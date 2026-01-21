  • Huế ngày nay Online
Khuyến khích doanh nghiệp Thụy Điển đầu tư trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn

Tối 30/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi và ông Dennis Nobelius, Tổng Giám đốc Công ty Syre - công ty con của tập đoàn may mặc H&M - thương hiệu thời trang bình dân nổi tiếng thế giới của Thụy Điển.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu phía Thụy Điển. (Ảnh: Trần Hải)

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển - đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Bắc Âu. Việt Nam và Thụy Điển đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo nhân chuyến thăm của Thủ tướng tới Thụy Điển tháng 6/2025.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng hoan nghênh dự kiến đầu tư của Syre tại Việt Nam, giao các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với tập đoàn về các vấn đề cụ thể như thẩm định công nghệ, môi trường, thủ tục; xác định lộ trình đầu tư phù hợp. Thủ tướng nhấn mạnh các yêu cầu: không làm ảnh hưởng đến môi trường, công nghệ phải hiện đại, đạt hiệu quả cao, hai bên cùng thắng; hỗ trợ các công ty của Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và góp phần phát triển kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục đồng hành, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Công ty Syre trong đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Về phần mình, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi và ông Dennis Nobelius, Tổng Giám đốc Công ty Syre cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành tích cực của Chính phủ Việt Nam với các hoạt động, dự án đầu tư của các doanh nghiệp Thụy Điển tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng, đánh giá cao việc Việt Nam và EU vừa thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cũng như việc Việt Nam và Thụy Điển đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Công ty Syre cho biết tạo ra hệ sinh thái dệt may tuần hoàn toàn cầu thông qua các trung tâm tái chế quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và sử dụng năng lượng tái tạo. Mục tiêu của Syre là xây dựng các tổ hợp tái chế lớn tại các khu vực chiến lược trên thế giới.

Đại sứ và Tổng Giám đốc Syre cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, phối hợp với các bộ ngành, địa phương triển khai các dự án phù hợp định hướng phát triển của Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU nói chung và Việt Nam-Thụy Điển nói riêng.

