Đừng để những đám cháy bắt nguồn từ sự chủ quan

Đám cháy nhỏ, bùng phát trong tiết trời nắng nóng

Từ những bất cẩn rất nhỏ

Chỉ tính riêng trong tháng 6, hàng loạt vụ cháy liên tiếp xảy ra trên địa bàn TP. Huế không chỉ gây thiệt hại về tài nguyên rừng, môi trường, mà còn buộc các lực lượng chức năng phải huy động nhiều nhân lực, phương tiện để ứng cứu, dập lửa.

Ngay như tại phường An Cựu, có thời điểm chỉ trong vòng hai ngày đã xảy ra ba vụ cháy. Qua xác minh ban đầu của lực lượng chức năng, phần lớn các vụ cháy đều xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của con người. Cụ thể, chiều tối 3/6, một đám cháy bùng phát tại khu vực núi Thiên Thai. May mắn là người dân phát hiện sớm và báo tin kịp thời nên lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế ngọn lửa trước khi lan rộng. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ hoạt động đốt lửa của một nhóm người cắm trại.

Tiếp đó, sáng 4/6, một vụ cháy khác cũng đã xảy ra tại khu vực nghĩa trang trước tượng đài Quang Trung. Nguyên nhân được xác định do việc thắp hương, đốt vàng mã của người dân khiến lửa bén vào cỏ khô và thực bì xung quanh. Không chỉ phường An Cựu, trưa 6/6, tại phường Kim Long cũng xảy ra một vụ cháy rừng với diện tích khoảng 0,6ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất...

“Thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy luôn hiện hữu. Nếu mỗi người cẩn trọng hơn trong từng hành động, từ việc cắm trại, đốt lửa, thắp hương đến xử lý rác thải thì nhiều vụ cháy hoàn toàn có thể được ngăn chặn ngay từ đầu”, ông Lê Văn Lưỡng, trú tại phường An Cựu chia sẻ.

Thực tế cho thấy, lực lượng chức năng có thể tăng cường tuần tra, kiểm tra, liên tục phát đi các khuyến cáo, nhưng không thể có mặt ở mọi nơi, mọi thời điểm. Vì vậy, ý thức của người dân chính là “hàng rào” đầu tiên và cũng là giải pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa cháy nổ.

Trong điều kiện thời tiết khô nóng hiện nay, chỉ một phút bất cẩn, một mẩu tàn hương chưa được dập tắt hoàn toàn hay một đốm lửa nhỏ từ hoạt động dã ngoại cũng có thể trở thành nguyên nhân của một vụ cháy lớn, kéo theo những hậu quả khó lường.

"Lá chắn” phòng cháy

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cháy, chính quyền và các lực lượng chức năng trên địa bàn TP. Huế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, UBND phường An Cựu đã phát thư kêu gọi người dân nâng cao ý thức trong các hoạt động có nguy cơ phát sinh cháy như cắm trại, thắp hương, đốt vàng mã. Đồng thời, khuyến cáo người dân chỉ đốt vàng mã đúng nơi quy định, không thực hiện khi có gió lớn; tưới nước làm mát khu vực xung quanh và chỉ rời đi khi hương, lửa đã tắt hoàn toàn.

Người dân cũng được vận động thường xuyên phát quang cỏ dại, vệ sinh khu vực phần mộ; không tự ý đốt cỏ, rác khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn; thu gom rác thải, chân nhang và các vật dụng cúng lễ đúng nơi quy định.

Ông Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu cho biết: “Địa phương đã thành lập bốn tổ tự quản để bảo vệ rừng thông với sự tham gia của nhiều lực lượng tại cơ sở như tổ trưởng tổ dân phố, tổ an ninh cơ sở, đại diện các đoàn thể, dân quân tự vệ và đơn vị quản lý rừng nhằm kịp thời xử lý và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy diễn ra trên địa bàn”.

Các tổ tự quản có nhiệm vụ tăng cường tuần tra, giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo các hành vi vi phạm. Đặc biệt, việc vận động người dân không đốt vàng mã tại các nghĩa trang, khu vực tiếp giáp rừng quanh núi Thiên Thai. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị ghi nhận và xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cho biết: “Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo sẽ còn xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt trong thời gian tới, thậm chí có thể ghi nhận những mức nhiệt cao kỷ lục. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ cháy nổ tiếp tục ở mức cao”.

Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, đã đến lúc cần có những chế tài đủ mạnh đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Việc xử lý nghiêm các trường hợp gây cháy do bất cẩn hoặc thiếu ý thức không chỉ nhằm bảo đảm tính răn đe mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của cộng đồng.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP. Huế trao đổi, đơn vị tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm duy trì chế độ trực trong suốt mùa khô nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ cháy. Tuy nhiên, các giải pháp kỹ thuật hay lực lượng chuyên trách chỉ là một phần của công tác phòng cháy. Điều quan trọng nhất vẫn là sự tự giác và ý thức của mỗi người dân trong việc phòng cháy rừng.