Cần duy trì phiên chợ nông sản hàng tuần

Gian hàng các sản phẩm đặc sản của vùng cao A Lưới tại Phiên chợ nông sản Huế 2025

Mới đây, Hội Nông dân (HND) TP. Huế đã tổ chức “Phiên chợ nông sản năm 2025” tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Phiên chợ có 28 gian hàng của các hội viên nông dân thuộc 25 xã, phường và 7 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP. Huế.

Theo ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch HND TP. Huế, việc tổ chức “Phiên chợ nông sản năm 2025” là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đến với Nhân dân và du khách.

Các gian hàng được thiết kế, trưng bày đa dạng với nhiều sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, hữu cơ, OCOP, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phiên chợ cũng là nơi giới thiệu những mô hình nông nghiệp mới, sáng tạo, những cách làm hay trong công tác hội và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn.

“Những năm qua, Ban Thường vụ HND TP. Huế đã chỉ đạo, hướng dẫn HND cấp cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phiên chợ là dịp để cụ thể hóa việc thực hiện cuộc vận động này.

Phiên chợ được tổ chức nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân giới thiệu sản phẩm Việt đến với Nhân dân và du khách; khuyến khích Nhân dân ưu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP, đặc sản Huế.

Chị Đào Hồng Hạnh (ở TP. Hồ Chí Minh) một người Huế xa quê nhiều năm nhân chuyến về giỗ ông bà, khi đi ngang đường Lê Lợi thấy phiên chợ nông sản chị liền ghé vào. Nhìn những gian hàng với sản phẩm nông sản tươi sạch được giới thiệu và bày bán, chị Hạnh thích thú: “Toàn đồ ngon vậy! Huế phải có điểm như thế này để người dân, du khách có chỗ mua sắm, thưởng thức”. Không chỉ tham quan, chị Hạnh đã mua cả thùng hàng đủ loại nước mắm, ruốc, ớt dầm, các loại mắm… để đóng gói mang về TP. Hồ Chí Minh. Và không riêng chị Hạnh mà qua theo dõi phiên chợ, chúng tôi nhận thấy nhiều du khách cũng đã ghé tham quan và mua sắm rất nhiều sản phẩm để làm quà Huế mang về.

Chị Đoan Ngọ, một cơ sở sản xuất tại xã Đan Điền tham gia gian hàng cũng bày tỏ nguyện vọng: “Bà con nông dân và các cơ sở sản xuất rất mong muốn TP. Huế có nhiều phiên chợ hoạt động thường xuyên để giới thiệu và bán sản phẩm. Theo chị Ngọ, HND thành phổ có thể tìm một địa điểm nào đó phù hợp để tổ chức hàng tuần, đầu tư gian hàng cố định bài bản. Những cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh như chị sẵn sàng nộp phí để tham gia.

Ông Nguyễn Chí Quang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, Chủ tịch HND TP. Huế cho biết, Ban Thường vụ HND thành phố đã cố gắng rất nhiều để tổ chức được phiên chợ cho bà con nông dân giới thiệu sản phẩm. Hội cũng mong muốn lãnh đạo thành phố đồng ý cho chủ trương để Hội tổ chức sự kiện này hàng tuần nhằm phục vụ người dân và du khách. Nếu được lãnh đạo thành phố đồng ý, HND thành phố sẽ xây dựng phương án tổ chức phiên chợ nông sản hàng tuần ngay tại sân trụ sở của Hội tại địa chỉ số 14 Đống Đa, P. Thuận Hóa. Không gian ở đây có thể bố trí được từ 30 - 40 gian hàng để tổ chức phiên chợ.

“Duy trì phiên chợ nông sản hàng tuần không chỉ giúp người dân tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông sản sạch mà Huế cũng có thêm một điểm đến cho du khách thưởng thức đặc sản xứ Huế”, ông Nguyễn Chí Quang nói.