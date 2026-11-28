Kiểm tra hệ thống điện của dây chuyền xử lý rác tại Nhà máy điện rác Phú Sơn.

Chủ động

Tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố, chuyển đổi xanh không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành bài toán kinh tế giúp nhiều DN giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Công ty CP Dệt may Phú Hòa An tại KCN Phú Bài là một trong những DN chú trọng chuyển đổi theo hướng tiết kiệm năng lượng. Từ năm 2025, DN bắt đầu rà soát, thay thế các thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng tại hai nhà máy với hơn 1.700 lao động. Trong đó, máy nén khí, hệ thống bàn ủi được thay bằng thiết bị ứng dụng công nghệ biến tần; toàn bộ hệ thống chiếu sáng được chuyển sang sử dụng đèn LED. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện nên lượng điện năng tiêu thụ của DN giảm khoảng một nửa so với trước.

Không dừng lại ở việc cải tiến thiết bị, đầu năm 2026, Công ty CP Dệt may Phú Hòa An tiếp tục đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà, từng bước chủ động nguồn điện phục vụ sản xuất. Hiện nguồn điện từ hệ thống này đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sử dụng điện của nhà máy, góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính.

Ông Lê Hồng Long, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may Phú Hòa An cho biết, trước đây, chi phí tiền điện của DN hơn 4 tỷ đồng/năm. Sau hơn 6 tháng đưa hệ thống điện mặt trời vào vận hành, khoản chi phí này giảm khoảng 50%. Việc kết hợp đổi mới thiết bị với khai thác năng lượng tái tạo không chỉ giúp tiết giảm đáng kể chi phí đầu vào mà còn góp phần giảm phát thải, hướng đến sản xuất bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh tham quan Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn

Ở KCN Gilimex Phú Bài, Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam (giai đoạn 1) đã quan tâm đổi mới công nghệ, tự động hóa các công đoạn sản xuất. Dây chuyền được trang bị cánh tay robot, ứng dụng công nghệ ép nhựa chính xác, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót.

Với đặc thù sử dụng nguyên liệu nhựa, nhà máy còn chú trọng kiểm soát nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm năng lượng, thu gom nhựa thừa, phân loại chất thải, kiểm soát bụi, tiếng ồn trong quá trình sản xuất. Những giải pháp này góp phần hạn chế hao hụt nguyên liệu, giảm tác động đến môi trường, cải thiện điều kiện làm việc.

Đại diện lãnh đạo Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam cho biết, hiện nhà máy sản xuất khoảng 200.000 sản phẩm/tháng, chủ yếu phục vụ khách hàng nước ngoài. Năm 2026, doanh thu ước đạt 487,27 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18,68 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động, trong đó khoảng 99% là người địa phương.

Thực tế, chuyển đổi xanh hiện nay không nhất thiết phải bắt đầu từ những khoản đầu tư lớn hay công nghệ phức tạp. Từ thay thế thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng, tận dụng nguồn điện tái tạo đến cải tiến quy trình, kiểm soát nguyên liệu, chất thải, mỗi DN cần sớm nắm bắt, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất, đáp ứng các yêu cầu về môi trường.

Tạo hệ sinh thái bền vững

Cùng với sự chủ động của DN, thành phố đang thúc đẩy sản xuất sạch hơn, hướng đến chuyển đổi xanh trong ngành công nghiệp. Các sở, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, tập huấn về kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và tiêu chuẩn công trình xanh LEED. Qua đó, DN có thêm kiến thức để nhận diện nguồn phát thải, đánh giá mức tiêu thụ năng lượng, lựa chọn giải pháp phù hợp.

Ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố khẳng định, phát triển công nghiệp theo hướng xanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa. Việc hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 góp phần cải thiện quy trình sản xuất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với môi trường.

Đầu tư thiết bị dây chuyền sản xuất là xu thế tất yếu hiện nay của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp khoáng sản.

Dù vậy, quá trình chuyển đổi vẫn gặp không ít khó khăn. Phần lớn DN vừa và nhỏ có nguồn lực hạn chế, trong khi chi phí đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng, hệ thống xử lý chất thải khá lớn. Bên cạnh đó, năng lực tái chế tại chỗ, khả năng tiếp cận công nghệ, nguồn nhân lực am hiểu các tiêu chuẩn môi trường... là những rào cản.

Do đó, Sở Công Thương tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất sạch hơn; đồng thời chú trọng hỗ trợ DN về nguồn lực, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ. Các giải pháp hỗ trợ sẽ được triển khai phù hợp với quy mô DN, đặc thù từng ngành nghề để từng bước chuyển đổi, giảm áp lực chi phí đầu tư.

Một hướng đi đáng chú ý là thúc đẩy mô hình cộng sinh công nghiệp. Theo đó, chất thải, phụ phẩm của DN này có thể trở thành nguyên liệu đầu vào cho đơn vị khác, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tận dụng hiệu quả tài nguyên, giảm lượng chất thải phải xử lý. Khi các DN tăng cường kết nối, hợp tác, lợi ích từ chuyển đổi xanh không chỉ dừng lại ở từng DN, nhà máy mà còn có thể lan tỏa trong các KCN.

Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn môi trường, sản xuất xanh đã trở thành yêu cầu đối với DN. Những thay đổi trong các dây chuyền, chính sách hỗ trợ, liên kết cộng sinh công nghiệp… sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng, tạo nền tảng cho ngành công nghiệp Huế phát triển bền vững.