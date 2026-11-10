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ClockThứ Hai, 16/11/2026 17:30

Hồ Tả Trạch điều tiết nước về hạ du sông Hương để chủ động ứng phó mưa lớn

HNN.VN - Hồ Tả Trạch trên lưu vực sông Hương sẽ vận hành điều tiết nước qua tràn và qua nhà máy thủy điện với lưu lượng từ 380 m3/s đến 480 m3/s vào sáng 17/11.

Điều tiết hồ Hương Điền, hồ Tả Trạch ứng phó mưa lớn

 Mực nước hồ Tả Trạch đang ở cao trình +45,18m, dự kiến điều tiết về hạ du vào sáng mai (17/11).

Ngày 16/11, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có thông báo về việc điều tiết nước hồ Tả Trạch về hạ du sông Hương nhằm đảm bảo an toàn công trình và chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn trong thời gian tới.

Theo thông báo, vào lúc 15 giờ ngày 16/11, mực nước hồ Tả Trạch đang ở cao trình +45,18m. Tiếp tục thực hiện lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết nhằm tránh đột biến, đơn vị quản lý sẽ bắt đầu vận hành điều tiết nước từ 8 giờ ngày 17/11.

Trong đợt điều tiết này, lưu lượng nước qua tràn sẽ duy trì ở mức từ 300 m3/s đến 400 m3/s, kết hợp với lưu lượng chạy máy qua nhà máy thủy điện là 80 m3/s, nâng tổng lưu lượng điều tiết về hạ du dao động từ 380 m3/s đến 480 m3/s.  

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch cũng đã gửi thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương vùng hạ du như Kim Long, Phú Xuân, Hương An, Hóa Châu, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Thuận An, Phú Bài, Hương Thủy, Thanh Thủy, Quảng Điền, Phú Vang và Phú Hồ để chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn vùng hạ du.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
tả trạchsông hươngđiều tiếthạ du
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