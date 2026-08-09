Cảnh báo gió mạnh trên đất liền

Các lực lượng của phường Dương Nỗ diễn tập giằng chống mái nhà khi gió lớn. (Ảnh minh họa)

Theo đó, trong ngày và đêm 17/8, trên đất liền TP. Huế tiếp tục có gió mạnh cấp 3 - 4, giật cấp 5 - 6. Gió mạnh có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là khi di chuyển qua các cây cầu cao, thung lũng, khe núi, đèo cao và những khu vực có địa hình hút gió mạnh.

Các công trình nhà cao tầng, công trình đang thi công, đặc biệt những công trình có mái tôn, cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng, tiềm ẩn mất an toàn lao động.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại qua các khu vực trống trải, có nguy cơ gió giật mạnh; đồng thời, gia cố mái tôn, biển quảng cáo và các vật dụng có khả năng bị gió cuốn, nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.