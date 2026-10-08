Chủ động ứng phó mưa lớn, bảo đảm an toàn hồ chứa và hạ du

Lãnh đạo thành phố theo dõi quy trình kịch bản vận hành hồ chưa nhằm ứng phó mưa lớn.



Theo báo cáo, từ 19 giờ ngày 5/10 đến 7 giờ ngày 8/10, lượng mưa trên địa bàn phổ biến 200 - 400mm, có nơi cao hơn. Đỉnh Bạch Mã ghi nhận 708mm, Giang Hải 656,6mm, Cảng Chân Mây 514,2mm.

Dự báo từ ngày 8 đến 10/10, Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24 - 48 giờ có thể đạt 80 - 180mm ở vùng núi phía tây, 100-220mm tại khu vực đồng bằng, trung du và ven biển phía bắc, 150-300mm ở phía Nam; một số nơi trên 400mm.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng hạ du các sông và ngập úng đô thị. Đến 7 giờ ngày 8/10, mực nước sông Hương tại Kim Long đạt 1,05m, cao hơn báo động I: 0,05m; sông Bồ tại Phú Ốc: 1,37m, dưới báo động I: 0,13m. Các hồ Tả Trạch, Bình Điền và Hương Điền hiện vẫn bảo đảm an toàn.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các hồ chứa thủy lợi, thủy điện xây dựng, triển khai kịch bản vận hành ứng phó mưa lớn; tiếp tục vận hành hồ Hương Điền theo lệnh và vận hành hồ Tả Trạch theo quy định. Các địa phương rà soát phương án ứng phó, nhất là tại những khu vực có nguy cơ cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương không chủ quan, lơ là, theo dõi sát diễn biến mưa, mực nước sông, hồ chứa; kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân và sẵn sàng phương án sơ tán khi có tình huống nguy hiểm.

Đối với các hồ, đập, hồ thủy điện, cần thực hiện nghiêm quy trình vận hành, chủ động phối hợp với địa phương vùng hạ du trong điều tiết, thông tin, cảnh báo; bảo đảm an toàn công trình và người dân. Các địa phương duy trì trực, kiểm tra khu vực xung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động từ sớm, từ xa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn.