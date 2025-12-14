  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Nhật Bản: Rò rỉ hàng trăm nghìn bộ dữ liệu của khách hàng sau vụ tấn công mạng

ClockThứ Hai, 15/12/2025 14:29
Askul - công ty bán lẻ văn phòng phẩm lớn nhất Nhật Bản, cho biết khoảng 740.000 bộ dữ liệu của khách hàng bị rò rỉ sau cuộc tấn công mạng bằng mã độc tống tiền hồi tháng 10 vừa qua.

Trong số đó, khoảng 590.000 bộ dữ liệu liên quan đến dịch vụ bán văn phòng phẩm cho khách hàng doanh nghiệp và khoảng 130.000 bộ dữ liệu liên quan đến dịch vụ thương mại điện tử Lohaco dành cho khách hàng cá nhân.

Đây là lần đầu tiên Askul tiết lộ số lượng bộ dữ liệu bị rò rỉ. Askul cho biết chưa có thông tin nào về việc rò rỉ thông tin thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân được xác nhận và công ty chưa trả tiền chuộc cho những kẻ tấn công.

Askul cũng cho biết thêm: "Không có thêm dấu hiệu của bất kỳ mối đe dọa nào”. Các thiết bị nghi ngờ bị nhiễm virus đã được loại bỏ hoặc hệ thống đã được cài đặt lại. Hiện công ty đang phục hồi hệ thống theo từng giai đoạn và dự kiến dịch vụ logistics sẽ trở lại hoạt động từ ngày 17/12 tới.

Askul cho biết vụ việc đã được báo cáo tới Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân từ ngày 12/12 và công ty đã bắt đầu liên hệ với các khách hàng và đối tác kinh doanh bị ảnh hưởng. 

Vụ tấn công mạng được xác nhận vào ngày 19/10 và công ty phải tạm dừng hoạt động đặt hàng và vận chuyển. Vụ việc cũng khiến nhà bán lẻ Muji phải tạm dừng dịch vụ mua sắm trực tuyến ở trong nước. Ryohin Keikaku - công ty điều hành chuỗi cửa hàng Muji, cho biết sẽ nối lại hoàn toàn hoạt động dịch vụ bán hàng trực tuyến từ ngày 15/12.

Theo báo cáo mới nhất, Askul đã vượt qua tình trạng khó khăn do cuộc tấn công mạng gây ra. Tuy nhiên, doanh số bán hàng tháng 11/2025 của công ty đã giảm khoảng 95% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Nhật Bảnrò rỉtin tặc
