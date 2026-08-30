Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn ở Nepal, Trung Quốc

Công tác tìm kiếm, cứu hộ được triển khai trong điều kiện hết sức khắc nghiệt. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được thúc đẩy khẩn trương. Giới chức Nepal đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó thảm họa. Theo Bộ Ngoại giao Nepal, nước này đồng ý tiếp nhận các đội chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc. Các lực lượng này sẽ tập trung vào công tác cứu người tại các đường hầm thủy điện ở hai huyện Rasuwa và Nuwakot, đồng thời hỗ trợ xác định danh tính các thi thể được tìm thấy.

Địa hình hiểm trở và cơ sở hạ tầng bị tàn phá tiếp tục cản trở đáng kể công tác cứu nạn tại Nepal. Nhiều tuyến đường cùng hơn 40 cây cầu đã bị phá hủy, khiến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề gần như bị cô lập. Trực thăng là phương tiện chủ yếu để tiếp cận những nơi này, nhưng địa hình núi dốc, hẻm núi hẹp và thời tiết thất thường khiến việc sử dụng trực thăng cỡ lớn tới hiện trường gặp nhiều trở ngại. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal cho biết chi phí tái thiết Nepal sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng có thể lên tới hàng tỷ USD.

Tân Hoa xã cho biết, ít nhất 2.141 người được huy động cho công tác tìm kiếm, cứu nạn ở huyện Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Các hoạt động cứu nạn được triển khai theo cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không để tiếp cận khu vực tâm điểm thiên tai, trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát chặt chẽ các điều kiện địa chất, thủy văn và điều chỉnh các biện pháp ứng phó khẩn cấp cho phù hợp.

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