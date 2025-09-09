Tăng trưởng từ dòng vốn FDI

Lãnh đạo thành phố Huế tham quan dây chuyền sản xuất bia tại Nhà máy bia Carlsberg Việt Nam

Điểm hẹn của dòng vốn ngoại

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua, nhiều công trình, dự án (DA) được khởi công, khánh thành đã cho thấy sức hấp dẫn của Huế trong thu hút đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn FDI. Các khu kinh tế, khu công nghiệp trở thành điểm đến tập trung của các nhà đầu tư quốc tế.

Tại Khu Công nghiệp Gilimex, Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam giai đoạn 1 đã chính thức đi vào hoạt động. Chỉ sau 17 tháng kể từ ngày khởi công, một nhà máy hiện đại rộng hơn 4ha đã hình thành, thu hút trên 800 lao động. Những lô hàng đầu tiên từ Huế đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế, đánh dấu sự hiện diện của một tập đoàn toàn cầu tại Cố đô. Doanh nghiệp này dự kiến mở rộng sang giai đoạn 2 và 3, nâng tổng số lao động lên hơn 1.600 người, đa dạng hóa sản phẩm sang mũ bảo hiểm xe máy và thiết bị bảo hộ thể thao. Đại diện EON Industry Việt Nam cho biết, Doanh nghiệp chọn Huế bởi sự đồng hành quyết liệt của chính quyền, sự sẵn sàng của hạ tầng và nguồn nhân lực. Đây không chỉ là DA của EON Industry Việt Nam mà còn khẳng định niềm tin Huế là điểm đến đầu tư triển vọng của khu vực.

Một minh chứng khác là DA mở rộng Nhà máy bia Carlsberg Việt Nam tại Khu Công nghiệp Phú Bài. Với nguồn vốn gần 90 triệu USD, Carlsberg đã nâng công suất nhà máy bia lên thêm 50%, biến nơi đây thành cơ sở sản xuất bia lớn nhất khu vực châu Á của Tập đoàn. Không chỉ gia tăng quy mô, Carlsberg còn mang đến chuẩn mực sản xuất xanh: Sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng và xử lý 100% nước thải theo chuẩn quốc tế.

Trong lĩnh vực dịch vụ - thương mại, Aeon Mall Huế đã tạo bước ngoặt lớn khi mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy ngành bán lẻ và du lịch phát triển. Điều này cho thấy, FDI không chỉ chảy vào công nghiệp nặng, mà còn đa dạng hóa cơ cấu kinh tế địa phương.

Đặc biệt, DA Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế được kỳ vọng sẽ tạo ra “cú hích” mang tính đột phá. Khi hoàn thành toàn bộ, DA có thể biến Huế thành một trong những trung tâm công nghiệp ô tô lớn nhất cả nước, kéo theo sự phát triển của doanh nghiệp vệ tinh và ngành công nghiệp hỗ trợ. Kim Long Motor không chỉ tạo việc làm mà còn đặt nền móng cho ngành cơ khí - ô tô miền Trung.

Người lao động làm việc trong doanh nghiệp FDI

Tận dụng lợi thế để giữ chân dòng vốn FDI

Trong bối cảnh cả nước cạnh tranh gay gắt để thu hút FDI, Huế đã cho thấy lợi thế riêng: Vị trí chiến lược miền Trung, gắn kết hành lang kinh tế Đông - Tây, cùng sự cân bằng giữa di sản văn hóa và định hướng phát triển công nghiệp. Đến hết tháng 8, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt hơn 24.075 tỷ đồng, bằng 63,7% kế hoạch, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Thành phố đã cấp mới 35 DA, điều chỉnh 18 DA với tổng vốn đăng ký 30.015 tỷ đồng, trong đó có 9 DA FDI, vốn đăng ký 32 triệu USD.

Những con số ấy phản ánh trực tiếp vào tăng trưởng GRDP. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng mạnh, vượt xa cùng kỳ. FDI trở thành động lực quan trọng không chỉ về vốn mà còn về công nghệ, thị trường và phương thức quản lý hiện đại. Các doanh nghiệp địa phương từng bước tham gia chuỗi cung ứng, dịch vụ logistics, xây dựng, nguyên, vật liệu. Người lao động có thêm việc làm ổn định, thu nhập cao hơn. Một hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ đang hình thành, nâng sức cạnh tranh và giá trị sản xuất của Huế.

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 8 của UBND thành phố mới đây, trước câu hỏi của báo chí về động lực tăng trưởng và nguồn thu ngân sách trong những tháng cuối năm, Chánh Văn phòng UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của DA FDI, đặc biệt là Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế và Nhà máy Kanglongda Huế. Đây được xem là các DA tạo động lực phát triển kinh tế của Huế trong thời gian tới.

Dù vậy, để giữ chân dòng vốn FDI, Huế không thể chủ quan. Thách thức lớn nhất hiện nay của Huế là hạ tầng và nguồn nhân lực. Cảng Chân Mây, sân bay quốc tế Phú Bài cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng lưu lượng hàng hóa, hành khách. Các khu kinh tế, công nghiệp như, Chân Mây - Lăng Cô, Phú Bài, Phong Điền… phải được đầu tư đồng bộ, hạ tầng xã hội cũng cần phát triển song song để đáp ứng nhu cầu của người lao động và chuyên gia.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương, để tiếp tục thu hút dòng vốn FDI, chính quyền Huế sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư từ khi tìm hiểu môi trường đến giai đoạn thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời, sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn, minh bạch, hiệu quả; chính quyền luôn sẵn sàng đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn.