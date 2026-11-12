Tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa các thủy điện

Hồ chứa thủy điện Bình Điền vẫn vận hành tăng lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin với mức dao động từ 200 đến 800m3/s.

Theo lệnh vận hành, thời gian tăng dần lưu lượng bắt đầu từ 7 giờ ngày 17/11. Hồ chứa sẽ vận hành với lưu lượng qua tràn và tuabin ở mức tăng dần, tránh đột biến, dao động trong khoảng từ 300 - 700m3/s (trong đó qua tuabin với lưu lượng 180m3/s), việc điều chỉnh cụ thể tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn ngày 16/11, trên địa bàn thành phố có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường; tổng lượng mưa từ ngày 16 - 25/11 phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 350mm.

Để đảm bảo an toàn, Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền có trách nhiệm tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ và mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc để phòng tránh ngập lụt. Các địa phương vùng hạ du hồ chứa nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận) và thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Trong khi đó, cùng ngày Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền cho biết, hồ chứa thủy điện Bình Điền trên lưu vực sông Hương vẫn áp dụng theo lệnh vận hành số 45 ban hành ngày 10/11 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế. Theo đó, công trình thực hiện vận hành tăng lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin với mức tăng dần, tránh đột biến, dao động từ 200 đến 800m3/s và điều chỉnh linh hoạt tùy theo lưu lượng thực tế về hồ.