Khu du lịch sinh thái Suối Tiên - hồ Thủy Yên tạm dừng hoạt động

“Gặp” Tràng An ở xứ Thanh

Chuyến công tác cuối năm đến Thanh Hóa, chúng tôi may mắn có dịp được ghé thăm khu danh thắng Kim Sơn. May mắn vì bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi được đặt chân đến địa danh này, và cảm thấy bất ngờ như bắt gặp một Tràng An thu nhỏ giữa xứ sở Lam Kinh.