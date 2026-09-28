“Nối dài” hiệu quả xúc tiến thương mại liên tỉnh

Doanh nghiệp Huế tham gia xúc tiến thương mại tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết nối thị trường

Việc đưa doanh nghiệp (DN) tham gia hội chợ, kết nối giao thương ngoài địa bàn, đồng thời mời các nhà phân phối từ nhiều tỉnh, thành đến Huế đang mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường cho các sản phẩm địa phương. Không chỉ tìm kiếm khách hàng, DN còn có điều kiện ghi nhận trực tiếp phản hồi về sản phẩm, thị hiếu và yêu cầu của từng thị trường để các cơ sở điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Kim Lang, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bách Nghệ Búp Sen cho biết, những năm gần đây, DN tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố khác. Hầu hết sự kiện, nhất là các hội chợ thương mại tổ chức tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… sản phẩm DN mang theo được tiêu thụ khá tốt; thiết lập thêm nhiều đầu mối bán sỉ.

Cũng từ thực tế tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại, bà Nguyễn Thị Kim Lang cho rằng, để hiệu quả kết nối tại các hội chợ, chương trình giao thương đạt kết quả cao, DN cần tìm hiểu kỹ nội dung, đối tác tham dự khi đăng ký tham gia. Cùng với đó, DN cũng mong muốn các đơn vị tổ chức tăng cường khảo sát, nắm bắt trước nhu cầu của nhà phân phối, đối tác và đặc điểm từng thị trường. Những thông tin này nếu được cung cấp sớm sẽ giúp DN có sự chuẩn bị phù hợp, chủ động điều chỉnh sản phẩm và lựa chọn đúng đối tác cần tiếp cận. Từ đó, các hoạt động xúc tiến sẽ không chỉ dừng ở việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm mà có thể tạo ra những cuộc kết nối sát nhu cầu và nâng khả năng hình thành đơn hàng, quan hệ hợp tác sau chương trình.

Kết quả đánh giá chương trình xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2025 của UBND thành phố cho thấy, thị trường trong nước đang tạo nền tảng tiêu thụ cho các nhóm sản phẩm chủ lực, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản Huế. Giai đoạn này có hơn 1.000 lượt DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Nhiều sản phẩm đặc sản, OCOP của Huế đã tiếp cận và phân phối tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trong và ngoài nước.

Sản phẩm của doanh nghiệp Hải Phòng tham gia hội chợ thương mại Festival Huế 2026.

Từ tháng 5/2024, sau khi nhiệm vụ thực hiện chương trình xúc tiến thương mại được chuyển giao về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ Doanh nghiệp thành phố, hoạt động kết nối thị trường tiếp tục được mở rộng. Trung tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương, tổ chức và tham gia nhiều hội chợ lớn như: Hội chợ thương mại Festival Huế 2026, hội chợ mùa thu 2025, hội chợ mùa xuân lần thứ nhất năm 2026, cùng các hội nghị kết nối cung cầu giữa TP. Huế và các tỉnh, thành khác. Trung tâm cũng hỗ trợ thành công hơn 15 DN trên địa bàn thành phố kết nối và đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối hiện đại như GO!, Co.opmart, WinMart, AEON Mall; các cửa hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng (Taseco); các đại lý phân phối F&B tại khu vực miền Bắc và miền Nam.

Đổi mới phương thức xúc tiến

Không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho DN, việc tổ chức hoặc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại liên tỉnh, vùng cũng có ý nghĩa quan trọng với các địa phương và trung tâm xúc tiến thương mại. Các thông tin thị trường được thu thập từ các chương trình là một trong những cơ sở để các đơn vị xúc tiến kiến nghị cơ quan quản lý điều chỉnh chính sách hỗ trợ, định hướng phát triển sản phẩm và tổ chức sản xuất phù hợp hơn với nhu cầu thị trường. Đồng thời, việc kết nối cung cầu liên tỉnh, thành phố còn mở thêm kênh tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để DN tiếp cận hệ thống phân phối ngoài địa bàn và tăng cường liên kết thương mại giữa các địa phương.

Doanh nghiệp Huế tham gia xúc tiến thương mại tại Hà Nội.

Theo ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng, các chương trình giao thương liên tỉnh, liên vùng không chỉ giúp DN giới thiệu sản phẩm mà còn giúp các đơn vị xúc tiến nhận diện rõ nhu cầu thị trường và thế mạnh bổ trợ giữa các địa phương. Qua từng chương trình, những phản hồi về mẫu mã, chất lượng, quy cách đóng gói hay nhu cầu của hệ thống phân phối được trung tâm ghi nhận để tiếp tục tư vấn cho DN. Những thông tin này cũng tạo cơ sở để các trung tâm xúc tiến phối hợp lựa chọn nhóm sản phẩm, đối tác và hệ thống phân phối phù hợp, qua đó tổ chức các chương trình kết nối sát nhu cầu của DN, nhà phân phối hơn. Với Huế và các địa phương miền Trung, việc tăng trao đổi dữ liệu thị trường sẽ giúp hoạt động xúc tiến liên vùng đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thực chất hơn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng này, giai đoạn 2026 - 2030, chương trình xúc tiến thương mại TP. Huế tiếp tục lấy thị trường nội địa làm trọng tâm. Do đó, các hoạt động xúc tiến thương mại liên tỉnh, liên vùng sẽ được quan tâm đầu tư, ưu tiên các đô thị lớn, trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và những địa phương có sức tiêu thụ lớn.

Với khu vực miền Trung, Tây Nguyên, TP. Huế cũng tận dụng lợi thế về khoảng cách địa lý, nét tương đồng về văn hóa, ẩm thực tạo điều kiện mở rộng liên kết cung cầu, xúc tiến theo nhóm sản phẩm và ngành hàng. Cùng với đó, thành phố cũng tăng cường kết nối sản phẩm Huế với siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi bán lẻ, cửa hàng tiện lợi và các kênh phân phối chuyên ngành. Hoạt động xúc tiến cũng sẽ được đa dạng theo hướng xúc tiến gắn với du lịch, lễ hội… mở thêm kênh tiếp cận khách hàng cho sản phẩm đặc trưng, quà tặng, hàng lưu niệm và thực phẩm truyền thống.

Doanh nghiệp Huế tham gia xúc tiến thương mại tại TP. Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ Doanh nghiệp TP. Huế thông tin, thời gian tới hoạt động xúc tiến sẽ được triển khai theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm hơn. Bên cạnh hội chợ truyền thống, Trung tâm dự kiến tăng các chương trình kết nối B2B (mô hình kinh doanh thương mại giữa DN với DN), khảo sát thị trường và hỗ trợ DN khai thác các nền tảng thương mại điện tử. Song hành với hỗ trợ xúc tiến thương mại, Trung tâm sẽ chủ động thu thập, phân tích thông tin thị trường ngoài địa bàn để tư vấn cho DN. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan hỗ trợ chuẩn hóa chất lượng, cải tiến mẫu mã, bao bì và truy xuất nguồn gốc phù hợp hơn với nhu cầu từng thị trường.

Trung tâm cũng mở rộng mạng lưới liên kết giữa các trung tâm xúc tiến thương mại và các địa phương gắn với chia sẻ thông tin thị trường, phối hợp dự báo cung cầu và hỗ trợ xây dựng các chuỗi cung ứng liên tỉnh. Sự phối hợp này sẽ giúp các đơn vị có thêm căn cứ lựa chọn chương trình, kết nối đúng nhu cầu của DN sản xuất và nhà phân phối, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xúc tiến thương mại.

Dù vậy, hiệu quả của các chương trình xúc tiến không chỉ đến từ sự hỗ trợ của các sở, ngành mà còn phụ thuộc vào sự chủ động của DN. Việc nắm bắt nhu cầu thị trường, duy trì liên hệ với nhà phân phối, tiếp thu phản hồi để cải tiến sản phẩm và xây dựng phương án cung ứng phù hợp sẽ giúp DN tận dụng tốt hơn những cơ hội được mở ra sau mỗi chương trình kết nối. Khi chất lượng sản phẩm và năng lực giao hàng được kiểm chứng, DN sẽ có cơ sở củng cố niềm tin với đối tác, từng bước phát triển quan hệ thương mại lâu dài.