Quyết liệt hơn với nạn săn bắt chim trời

Cò bị mắc bẫy được các lực lượng ở xã Phú Lộc tháo gỡ để thả về môi trường tự nhiên

Tái diễn hàng năm

Mới đây, lực lượng công an xã Phú Lộc phối hợp với kiểm lâm và các lực lượng liên quan tiến hành mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng trú tại thôn Trung Phước Tượng đang săn bắt cò trên cánh đồng thuộc thôn Hòa Mậu và Trung Phước Tượng. Tang vật thu giữ gồm nhiều bẫy cò, cò giả, 1 xe máy và 2 ghe được các đối tượng sử dụng để di chuyển và thực hiện hành vi săn bắt chim trời. Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng đã tổ chức thu gom hàng trăm cò giả và bẫy cò được đặt rải rác trên các cánh đồng, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng bẫy chim trời trên địa bàn. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc ra quân mật phục, bắt giữ để xử lý các đối tượng có hành vi bẫy cò trên các cánh đồng của địa bàn được xem là động thái quyết liệt khi nạn săn bắt chim trời thời gian qua đang trở thành tình trạng gây nhức nhối. Từ khoảng đầu tháng 9/2025 đến nay, tại các cánh đồng ngập nước ở khu vực phía nam thành phố Huế thường xuất hiện nhiều đàn chim, cò về kiếm ăn. Đặc biệt, địa bàn các xã Phú Lộc, Hưng Lộc, Vinh Lộc, Lộc An và Chân Mây - Lăng Cô là nơi chim trời thường xuyên xuất hiện, do đó những khu vực này cũng là “điểm nóng” về tình trạng đặt bẫy chim trời. Trên nhiều cánh đồng sau mùa thu hoạch, những dải lưới giăng ngang trời kèm theo cò giả, dụng cụ bẫy chim trời của các đối tượng săn bắt xuất hiện ngày càng nhiều.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, người dân xã Phú Lộc, dù vấn đề này được các cơ quan chức năng xử lý rất nhiều, nhưng qua mỗi năm, tình trạng săn bắt chim trời vẫn tiếp diễn. Những người bẫy chim cò sử dụng những cọc tre dài cắm sâu xuống đất ruộng, sau đó giăng lưới lên những chiếc cọc này. Họ tạo ra những con cò xốp làm giả và mở máy phát ra tiếng chim để thu hút đàn cò bay đến và chờ dính bẫy lưới để bắt. Họ thường đặt bẫy vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối.

Yêu cầu ký cam kết

Trên thực tế, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương liên tục tổ chức tuyên truyền và ra quân tháo dỡ, tiêu hủy bẫy chim trời, nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn. Đại diện lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết: Trong 2 tháng qua, các lực lượng phối hợp, triển khai ra quân nhiều đợt để phát hiện, ngăn chặn nạn săn bắt chim trời. Trong đó, có đợt Hạt Kiểm lâm khu vực phía nam thành phố phối hợp với UBND xã với nhiều lực lượng và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây đã tháo dỡ, tiêu hủy tại chỗ 450 cò xốp, 6.200 que dính nhựa - những dụng cụ làm bẫy cò.

Ông Phan Viết Phúc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực phía nam thành phố Huế thông tin: Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng kiểm lâm, phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương các xã đã tiến hành 10 đợt truy quét, tháo dỡ bẫy động vật hoang dã, nhất là bẫy săn bắt chim cò; trong đó đã tháo dỡ, tiêu hủy 6.360 cò xốp, 41.250 que dính nhựa, 27 bẫy kẹp, 3.000m lưới, tạm giữ 2 bộ khuếch đại âm thanh thực hiện hành vi vi phạm cùng các phương tiện phục vụ mục đích săn bắt chim trời. “Săn bắt chim trời là vấn nạn nhức nhối và quan điểm của lực lượng kiểm lâm sắp tới là sẽ duy trì, đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể nhằm có những giải pháp quyết liệt hơn để chấm dứt tình trạng này”, ông Phúc khẳng định.

Chủ tịch UBND xã Phú Lộc - ông Nguyễn Văn Hiệp cho biết: Vừa qua, lãnh đạo UBND xã đã yêu cầu đơn vị chức năng nắm danh sách những người liên quan “làm nghề” săn bắt chim trời; lực lượng Công an xã mời các trường hợp đặt bẫy cò lên làm việc, yêu cầu cam kết không tái phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Ngoài ra, lực lượng Công an trực tiếp đến nhà các đối tượng có phương tiện thực hiện hành vi săn bắt, tận diệt chim trời để lập biên bản xử lý. Địa phương kêu gọi người dân ở địa phương cùng nâng cao ý thức, tuyệt đối không sử dụng bẫy chim, cò để chung tay bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường sinh thái, đồng thời yêu cầu các thôn gắn liền trách nhiệm. “Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp”, ông Hiệp nhấn mạnh.