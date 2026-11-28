Doanh nhân Nguyễn Văn Phan, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hoa Việt.

Sau khi đã đi tham quan một số công trình ở Huế như lầu Ngũ Phụng (Ngọ Môn, Đại Nội), cầu Trường Tiền, tác phẩm pháp lam ở công viên Tứ Tượng... điều gì khiến ông trăn trở nhất?

Qua nhiều năm làm nghề sơn phủ, tôi nhận thấy bảo vệ một công trình có giá trị văn hóa hoàn toàn khác với sơn mới một công trình thông thường. Với di tích, nhà rường hay một tác phẩm nghệ thuật, lớp sơn không chỉ trang trí mà còn phải bảo vệ vật liệu nền, đồng thời giữ màu sắc, đường nét, cấu trúc bề mặt và tinh thần nguyên bản của công trình.

Huế lại là nơi có điều kiện khí hậu khá đặc biệt: nắng, mưa nhiều, độ ẩm cao khiến gỗ dễ co ngót, nứt, hút ẩm, nấm mốc và làm suy giảm lớp phủ. Với màu sắc và lớp trang trí ngoài trời thì ánh sáng, nước mưa và thời gian liên tục tác động lên bề mặt. Vì vậy, điều tôi trăn trở không phải làm sao để công trình “mới” hơn, mà là giữ được cái cũ có giá trị lâu nhất có thể.

Theo ông, cần có giải pháp gì để giúp di tích Huế và các tác phẩm nghệ thuật giữ được sắc màu bền vững với thời gian?

Trước hết phải khảo sát vật liệu, mỗi loại vật liệu sẽ có cơ chế lão hóa hoàn toàn khác nhau. Sau đó phải đánh giá hiện trạng về độ ẩm, độ bám của lớp phủ cũ, tình trạng nứt, thấm nước, nấm mốc cũng như môi trường tiếp xúc. Bước tiếp theo mới là lựa chọn hệ xử lý và lớp phủ phù hợp. Với công trình giá trị cao, cần thử mẫu nhỏ, đánh giá kết quả rồi mới thi công. Cũng cần bảo trì định kỳ và xử lý sớm những chỗ xuống cấp.

Điều gì khiến ông gắn bó với việc nghiên cứu và phát triển sơn hơn 40 năm?

Trong suốt hơn 40 năm làm nghề sơn, điều tôi theo đuổi không phải là tạo ra một loại sơn dùng cho tất cả mọi trường hợp mà là xây dựng những hệ sơn phù hợp với từng vật liệu và từng điều kiện sử dụng.

Từng nghiên cứu và triển khai hệ sơn ở nhiều môi trường khó, trong đó có nhiều loại công trình có điều kiện môi trường khác nhau như chùa Minh Đức tại Quảng Ngãi, Thiền viện Chơn Không tại Vũng Tàu, Bà Nà Hills Đà Nẵng, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Trạm thu phí Hầm Đèo Cả trong điều kiện khí hậu miền Trung gần biển, tôi nhận thấy kinh nghiệm thực tế còn quan trọng hơn số liệu phòng thí nghiệm. Mỗi công trình sau khi hoàn thành lại cho chúng tôi thêm dữ liệu để tiếp tục nghiên cứu, cải tiến.

Thời tiết Huế nóng ẩm, mưa nhiều có phù hợp với các hệ sơn này không?

Theo tôi, chính điều kiện như Huế mới cho thấy rõ năng lực thật sự của một hệ sơn ngoài trời. Đối với môi trường nóng ẩm và mưa nhiều, chúng ta phải quan tâm đồng thời đến nước, độ ẩm của vật liệu, độ bám của lớp sơn, khả năng chịu tia cực tím, sự thay đổi nhiệt độ và hiện tượng nấm mốc. Chỉ cần một trong các yếu tố đó không được giải quyết đúng thì lớp sơn có thể xuống cấp từ bên trong dù bề mặt ban đầu nhìn rất đẹp.

Cầu Trường Tiền, một trong những biểu tượng của Huế. Ảnh: P. Thành

Mỗi công trình có độ ẩm nền, loại vật liệu, lớp phủ và yêu cầu thẩm mỹ khác nhau. Riêng với di tích, việc lựa chọn màu sắc, độ bóng và khả năng tương thích với lớp vật liệu cũ còn quan trọng hơn nhiều so với một công trình xây dựng thông thường. Có những trường hợp sơn thật cứng chưa chắc đã tốt; sơn thật bóng chưa chắc đã phù hợp. Vật liệu bảo vệ phải phục vụ công trình, chứ không thể bắt công trình phục vụ vật liệu.

Rất yêu sơn mài và nghiên cứu nhiều về công nghệ hóa sơn mài nhằm mở rộng không gian ứng dụng của sơn mài truyền thống, ông nhìn nhận câu chuyện kết hợp giữa kỹ thuật vật liệu và nghệ thuật như thế nào?

Trong quá trình tìm hiểu về sơn mài và những yêu cầu bảo tồn tác phẩm nghệ thuật, tôi đã có dịp trao đổi trực tiếp với họa sĩ Đặng Mậu Tựu. Qua những cuộc trao đổi đó, tôi nhận thấy giữa người làm kỹ thuật vật liệu và người nghệ sĩ có rất nhiều điểm có thể bổ trợ cho nhau.

Theo tôi, giá trị của việc ứng dụng vật liệu mới vào nghệ thuật không nằm ở việc làm cho lớp sơn trở nên nổi bật, mà ở chỗ công nghệ phải hỗ trợ để tác phẩm giữ được giá trị thẩm mỹ và giá trị sáng tạo của người nghệ sĩ lâu hơn. Nếu một lớp phủ có thể giúp tác phẩm bền hơn, ổn định hơn và thuận lợi hơn trong quá trình bảo quản, thì bản thân công nghệ đó đang góp phần nâng cao giá trị sử dụng và giá trị bảo tồn của tác phẩm.

Doanh nhân Nguyễn Văn Phan là người đã đưa Sơn Hoa Việt trở thành doanh nghiệp tiên phong xác lập kỷ lục Việt Nam với Dòng sản phẩm "Sơn thông minh - Dòng sơn xây dựng tích hợp nhiều tính năng nhất, phù hợp với nhiều bề mặt vật liệu và môi trường". Từ “Sơn thông minh” đến hành trình công nghệ hóa sơn mài và giải thưởng “Đĩa Vàng Sáng tạo”, Công ty TNHH Sơn Hoa Việt do ông dẫn dắt đã từng bước tạo dựng một câu chuyện riêng: biến sáng tạo thành giá trị kinh tế và đưa những giá trị văn hóa Việt bước vào đời sống hiện đại.

Tôi mong trong thời gian tới có thể tiếp tục kết nối với các họa sĩ, nghệ nhân và những người làm công tác bảo tồn để cùng nghiên cứu những hệ vật liệu phù hợp hơn cho tranh sơn mài và các tác phẩm nghệ thuật Việt Nam. Bởi theo tôi, khoa học vật liệu khi được đặt đúng chỗ không làm mất đi giá trị truyền thống, mà có thể trở thành một công cụ giúp những giá trị ấy được gìn giữ lâu hơn với thời gian.

Để giữ tác phẩm hay công trình bền vững với thời gian, bên cạnh chất liệu sơn thì câu chuyện về người thợ bậc cao và nghệ nhân sơn cũng rất cần quan tâm. Tuy nhiên, bây giờ đội ngũ này rất hiếm hoi. Ông nghĩ sao về điều này?

Tôi cho rằng đây là vấn đề còn đáng lo hơn câu chuyện sản phẩm. Một lon sơn tốt có thể sản xuất lại. Một thiết bị mới có thể mua. Nhưng để có một người thợ hiểu vật liệu, biết nhìn bề mặt, biết xử lý nền, biết điều chỉnh kỹ thuật theo thời tiết và biết khi nào nên hoặc không nên can thiệp vào một công trình thì phải mất nhiều năm. Đặc biệt với di tích, nhà rường và sơn mài, người thợ không thể chỉ biết “sơn cho đẹp”. Họ phải hiểu gỗ, hiểu độ ẩm, hiểu lớp nền, hiểu tương tác giữa các vật liệu và phải có sự tôn trọng đối với giá trị ban đầu của công trình.

Điều tôi mong muốn trong thời gian tới là phát triển sâu hơn mô hình Nhà trường - Doanh nghiệp - Công trình thực tế. Nhà trường mạnh về nền tảng khoa học; doanh nghiệp có vật liệu, thiết bị và bài toán sản xuất; còn công trình thực tế cung cấp những vấn đề mà trong giáo trình đôi khi không có.

Với Huế, tôi cho rằng nếu có thể kết nối được trường đại học, doanh nghiệp, nghệ nhân, họa sĩ và đơn vị bảo tồn để cùng đào tạo một thế hệ thợ trẻ thì giá trị đem lại còn lớn hơn nhiều. Bởi cuối cùng, giữ được màu sắc của một di sản không chỉ nhờ vật liệu tốt mà còn nhờ những con người hiểu vật liệu và trân trọng di sản ấy.

Xin cảm ơn ông!