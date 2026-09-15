Giữa những thửa ruộng ngập nước, rau đắng trở thành nguồn thu nhập của nhiều phụ nữ ở Vinh Lộc.

Đếm tuổi bằng mỗi mùa rau

Giỏ rau đắng của bà Nhớ là thành quả của một buổi chiều bươn đồng, lội ruộng. Chân ngập bùn, nước ngang đầu gối, bà đã cần mẫn với nghề này nhiều năm nay. Bà Nhớ kể: “Ở Vinh Lộc, nghề hái rau đắng được nhiều người theo từ khi còn con gái. Bởi chẳng cần gì nhiều, một chiếc liềm hoặc dao, thêm cái bao, cái rá là đã có thể hái được rau rồi. Cái khó là phải biết chịu cực, chịu mưa, chịu nắng và cả cái mùi của bùn sình nơi mình lội ruộng cắt rau”.

Theo bà Nhớ, nghề hái rau đắng đã có từ thời xưa, các bà, các mẹ quen hái rau cứ thế truyền kinh nghiệm cho con dâu, con gái. Sau này, hái rau đắng trở thành một công việc mưu sinh quen thuộc của người dân vùng quê ven đầm phá này, mỗi khi con nước lớn tràn về.

Bà Nhớ nói: “Từ tháng 8 âm lịch đến gần tết Nguyên đán, khi nước tràn vào những thửa ruộng đã cắt, từ bùn lầy dưới ruộng hay các vuông tôm, những mầm rau đắng vốn nằm im dưới lớp bùn nhão từ năm trước đua nhau sinh sôi, đan cài thành từng thảm lớn”.

Bởi thế, trong khi người ta tính tuổi bằng năm, bà Nhớ lại đùa vui rằng mình tính tuổi bằng mùa rau đắng. Mỗi khi rau đắng mọc, bà lại thêm một tuổi. Dù tay chân không còn nhanh nhẹn như thuở còn là thiếu nữ, nhưng với hơn 30 năm theo nghề, bà vẫn gắn bó với những mùa rau như thuở mới chân ướt chân ráo bươn đồng.

Cái ngọt trong vị đắng

Với người dân xã Vinh Lộc, rau đắng không chỉ là thức quà tự nhiên của vùng ven đầm phá mà còn là món rau quê với hương vị đặc trưng, khó quên. Trong những khu chợ quê, rổ rau đắng đầy ăm ắp, xanh non mỡ màng luôn níu chân các bà, các mẹ mỗi khi đi chợ.

Những ngọn rau nhỏ bé mà xanh non ấy có thể chế biến thành nhiều món ngon. Đơn giản thì ghém chung với rau sống, ăn với canh chua cá, ăn bún bò, bánh canh cá lóc. Bỏ công hơn một chút là món canh rau đắng nấu tôm đất, rau đắng luộc chấm ruốc. Cầu kỳ nữa là món gỏi rau đắng chua ngọt đưa cơm những lúc tiết trời hanh hao.

Dù ăn sống hay nấu chín, hương vị của loại rau này vẫn thế. Cái nhẫn đắng thanh thanh nơi đầu lưỡi dần tan, để lại vị ngọt hậu hiền lành, gắp hết đũa này đến đũa khác, ngoảnh đi ngoảnh lại, đĩa rau đã hết veo.

Bởi thế, vào mùa, rau đắng được rất nhiều người ưa chuộng. Người ở quê mỗi ngày mua một ít để thưởng thức, người xa quê dặn người thân gói ghém rau đắng chung vào thùng hàng, gửi xe vào Nam, ra Bắc để thưởng thức lại hương vị quê nhà.

Chị Thanh Tân, một người con Vinh Lộc hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Ở trong này, rau đắng thì không thiếu, nhưng rau đắng quê mình có cái vị đắng đậm đà, cọng nhỏ, thơm, ăn quen rồi nên tôi nhớ lắm. Nhiều khi chỉ cần đĩa rau đắng trong bữa cơm là thấy như được trở về nhà”.

Mong thời tiết thuận hòa

Ngoài bà Nhớ, “đội ngũ” chuyên theo nghề hái rau đắng tại xã Vinh Lộc còn có bà Nhồng, bà Biên hay bà Cúc… Phần lớn họ là các bà, các mẹ đã sớm quen với công việc vất vả của nhà nông. Khi con nước lên cao, công việc đồng áng ít đi, họ chọn cắt rau đắng để kiếm thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.

Bà Nhồng kể: “Loại rau đắng cũng có cái lạ của mình. Nước càng lớn, rau mọc càng tươi tốt, “mặt” rau càng đẹp nên được chuộng. Bởi thế dù có nhiều vùng nước lên cao, tôi với các chị em cũng cố gắng vừa đứng vững, vừa mò mẫm rẽ nước cắt rau”.

Mỗi buổi, bà Nhồng có thể cắt 4 - 5kg rau, hôm nào may mắn trúng ruộng rau mới, chưa có ai cắt, bà có thể thu về 8 - 9kg. Để bán được giá, người hái rau không chỉ chọn những đọt xanh tốt, mập mạp, mà còn phải chú ý đến con nước. “Vì vùng rau mọc ở gần đầm phá nên đôi khi có những ruộng rau nhiễm mặn. Nếu người hái không chú ý, rau vùng nước mặn thường có vị mặn đậm, lấn át vị đắng sẽ làm mất đi cái ngon vốn có của rau, khi đó giá rau sẽ bị ép xuống”, bà Nhồng bật mí. Bởi thế, các bà, các mẹ khi hái rau không chỉ tinh tay, tinh mắt mà còn phải quan sát khu vực cắt rau, đôi khi là nhấm thử đọt rau trước khi cắt hái.

Theo những người hái rau của Vinh Lộc, thời tiết năm nay không thuận lợi, những bãi rau vốn quen thuộc cũng trở nên thưa thớt hơn. Dấu chân của bà Nhồng, bà Nhớ qua nhiều cánh đồng vùng ruộng Vinh Lộc vì thế mang theo nhiều nỗi lo. Dẫu từng thửa ruộng, từng vuông tôm đều đã thuộc nằm lòng, họ vẫn khó đoán được nơi nào có rau để thu hái. Công sức bỏ ra không ít, nhưng lượng rau đắng mang về lại giảm so với những năm trước.

Bà Nhớ chia sẻ: “Trung bình giá rau đắng hiện nay từ 15 - 25 nghìn đồng/kg. Rau ít, có hôm đi cả buổi mà chẳng được bao nhiêu. Năm nay thời tiết thất thường, tôi và các chị em cắt rau cũng vất vả hơn”.

Không chỉ riêng nghề hái rau đắng, nhiều công việc mưu sinh ở vùng ven đầm phá vẫn phụ thuộc vào thời tiết và con nước. Với bà Nhớ, bà Nhồng và những người đã quen bươn đồng hái rau đắng qua bao mùa nước, mong mỏi lớn nhất của họ lúc này chính là thời tiết thuận hòa, để những bãi rau đắng lại xanh tốt, để mỗi buổi bươn đồng lại có thêm “vị ngọt” mang về.