bản sắc, y tế là thế mạnh, thì giáo dục - đào tạo chính là nền tảng nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Huế. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huế tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những trung tâm giáo dục lớn của cả nước, đặc biệt trong đào tạo đại học và sau đại học. Các cơ sở giáo dục, đại học ngày càng mở rộng liên kết, gắn với nhu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Nhiều ngành mũi nhọn như y dược, công nghệ thông tin, văn hóa nghệ thuật đã cung cấp nguồn nhân lực không chỉ cho Huế, mà còn cho cả miền Trung và cả nước.

Trong nhiệm kỳ tới, định hướng xây dựng Huế thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển các ngành y tế, khoa học công nghệ, du lịch, văn hóa. Liên kết quốc tế trong giáo dục, thu hút sinh viên từ nhiều quốc gia, cùng với việc xây dựng một hệ sinh thái học thuật - nghiên cứu - ứng dụng, sẽ giúp Huế vươn lên trở thành “thành phố tri thức”, tạo nguồn lực dồi dào cho các lĩnh vực khác.

Khoa học - Công nghệ, động lực bứt phá trong kỷ nguyên số

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, khoa học công nghệ tại Huế tuy có bước tiến, nhưng chưa thật sự bứt phá. Những thành công đáng ghi nhận nằm ở việc triển khai chính quyền điện tử, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và đời sống đô thị. Một số sản phẩm công nghệ thông tin, y tế và giáo dục có hàm lượng chất xám cao đã được hình thành, đặt nền móng cho quá trình phát triển kinh tế số.

Giai đoạn 2025 - 2030, Huế xác định khoa học - công nghệ là nền tảng, động lực cho sự phát triển. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, xã hội số, kinh tế số; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kết nối chặt chẽ giữa viện - trường - doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ cao trong bảo tồn di sản, trong y tế chuyên sâu và giáo dục hiện đại. Tất cả sẽ tạo ra một bước nhảy vọt cho Huế trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là “công cụ” để ba mũi nhọn còn lại phát triển bền vững và hiệu quả.

Điểm đáng chú ý là bốn mũi nhọn trong phát triển của Huế không tồn tại tách rời mà bổ trợ, tương tác lẫn nhau. Văn hóa - di sản có thể kết hợp với khoa học công nghệ để bảo tồn và khai thác thông minh. Y tế chất lượng cao có thể phát triển mạnh mẽ nhờ công nghệ số và nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu. Giáo dục và đào tạo cung cấp đội ngũ nhân lực cho y tế, công nghệ, văn hóa. Và khoa học công nghệ chính là “chìa khóa” để cả bốn lĩnh vực vận hành trong một hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Giải pháp để phát huy hiệu quả bốn mũi nhọn

Để bốn mũi nhọn thực sự trở thành động lực phát triển, cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm:

1. Về cơ chế, chính sách: Xây dựng cơ chế đặc thù vượt trội cho Huế trong cả bốn lĩnh vực, tạo sự linh hoạt trong thu hút đầu tư, sử dụng đất đai, tài chính và thu hút nhân tài.

2. Về nguồn nhân lực: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời thu hút nhân tài trong và ngoài nước; ưu tiên cho y tế chuyên sâu, giáo dục quốc tế, nghiên cứu khoa học - công nghệ.

3. Về liên kết vùng và quốc tế: Mở rộng hợp tác với các trung tâm lớn trong và ngoài nước, học hỏi mô hình quản trị tiên tiến; tạo mạng lưới kết nối toàn cầu.

4. Về tích hợp phát triển: tăng cường sự gắn kết giữa bốn mũi nhọn, ví dụ: văn hóa gắn với công nghệ và du lịch, y tế kết hợp du lịch sức khỏe, giáo dục song hành với nghiên cứu ứng dụng.

5. Về thương hiệu và truyền thông: xây dựng thương hiệu “Huế - trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ” mang tầm quốc gia và quốc tế, tạo sức hút đầu tư và hội nhập.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chứng minh tiềm năng to lớn của Huế trong việc phát huy bốn mũi nhọn phát triển. Tuy nhiên, về cơ bản thì những thành tựu mới chỉ dừng ở mức “tiềm năng và lợi thế”. Bước sang giai đoạn 2025 - 2030, yêu cầu đặt ra là phải biến lợi thế thành sức mạnh thực chất, thông qua cơ chế vượt trội, sự đầu tư trọng điểm và cách tiếp cận đổi mới. Nếu làm được, Huế sẽ không chỉ giữ vị thế là “thành phố di sản”, mà còn vươn lên thành đô thị sáng tạo, một trung tâm văn hóa - y tế - giáo dục - công nghệ mang tầm khu vực, góp phần khẳng định vai trò chiến lược trong tiến trình phát triển đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.