ClockThứ Hai, 25/08/2025 18:57

Thông tin cuối cùng về đợt mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 tại TP. Huế

HNN.VN - Chiều 25/8, Đài Khi tượng Thủy văn TP. Huế đã phát đi thông tin cuối cùng về đợt mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 tại TP. Huế.

Không ảnh hưởng đến mưa bão, người dân có điều kiện để thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2025 

Bão số 5 đổ bộ vào đất liền, địa phận các tỉnh Nghệ An- Hà Tĩnh nên không còn khả năng ảnh hưởng đến đất liền TP. Huế nữa.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 5, sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và vùng thấp, nên từ chiều 25 đến hết ngày mai 26/8 tại TP. Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Từ ngày 27- 28/8, trên địa bàn TP. Huế tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 50mm.

Đài Khi tượng Thủy văn TP. Huế sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin cảnh báo cụ thể những ngày tiếp theo.

Tin, ảnh: PHONG ANH
