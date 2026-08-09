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ClockThứ Năm, 20/08/2026 12:45

Lan tỏa thương hiệu thanh trà Huế

HNN.VN - Lễ hội thanh trà Huế lần thứ VIII - năm 2026 với chủ đề "Vị ngọt tiến vua" sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 31/8 do UBND phường Thủy Xuân tổ chức.

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Quét mã truy xuất nguồn gốc thanh trà Thủy Biều

Lễ hội nhằm giới thiệu quảng bá chất lượng và giá trị của thanh trà Huế; đồng thời quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và du lịch sinh thái của địa phương. Ban tổ chức sẽ mời các địa phương có vùng trồng thanh trà tham gia trưng bày sản phẩm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Đây cũng là dịp để các nhà vườn, cơ sở sản xuất tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh tiêu thụ thanh trà, bưởi, nông sản, thực phẩm an toàn và sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Trong khuôn khổ lễ hội, còn có lễ cáo cung tiến thanh trà tại đình làng Nguyệt Biều và Lương Quán. Không gian lễ hội gồm các khu vực trưng bày, mua bán thanh trà, nông sản an toàn, sản phẩm thủ công mỹ nghệ; khu giới thiệu cây thanh trà Huế và hội chợ ẩm thực do người dân Thủy Xuân thực hiện. Xen kẽ các hoạt động trưng bày, mua bán là chương trình văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc và trò chơi dân gian. UBND phường Thủy Xuân cũng phối hợp với các đơn vị lữ hành, chủ nhà vườn và nhà rường xây dựng tour du lịch cộng đồng, tạo điều kiện để du khách tham quan vùng trồng thanh trà và trải nghiệm đời sống, cảnh quan địa phương.

UBND phường Thủy Xuân đã phân công các lực lượng phụ trách công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra lễ hội.

Hoàng Anh
 Từ khóa:
thanh tràThủy BiềuThủy Xuânlễ hội
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