Cùng chạy để nối yêu thương

ClockChủ Nhật, 21/12/2025 10:11
HNN.VN - “Chạy cùng người khuyết tật TP. Huế lần II-2025” do Sở Y tế, Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số, Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (Bộ Quốc phòng), Dự án Hòa nhập (Hoa Kỳ) phối hợp tổ chức khai mạc sáng 21/12 tại Nghinh Lương Đình. Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tham dự và chạy cùng các vận động viên (VĐV).

Mỗi bước chạy - Nối yêu thương200 người tham gia chạy cùng người khuyết tật

 Trên đường chạy

Với thông điệp “Mỗi bước chạy - Nối yêu thương”, chương trình thu hút hơn 5.000 VĐV, trong đó, có gần 2.200 VĐV là người khuyết tật và VĐV trong độ tuổi từ 10 đến dưới 16 tuổi - nhóm VĐV được miễn phí Bib 100%. Với những VĐV còn lại, mức Bib mỗi người 100.000 đồng. Theo ban tổ chức (BTC), sau khi trừ chi phí phục vụ tổ chức, kinh phí từ Bib được dùng để hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, các VĐV chinh phục 2 cự ly: 1,31km (Nghinh Lương Đình - đường Lê Duẩn - cửa Ngăn - đường 23 tháng 8 - cửa Quảng Đức - đường Lê Duẩn - Nghinh Lương Đình) và 5,45km (Nghinh Lương Đình - đường Lê Duẩn - đường Trần Hưng Đạo - cầu Trường Tiền - đường Lê Lợi - cầu Ga - đường Bùi Thị Xuân - cầu Dã Viên - đường Lê Duẩn - Nghinh Lương Đình).

 Tất cả đều là người chiến thắng

Trên đường chạy, bên cạnh đã thiết kế các ram dốc, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận, còn có gần 300 tình nguyện viên và một số ô tô điện của Sở Du lịch theo sát nhằm hỗ trợ VĐV khuyết tật.

“Chạy cùng người khuyết tật TP. Huế lần II-2025” là hoạt động trọng điểm trong chuỗi các hoạt động trợ giúp người khuyết tật năm 2025 của thành phố, tiếp nối thành công của chương trình tổ chức lần đầu vào năm 2023.

Dịp này, BTC trao tặng 10 phần quà sinh kế, mỗi suất 5 triệu đồng, cho 10 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. 

Tin, ảnh: HÀN ĐĂNG
