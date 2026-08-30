  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn ở Nepal, Trung Quốc

ClockThứ Hai, 31/08/2026 10:22
Theo tin nước ngoài, tính đến tối 30/8, số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên thành gần 800 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Gần 600 người thiệt mạng và hơn 2.400 người mất tíchThương vong tiếp tục tăng trong thảm họa lũ quét tại Nepal và Trung QuốcViệt Nam tham gia tổ chức lễ Phật Đản Vesak 2026 tại Pakistan

Công tác tìm kiếm, cứu hộ được triển khai trong điều kiện hết sức khắc nghiệt. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được thúc đẩy khẩn trương. Giới chức Nepal đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó thảm họa. Theo Bộ Ngoại giao Nepal, nước này đồng ý tiếp nhận các đội chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc. Các lực lượng này sẽ tập trung vào công tác cứu người tại các đường hầm thủy điện ở hai huyện Rasuwa và Nuwakot, đồng thời hỗ trợ xác định danh tính các thi thể được tìm thấy.

Địa hình hiểm trở và cơ sở hạ tầng bị tàn phá tiếp tục cản trở đáng kể công tác cứu nạn tại Nepal. Nhiều tuyến đường cùng hơn 40 cây cầu đã bị phá hủy, khiến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề gần như bị cô lập. Trực thăng là phương tiện chủ yếu để tiếp cận những nơi này, nhưng địa hình núi dốc, hẻm núi hẹp và thời tiết thất thường khiến việc sử dụng trực thăng cỡ lớn tới hiện trường gặp nhiều trở ngại. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal cho biết chi phí tái thiết Nepal sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng có thể lên tới hàng tỷ USD.

Tân Hoa xã cho biết, ít nhất 2.141 người được huy động cho công tác tìm kiếm, cứu nạn ở huyện Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Các hoạt động cứu nạn được triển khai theo cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không để tiếp cận khu vực tâm điểm thiên tai, trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát chặt chẽ các điều kiện địa chất, thủy văn và điều chỉnh các biện pháp ứng phó khẩn cấp cho phù hợp.

https://nhandan.vn/khan-truong-tim-kiem-cuu-nan-o-nepal-trung-quoc-post985585.html?gidzl=VHTvVVKTZ0j_2d1z-WkC3ty6S7tiNOjTD55pAh5Tt5uw1Y4llmhTLZTH826vNenNO0LsS32zESr1yHs12G

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Khẩn trươngtìm kiếmcứu nạnNepalTrung Quốc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao năng lực điều hành, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ

Sáng 26/8, tại hồ nước trên đường Nguyễn Văn Huyên, phường Thuận Hóa, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Thuận Hóa tổ chức tập huấn thực hành điều khiển phương tiện thủy nội địa, nâng cao kỹ năng ứng phó với các tình huống thiên tai trong mưa bão.

Nâng cao năng lực điều hành, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top