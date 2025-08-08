Việt Nam là điểm đến đầu tư chiến lược

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, lợi thế dân số trẻ, sự tăng tốc số hóa và hiện đại hóa ngành công nghiệp của Việt Nam tạo nên sự hội tụ cơ hội độc đáo. Đó là nhận định được đưa trên trang tin ainvest.com của Mỹ.

Tác giả bài viết cho rằng, Việt Nam có khả năng chống chịu ấn tượng trước sức ép toàn cầu khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý II/2025 tăng 7,96% so cùng kỳ năm 2024 dù lạm phát tăng cao, cho thấy sự cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định.

Bài báo nêu rõ lạm phát của Việt Nam trong quý II/2025 tuy cao hơn mức 3,01% của quý I, nhưng vẫn nằm trong mục tiêu 4,5% của Chính phủ và sức ép lạm phát này không vượt quá khả năng kiểm soát. Đối với nhà đầu tư, lạm phát được kiểm soát cộng với mức tăng trưởng mạnh là hai yếu tố thu hút đầu tư dài hạn vào thị trường năng động hàng đầu Đông Nam Á này.

Theo tác giả bài viết, lĩnh vực tiêu dùng đang đổi mới. Doanh số bán lẻ trong nửa đầu năm tăng 9,3% nhờ du lịch phục hồi và thu nhập tăng. Chính phủ Việt Nam nỗ lực thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ số và hành vi tiêu dùng theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường, xã hội và quản trị) giúp tăng sức hấp dẫn của lĩnh vực này.

Chính phủ Việt Nam thể hiện sự linh hoạt trong việc xử lý thách thức, từ cải cách hành chính để đẩy nhanh phê duyệt dự án đến chính sách tài khóa chủ động hỗ trợ phát triển hạ tầng.