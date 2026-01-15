Cơ hội mới từ mô hình nuôi gà kiến

Mô hình nuôi gà kiến thành công vượt ngoài mong đợi

Mô hình hiệu quả

Mô hình do Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế triển khai trong khuôn khổ Chương trình Khuyến nông Trung ương tại thành phố Huế, với sự phối hợp của Trung tâm Khuyến nông thành phố và chính quyền xã Đan Điền. Đây được xem là bước đi thiết thực nhằm đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, giúp nông dân từng bước tiếp cận mô hình chăn nuôi hiện đại, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nhóm hộ được lựa chọn tham gia mô hình tại xã Đan Điền gồm 3 hộ do ông Nguyễn Hữu Thiệu làm tổ trưởng. Với vai trò điều phối chính, ông Thiệu chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức chăm sóc vật nuôi và kết nối giữa các hộ trong quá trình triển khai. Chia sẻ về quá trình tham gia mô hình, ông Thiệu cho biết, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi gà theo quy mô lớn, đặc biệt là khu vực rú cát Quảng Lợi (cũ) với không gian rộng, thông thoáng và môi trường tương đối phù hợp.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, chăn nuôi gà ở địa phương vẫn chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, tự phát, dựa trên kinh nghiệm truyền thống. Quy mô nông hộ nhỏ khiến việc đầu tư chuồng trại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến và kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, đầu ra sản phẩm thiếu ổn định, phụ thuộc vào thương lái, giá cả bấp bênh khiến nhiều hộ dân chưa mạnh dạn mở rộng sản xuất, dù tiềm năng còn rất lớn.

Trong bối cảnh người dân còn loay hoay tìm hướng đi mới cho chăn nuôi gia cầm, mô hình “Chăn nuôi gà Minh Dư (MD) chứng nhận VietGAP, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm nuôi gà kiến” được triển khai đã mang lại những kỳ vọng. Dự án được xây dựng với quy mô lớn, có sự lựa chọn hộ tham gia theo tiêu chí rõ ràng, đồng thời ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Không chỉ hỗ trợ con giống và vật tư đầu vào, dự án còn chú trọng chuyển giao quy trình kỹ thuật chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. Các hộ dân được tập huấn bài bản về kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh, quản lý môi trường chăn nuôi và ghi chép sổ sách theo quy định. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với phương thức chăn nuôi truyền thống, giúp người dân từng bước hình thành thói quen sản xuất khoa học, có kiểm soát và minh bạch.

Sau vài tháng triển khai, mô hình đã khẳng định hiệu quả rõ nét, vượt ngoài mong đợi ban đầu. Kết quả này không chỉ mang lại niềm vui cho các hộ trực tiếp tham gia, mà còn tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Khẳng định năng lực khoa học - công nghệ

PGS.TS. Đinh Văn Dũng, Trưởng khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, đồng thời là Chủ nhiệm dự án cho biết, thành công của mô hình không chỉ thể hiện năng lực triển khai các chương trình khoa học - công nghệ của nhà trường, mà còn khẳng định giá trị thực tiễn của hoạt động nghiên cứu khi được chuyển giao hiệu quả cho người dân. Theo PGS.TS. Đinh Văn Dũng, mô hình đã góp phần giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định sản xuất và tiếp cận phương thức chăn nuôi an toàn, bền vững, phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện nay.

Dự án được thực hiện trong bối cảnh chăn nuôi gà nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, trong khi việc áp dụng quy trình VietGAP tại nhiều địa phương còn hạn chế. Tại Huế, chăn nuôi gia cầm là sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân, song thường xuyên đối mặt với các thách thức như dịch bệnh, biến động thị trường và chất lượng sản phẩm không đồng đều. Vì vậy, việc xây dựng mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết, có kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến đầu ra được đánh giá là hướng đi phù hợp.

Mục tiêu của dự án là phát triển vùng nguyên liệu gà MD1.BĐ, MD2.BĐ và MD3.BĐ đạt chứng nhận VietGAP, gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Ba giống gà ta mới này nổi bật với khả năng sinh trưởng tốt, năng suất cao, chất lượng thịt thơm ngon, sức đề kháng mạnh và khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, môi trường khác nhau, đặc biệt phù hợp với vùng rú cát.

Quy trình chăn nuôi trong mô hình được áp dụng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và vật nuôi. Các hộ tham gia được hỗ trợ chi phí con giống, thức ăn, vắc-xin và các vật tư thiết yếu khác. Song song đó, công tác giám sát, kiểm tra định kỳ được thực hiện chặt chẽ từ khâu khảo sát ban đầu, biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đến nghiệm thu cuối kỳ, đảm bảo tuân thủ các quy định của Chương trình Khuyến nông Trung ương.

Kết quả cho thấy, Tổ hợp tác chăn nuôi gà Quảng Lợi đã triển khai nuôi tổng cộng 24.700 con gà Minh Dư, đạt chứng nhận VietGAP. Tỷ lệ nuôi sống đạt 97,4%, trọng lượng xuất chuồng bình quân 2,4 kg/con. Đặc biệt, 100% sản phẩm được doanh nghiệp bao tiêu theo hợp đồng liên kết, giúp người dân yên tâm sản xuất, không lo đầu ra. Hiệu quả kinh tế của mô hình tăng trên 16,9% so với phương thức chăn nuôi truyền thống.

Thành công của mô hình nuôi gà kiến tại xã Đan Điền đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển nông nghiệp bền vững mà Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang theo đuổi. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tiếp tục nhân rộng mô hình tại nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố và khu vực miền Trung trong thời gian tới, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống người dân nông thôn.