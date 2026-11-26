Hơn 70% doanh nghiệp Huế thuộc nhóm siêu nhỏ. Trong ảnh: Doanh nghiệp tham gia hội chợ thương mại thành phố.

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển kinh tế tư nhân thành phố Huế năm 2027 do Sở tài chính dự thảo, đặt ra ba mục tiêu rất đáng chú ý. Thành phố phấn đấu có khoảng 1.150 doanh nghiệp thành lập mới, khu vực tư nhân đóng góp khoảng 39% tổng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho 18.000 lao động địa phương. Đặt bên cạnh một thực tế mà Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 tại Huế đã nêu, những con số ấy gợi ra câu hỏi sâu hơn. Trong hơn 7.000 doanh nghiệp của thành phố, khoảng 98% có quy mô nhỏ và vừa, hơn 70% thuộc nhóm siêu nhỏ. Vậy làm sao để một hộ làm nghề có thể nhận đơn hàng lớn đầu tiên, một doanh nghiệp nhỏ đủ sức thuê thêm người giỏi và một người trẻ có thể chọn Huế làm nơi lập nghiệp lâu dài?

Câu trả lời phải bắt đầu từ bốn mũi nhọn mà Huế đã dày công vun đắp qua nhiều thế hệ: văn hóa, di sản gắn với thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế chuyên sâu; khoa học và công nghệ. Ở cả bốn lĩnh vực, phần lớn nguồn lực có giá trị nhất đều kết tinh trong các thiết chế công. Còn khả năng nhận ra nhu cầu của từng nhóm khách hàng, tổ chức dịch vụ và tìm thị trường lại là sở trường của doanh nghiệp. Chính ở chỗ hai năng lực ấy gặp nhau, Huế có dư địa để tạo thêm của cải và việc làm.

Sau một lượt qua cửa di tích

Năm 2025, Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch hơn 13.000 tỷ đồng, trong đó khách lưu trú ước đạt 2,41 triệu lượt. Riêng các di tích Huế đón gần 3,2 triệu lượt tham quan, tổng doanh thu đạt 473 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt 41,7 tỷ đồng.

Các gia đình thăm thú Đại Nội Huế. Điểm di tích này là lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến Huế.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Huế đón hơn 6,9 triệu lượt khách, doanh thu ước tính hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó có gần 3 triệu lượt khách vào thăm di tích, doanh thu từ vé tham quan đạt hơn 425 tỷ đồng. Sức hút của di sản đã thể hiện khá rõ ở cửa soát vé, phần việc còn nhiều dư địa nằm ở phía sau hành trình tham quan, khi du khách cân nhắc sẽ đi đâu chiều nay, mua món quà gì có xuất xứ tin cậy, và có lý do nào đủ hấp dẫn để dành thêm một đêm cho Huế.

Hãy nhìn từ một suất ca Huế trên sông Hương. Muốn đưa chương trình vào hành trình bán trước nhiều tháng, hãng lữ hành cần biết chắc tối ấy có suất diễn, giá vé bao nhiêu, khách nước ngoài có được giới thiệu để hiểu điều mình sắp nghe. Muốn giữ được lịch diễn cả những hôm vắng khách, người tổ chức phải có phương tiện ổn định và đủ vốn trả thù lao cho nghệ nhân.

Khi những điều kiện tưởng như rất nhỏ ấy được giải quyết, một suất ca Huế có thêm công chúng, nghệ sỹ có thêm thu nhập, người trẻ học nghề có thể hình dung cuộc sống tương lai của mình. Giá trị kinh tế của di sản bắt đầu từ một quan hệ bền vững như thế.

Thể thao cũng đáng được nhìn bằng con mắt ấy. Đến mùa giải VnExpress Marathon Huế 2025, quy mô đã lên tới 12.000 vận động viên. Với doanh nghiệp địa phương, giá trị của giải chạy nằm cả ở những ngày trước và sau cuộc đua.

Những gia đình từ Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh có thể dành ngày thứ hai cho làng cổ Phước Tích hoặc đầm phá Tam Giang nếu họ tìm được chương trình phù hợp ngay lúc đăng ký chạy.

Bạn trẻ khám phá nghề gốm ở làng cổ Phước Tích.

Công bố lịch sự kiện đủ sớm, tạo điều kiện để hãng lữ hành nhỏ, nhà hàng, cơ sở thủ công cùng giới thiệu sản phẩm sẽ giúp nguồn thu lan ra ngoài những khách sạn ở trung tâm. Khi đánh giá hiệu quả một sự kiện, số đêm phòng bán được và số nhà cung cấp địa phương có hợp đồng cũng đáng được quan tâm như số người về đích.

Dĩ nhiên, đưa hoạt động kinh doanh vào không gian di sản đòi hỏi trách nhiệm của chính quyền và cơ quan bảo tồn. Một doanh nghiệp muốn đầu tư nghiêm túc cần biết khu vực nào được phép tổ chức dịch vụ, sức chứa đến đâu, được khai thác trong bao lâu, phải dành nguồn lực thế nào cho bảo tồn. Công khai các điều kiện ấy và lựa chọn đơn vị vận hành bằng tiêu chí minh bạch cũng là cách bảo vệ những nhà đầu tư biết trân trọng Huế trước sức ép khai thác dễ dãi, ngắn hạn.

Từ giảng đường đến chỗ làm đầu tiên

Theo Đại học Huế, quy mô tuyển sinh đại học chính quy đã tăng từ hơn 13.500 sinh viên năm 2024 lên gần 15.000 năm 2025 và hơn 17.500 năm 2026. Đó là lợi thế mà nhiều địa phương phải mất hàng chục năm mới tạo dựng được. Nhưng với kinh tế thành phố, câu hỏi tiếp theo mới thật sự có ý nghĩa: sau ngày tốt nghiệp, người kỹ sư tìm thấy ở Huế một dự án xứng đáng với năng lực của mình ở đâu, người học ngoại ngữ có thể dùng chuyên môn trong công việc nào, ai sẽ trả mức lương để họ yên tâm ở lại?

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã có một cách tiếp cận đáng chú ý khi mời doanh nghiệp góp ý chương trình và ký kết hợp tác đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin Việt – Nhật. Kinh nghiệm ấy có thể mở rộng sang những nghề Huế đang cần, từ quản trị doanh thu khách sạn, thiết kế sản phẩm văn hóa đến công nghệ thực phẩm. Một khách sạn nhỏ khó tự đặt hàng cả một khóa học, nhưng mười khách sạn cùng xác định kỹ năng còn thiếu có thể tạo thành một lớp đào tạo có địa chỉ sử dụng rõ ràng. Ở đây, hiệp hội doanh nghiệp có thể đảm nhiệm một công việc thiết thực: tập hợp những nhu cầu tuyển dụng nhỏ lẻ thành đơn đặt hàng đủ lớn để nhà trường tổ chức đào tạo.

Thành phố cũng cần nhìn giáo dục như một lĩnh vực để doanh nghiệp trực tiếp đầu tư. Chẳng hạn một xưởng thực hành dùng chung cho sinh viên thiết kế và các cơ sở thủ công, nơi người học được làm mẫu thật, tính giá thành thật và nhận phản hồi của khách mua, có thể đồng thời nâng chất lượng đào tạo và giảm chi phí phát triển sản phẩm cho làng nghề. Hiệu quả của khoản hỗ trợ nhân lực khi ấy có thể theo dõi đến tận chỗ làm đầu tiên của người học.

Ứng dụng các kỹ thuật cao tại Bệnh viện Trung ương Huế, góp phần thu hút bệnh nhân trong cả nước về thăm khám, điều trị

Từ năng lực chữa bệnh đến khả năng chăm sóc lâu dài

Năm 2025, riêng Bệnh viện Trung ương Huế ghi nhận hơn một triệu lượt khám, tái khám và thực hiện trên 60.000 ca phẫu thuật. Những con số ấy nói lên uy tín của một trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, đồng thời cho thấy quy mô nhu cầu mà người bệnh và gia đình phải tự thu xếp bên ngoài phòng khám. Một ca mổ có thể kết thúc sau vài giờ, còn hành trình phục hồi có thể kéo dài nhiều tháng, nhất là với người cao tuổi hoặc người bệnh từ tỉnh xa.

Vốn tư nhân đã tìm đến lĩnh vực này với quy mô đáng kể. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế ở đường Hà Nội công bố mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng theo mô hình kết hợp bệnh viện và khách sạn. Bên cạnh những dự án lớn như vậy còn có chỗ cho các cơ sở phục hồi chức năng, dịch vụ chăm sóc tại nhà, vận chuyển người bệnh và lưu trú dài ngày với mức giá vừa sức. Với nhiều gia đình, một địa chỉ tập phục hồi thuận tiện, làm việc đúng chỉ định của bác sĩ và công khai chi phí có giá trị rất cụ thể đối với quyết định tiếp tục điều trị tại Huế.

Muốn khu vực tư nhân tham gia sâu hơn, thành phố cần làm tốt phần việc bảo đảm chất lượng, từ công khai cơ sở đủ điều kiện hành nghề đến xây dựng quy trình phối hợp giữa nơi điều trị và nơi tiếp nhận chăm sóc. Uy tín y khoa Huế được tạo dựng qua nhiều thế hệ thầy thuốc, nhưng người bệnh cảm nhận uy tín ấy trong từng khâu của hành trình, kể cả khi đã rời cổng viện. Doanh nghiệp nào giúp hành trình ấy bớt nhọc nhằn, với chi phí người dân có thể chi trả, doanh nghiệp ấy có lý do để phát triển bền lâu.

Sản xuất các sản phẩm ở Hue One Food - doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Đơn hàng đầu tiên cho một ý tưởng Huế

Trong nửa đầu năm 2025, Huế có thêm bốn doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, gồm Hue One Food, YesHue, HUSCI và Yến sào Hoa Sữa. Sự hiện diện của những cái tên gắn với thực phẩm ngay trong danh sách này gợi một hướng đi gần gũi. Để một món ăn Huế đi xa mà người mua vẫn nhận ra hương vị, doanh nghiệp phải giải quyết đồng thời những việc rất khó, từ chuẩn hóa nguyên liệu, kiểm soát chất lượng đến bảo quản và đóng gói. Khi làm được điều đó, tri thức của người làm bếp có thể tạo thêm thu nhập cho cả người trồng nguyên liệu lẫn kỹ sư công nghệ thực phẩm.

Mỗi năm Đại học Huế cùng các viện, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn tạo ra hàng trăm đề tài, sáng chế, quy trình và giải pháp công nghệ, trong khi tỷ lệ giao dịch thành công qua các hoạt động kết nối cung – cầu vẫn thấp. Khoảng cách ấy có thể thu hẹp nếu doanh nghiệp được tham gia ngay từ lúc xác định đề bài. Một cơ sở chế biến biết rõ sản phẩm của mình hỏng ở khâu nào nhưng thiếu phòng thử nghiệm; một nhóm nghiên cứu có thiết bị và chuyên môn nhưng cần nguyên liệu, dây chuyền để kiểm chứng. Khoản hỗ trợ của thành phố sẽ có tác dụng rõ nhất khi giúp hai bên cùng làm ra lô hàng thử, tính được giá thành và tìm được người mua đầu tiên.

Trở lại với mục tiêu 1.150 doanh nghiệp mới năm 2027, điều đáng mong đợi là vài năm sau, Huế có thể kể tiếp câu chuyện của những doanh nghiệp đã ra đời trong năm ấy. Có đoàn nghệ thuật bán được vé quanh năm, có cơ sở phục hồi chức năng phục vụ tốt người bệnh trong và ngoài nước, có sản phẩm từ một phòng thí nghiệm được sản xuất ngay tại Huế. Khi chính sách vốn, mặt bằng, đào tạo và công nghệ cùng hướng vào những cơ hội làm ăn cụ thể như vậy, bốn mũi nhọn chiến lược của thành phố sẽ hiện diện trong đời sống bằng điều người dân cảm nhận rõ nhất: một nghề có thể nuôi sống gia đình, một việc làm đủ tốt để con em mình chọn ở lại quê hương.