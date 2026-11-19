Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại Lễ công bố - Ảnh: Hải Danh

Dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, tối 18/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI360 2026, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Lễ công bố Bản đồ công nghệ số Việt Nam 2026 và vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2026.

Theo Ban tổ chức, bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm nay gồm 11 lĩnh vực với 108 vị trí doanh nghiệp. Tại buổi lễ, 11 đề cử của 8 doanh nghiệp được vinh danh đạt chuẩn Bản đồ.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA cho biết, với doanh nghiệp, bản đồ này sẽ giúp nhận diện vị thế, thấy rõ thế mạnh và hướng đầu tư, đồng thời là hồ sơ năng lực đã được đánh giá.

Với khách hàng – doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, Bản đồ giúp tìm nhà cung cấp phù hợp, giảm rủi ro khi lựa chọn. Với đối tác quốc tế và nhà đầu tư, đây là cửa ngõ tin cậy để tìm doanh nghiệp đối tác Việt.

Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam được xây dựng theo phương pháp TechMap dựa trên mô hình Gartner Magic Quadrant, giúp định vị năng lực doanh nghiệp, hỗ trợ khách hàng và nhà đầu tư tra cứu đối tác phù hợp, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý và hoạch định chính sách.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh, giá trị của bản đồ không chỉ là giới thiệu doanh nghiệp đang dẫn đầu, mà quan trọng hơn là nhận diện được năng lực công nghệ số của Việt Nam. Đây sẽ là căn cứ để chúng ta phân tích, đánh giá và có những bước đi tiếp theo.

"Đối với Bộ Khoa học Công nghệ, chúng tôi đánh giá cao Bản đồ này. Đây là nguồn công cụ tham khảo phục vụ cho Bộ trong việc hoạch định chính sách để phát triển công nghiệp công nghệ số, xác định năng lực của doanh nghiệp cũng như những lĩnh vực mà Bộ cần quan tâm ưu tiên thúc đẩy phát triển…", Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết.

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương. Theo Thứ trưởng, đóng góp của doanh nghiệp cần được đánh giá bằng những bài toán thực tế đã giải quyết và năng lực làm chủ công nghệ.

Ở góc độ doanh nghiệp, Chủ tịch VINASA cũng đề xuất 4 nhóm vấn đề cần triển khai trong thời gian tới gồm: mở thị trường trong nước cho sản phẩm khoa học công nghệ Việt; đưa thể chế mới vào cuộc sống; khơi thông nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và công nghệ chiến lược; đồng hành đưa công nghệ Việt ra thế giới.

Tại chương trình, 51 danh hiệu Top 10 được trao cho 33 doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực. Bên cạnh đó, Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2026 cũng được công bố, với 108 vị trí doanh nghiệp được định vị.