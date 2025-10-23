Bảo đảm an toàn cho người dân vùng thấp trũng, nguy hiểm

Lực lượng chức năng xã Phú Lộc giăng dây cảnh báo người dân ở khu vực ngập lụt, nguy hiểm

Lo nhất không phải nước lên mà là sự chủ quan

Tại xã Đan Điền, những hộ dân sinh sống dọc bờ phá Tam Giang vốn đã quen với cảnh mưa bão mỗi năm. Tuy nhiên, đợt mưa lớn do bão số 12 năm nay khiến nước sông và phá Tam Giang dâng cao bất thường, gây ngập sâu nhiều đoạn đường dân sinh.

Ông Nguyễn Xuân Tánh, người dân sống ven phá Tam Giang, cho biết: “Trước khi mưa lớn, chúng tôi nhận được thông báo sớm từ chính quyền và các lực lượng chức năng về việc chủ động ứng phó. Khi nước bắt đầu dâng, các tuyến đường ngập sâu đều được giăng dây, lập rào chắn cảnh báo nguy hiểm. Nhà nào ở vùng thấp đều được hỗ trợ di dời bằng thuyền nhỏ, đưa người và tài sản đến nơi an toàn”.

Chính quyền xã đã cử lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ túc trực tại các điểm giao thông trọng yếu, bố trí biển báo cấm lưu thông tại các đoạn đường ngập sâu, nguy cơ sạt lở, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển theo tuyến an toàn, tránh khu vực nguy hiểm.

Các địa bàn thấp trũng khác như thôn Thủ Lễ, An Xuân, xã Quảng Điền cũng chịu ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Nhiều năm “sống chung với nước”, người dân nơi đây đã hình thành tinh thần chủ động, bình tĩnh trong ứng phó.

Ông Nguyễn Văn Trí, người dân xã Quảng Điền chia sẻ: “Cái lo nhất không phải nước lên, mà là sự chủ quan. Người dân chúng tôi rút kinh nghiệm rồi, cứ thấy mưa lớn là kê dọn đồ đạc, chuẩn bị áo phao, gạo khô, nến, đèn pin… Chính quyền cũng thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ nên bà con yên tâm hơn nhiều”.

Các tuyến đường liên xã Quảng Điền, Đan Điền thường xuyên ngập sâu đều được rào chắn, cắm biển cấm lưu thông và bố trí người trực gác để cảnh báo, hướng dẫn phương tiện quay đầu, tuyệt đối không vượt qua vùng nước xiết.

Điều khiến người dân yên tâm nhất là tinh thần tương thân, tương ái luôn được phát huy trong mùa mưa bão. Chính quyền địa phương, lực lượng dân quân, đoàn thể cùng người dân trong thôn, xóm đã hỗ trợ nhau di chuyển đồ đạc, kê nhà, đưa trẻ em, người già đến nơi an toàn.

Bà Nguyễn Thị Hoa, xã Quảng Điền xúc động nói: “Không chỉ nhắc nhở, cán bộ còn trực tiếp giúp dân kê dọn nhà cửa. Nhà nào ngập nặng là có xe máy cày, xe bán tải đến hỗ trợ chuyển người và đồ. Những lúc như thế này, chúng tôi thấy rất ấm lòng”.

An toàn là trên hết

Mưa lớn do bão số 12 đã giảm, nhưng hiện nay, UBND TP. Huế tiếp tục chỉ đạo các xã, phường theo dõi sát mực nước, nghiêm cấm lưu thông qua các tuyến đường bị ngập, đồng thời duy trì lực lượng ứng trực 24/24 để hướng dẫn, hỗ trợ người dân khi cần thiết. Người dân được khuyến cáo không cố gắng di chuyển qua vùng nước sâu, khu vực có rào chắn hoặc biển cảnh báo, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.