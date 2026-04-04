Siết chặt hoạt động giết mổ, vận chuyển gia súc

Công tác kiểm soát thịt lợn rõ nguồn gốc, an toàn thực phẩm cũng được ngành chức năng đặc biệt chú trọng

Tăng cường kiểm soát, chốt chặn

Trong tình hình dịch bệnh trên lợn nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại một số tỉnh, thành lân cận, lực lượng thú y thành phố đã tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ khâu vận chuyển gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo nguồn cung cấp các sản phẩm thịt sạch trên địa bàn. Tại 2 chốt kiểm dịch động vật phía bắc và phía nam trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố, lực lượng thú ý luôn tăng cường hoạt động kiểm tra thủ tục kiểm dịch, kiểm tra lâm sàng động vật, tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển, đóng dấu xác nhận vào giấy kiểm dịch, đồng thời thông tin 2 chiều nơi phương tiện vận chuyển động vật và nơi sản phẩm động vật đến.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, phụ trách 2 chốt kiểm dịch động vật phía bắc và phía nam thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố cho hay: Trước tình trạng bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát ở các tỉnh, thành khác, đặc biệt đã có trường hợp phát hiện dịch bệnh trên đàn lợn khi vận chuyển qua chốt kiểm dịch ở địa phương lân cận, công tác kiểm soát tại các chốt kiểm dịch động vật trên địa bàn thành phố được đặt trong trạng thái báo động. Cán bộ thú y tại các chốt kiểm dịch đảm bảo quản lý tốt, đầy đủ, trung thực số liệu gia súc, gia cầm trên xe, số xe qua chốt... Yêu cầu các xe vận chuyển chứng minh nguồn gốc xuất xứ của động vật như tem vệ sinh thú y, đảm bảo vật nuôi qua chốt đều được kiểm soát chặt chẽ.

Tại chốt kiểm dịch phía nam (thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô) những ngày này có hàng chục xe vận chuyển động vật đi qua, mỗi xe chở khoảng 80 - 100 con gia súc, nhiều nhất là lợn nuôi. Anh Bùi Văn Tuyển, phụ trách chốt kiểm dịch động vật phía nam cho biết, lực lượng của chốt phải trực tiếp kiểm tra nguồn gốc động vật, thủ tục kiểm dịch, phiếu tiêm phòng hoặc các giấy tờ tương đương khác theo quy trình tại chốt. Sau đó, thông qua nhóm Zalo để thông tin đến cán bộ thú y tại các lò mổ, thú y địa bàn và chốt kiểm dịch phía bắc về phương tiện vận chuyển, số lượng động vật, tình trạng sức khỏe động vật… nhằm đảm bảo khép kín quy trình kiểm soát vận chuyển động vật trên địa bàn.

Theo anh Nguyễn Dũng, Trưởng trạm Thú y khu vực 1 (phụ trách 5 phường Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú và Phong Quảng), sau khi nhận được thông tin về xe vận chuyển động vật từ các chốt kiểm dịch thông qua nhóm Zalo, trạm tăng cường phối hợp với nhân viên thú y của các phường triển khai giám sát việc nhập lợn vào địa bàn đúng quy trình, quy định, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhờ làm tốt công tác kiểm soát nên đến thời điểm này, các bệnh dịch lây truyền trên lợn vẫn chưa xảy ra trên địa bàn

Đảm bảo an toàn nguồn cung thịt lợn

Cơ sở giết mổ lợn tập trung Bãi Dâu (86 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Xuân) là một trong những lò mổ lớn. Trung bình mỗi ngày cơ sở này cung ứng ra thị trường 500 - 600 con lợn thịt, đảm bảo nguồn cung cho gần 50% nhu cầu thị trường trong TP. Huế. Từ mờ sáng, tại đây đã bắt đầu nhộn nhịp, tất bật cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát các khâu trong quy trình giết mổ.

Anh Hoàng Trọng Hiếu, cán bộ thú y kiểm soát giết mổ tại lò mổ Bãi Dâu cho biết, lợn nhập vào lò mổ đến từ các tỉnh, thành lân cận và từ các trang trại chăn nuôi trên địa bàn thành phố Huế. Hoạt động giết mổ thường diễn ra từ 1 giờ đến 6 giờ sáng mỗi ngày. Để đảm bảo kiểm soát nguồn lợn sạch, ngoài cán bộ thú y túc trực 24/24, các cán bộ thú ý tăng cường có mặt tại cơ sở từ 13 giờ 30 đến 24 giờ hôm trước để giám sát việc nhập gia súc. Lợn nhập phải khỏe mạnh, sạch bệnh, rõ nguồn gốc và đầy đủ thủ tục giấy tờ mua bán, kiểm dịch, tiêm phòng, phiếu kiểm tra lâm sàng của các trạm chăn nuôi và thú y khu vực... Đồng thời, đảm bảo quản lý con dấu và mực dấu tại cơ sở, nghiêm cấm giao con dấu kiểm soát giết mổ, mực dấu cho người không thuộc thẩm quyền cất giữ, đóng dấu hoặc sử dụng các mục đích khác. Không che giấu các sự việc làm ảnh hưởng đến việc lây lan dịch bệnh.

Theo nhân viên quản lý lò mổ Bãi Dâu, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra lâm sàng động vật bảo đảm khỏe mạnh, đạt yêu cầu vệ sinh thú y. Đối với động vật bị tổn thương, kiệt sức do quá trình vận chuyển, không có khả năng phục hồi, không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm thì được cho phép giết mổ trước. Đặc biệt, lực lượng chức năng cương quyết xử lý các trường hợp lợn có biểu hiện bệnh truyền nhiễm, lợn chết.

Trên địa bàn thành phố hiện có hơn 25 lò mổ, trong đó có 4 lò quy mô lớn tại Bãi Dâu, Thanh Thủy, Dương Nỗ và Hương Trà. Tại các lò mổ này, cán bộ thú y được bố trí thường trực 24/7, đảm bảo thực hiện kiểm tra lâm sàng 100% trước và trong quá trình giết mổ nhằm ngăn chặn nguy cơ cung ứng ra thị trường nguồn thịt từ lợn nhiễm bệnh.

Ông Trương Công Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố cho biết, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra về thú y, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ động vật; xử lý nghiêm việc giết mổ lợn bệnh, lợn chết hoặc không được nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định, nếu có. Ngoài ra, tại thời điểm này, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến thịt gia súc, gia cầm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ và thực hành tốt quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến để đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm…

Nhằm đảm bảo công tác kiểm soát đối với sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y còn phối hợp cùng chính quyền các địa phương thường xuyên tiến hành điều tra dịch tễ tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn và hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt, từ việc tăng cường vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng định kỳ cho vật nuôi, đến việc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thức ăn và nước uống; khuyến cáo người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thường xuyên tiêu độc khử trùng và chủ động phối hợp khai báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở vật nuôi để có phương án xử lý ngay ban đầu.

Theo ông Trương Công Thành, đơn vị cũng tăng cường phối hợp công tác kiểm tra vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật chặt chẽ ngay tại cơ sở và các điểm giết mổ nhỏ lẻ trong các hộ dân, nhằm đảm bảo nguồn thịt sạch cung cấp ra thị trường. Nhờ làm tốt công tác kiểm soát nên đến thời điểm này, các bệnh dịch lây truyền trên lợn vẫn chưa xảy ra trên địa bàn…