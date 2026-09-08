Đưa lợi thế địa phương đến gần hơn với đối tác

Không gian giới thiệu sản phẩm của tỉnh Sơn La.

Giới thiệu các sản phẩm bản địa

Theo ban tổ chức, không gian trưng bày sản phẩm có sự tham gia của 45 địa phương, tổ chức, doanh nghiệp (DN) Việt Nam và Nhật Bản cùng các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại TP. Huế. Mỗi gian hàng đều giới thiệu sản phẩm đặc trưng, hình ảnh địa phương, nhu cầu hợp tác và thông tin về môi trường đầu tư.

Tại các gian hàng của TP. Huế, sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng. Công ty TNHH MTV Áo dài và Sân khấu nghệ thuật Về miền Hương Ngự lựa chọn sản phẩm thời trang thiết kế từ dệt dèng A Lưới để giới thiệu với đại biểu và DN Nhật Bản. Sản phẩm được phát triển dựa trên nghề dệt truyền thống của đồng bào vùng cao A Lưới, đồng thời cải tiến theo hướng thời trang phù hợp với nhu cầu mới.

Ông Nguyễn Viết Bảo, đại diện Công ty TNHH MTV Áo dài và Sân khấu nghệ thuật Về miền Hương Ngự cho hay, người tiêu dùng Nhật Bản quan tâm đến các sản phẩm sử dụng nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường. Vì vậy, đơn vị lựa chọn giới thiệu sản phẩm thời trang thiết kế từ dệt dèng A Lưới sử dụng sợi cotton, kỹ thuật dệt thủ công và màu nhuộm có nguồn gốc tự nhiên để quảng bá, giới thiệu. Thông qua việc kết nối với tài nguyên bản địa, khôi phục và phát triển sản phẩm truyền thống, đơn vị mong muốn được kết nối với các DN cùng ngành để hợp tác xúc tiến thương mại cho những sản phẩm truyền thống của Huế.

Đối với DN, tham gia không gian trưng bày không chỉ với mục đích tìm thị trường cho sản phẩm mà còn hiểu hơn về đối tác, thị hiếu cũng như khả năng tiếp nhận sản phẩm của khách hàng.

Ông Susumu Higuchi, Sở Nông nghiệp tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) cho rằng, TP. Huế có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá đa dạng từ miền núi đến vùng biển, tạo dư địa cho việc tìm hiểu các hướng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo ông Susumu Higuchi, dù chưa có điều kiện tìm hiểu sâu về ngành nông nghiệp của TP. Huế, song ông kỳ vọng hai bên sẽ có thêm các cuộc trao đổi chuyên đề trong thời gian tới. Tỉnh Yamanashi mong muốn có cơ hội giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của địa phương đến thị trường Huế.

Mở thêm cơ hội hợp tác

Ông Đào Văn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết: “Tham gia Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026, Sơn La giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản cùng tiềm năng thế mạnh của địa phương. Chúng tôi kỳ vọng, DN Nhật Bản có thể đồng hành cùng địa phương trong việc nghiên cứu đầu tư các lĩnh vực công nghệ chế biến, bảo quản, nâng cao năng lực phát triển thị trường xuất khẩu”.

Theo ông Đào Văn Quang, việc tham gia trưng bày tại diễn đàn có đại diện các địa phương, tổ chức và DN giúp đơn vị tiếp cận được nhiều nhóm đối tác trong cùng một không gian. Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, đơn vị cũng có thể tìm hiểu các lĩnh vực mà đối tác đang quan tâm, nhu cầu hợp tác và những điều kiện cần chuẩn bị trong quá trình hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ Doanh nghiệp TP. Huế cho biết, hoạt động trưng bày tại Nhà hát sông Hương là một phần trong chuỗi chương trình của diễn đàn. Sau những cuộc tiếp xúc tại gian hàng, Hội nghị kết nối Huế - Nhật Bản cung cấp thêm thông tin về tiềm năng, dự án kêu gọi đầu tư và nhu cầu hợp tác của thành phố. Việc kết hợp giữa không gian giới thiệu sản phẩm với các phiên kết nối chuyên sâu tạo thêm các “điểm chạm” giữa các DN và địa phương hai nước. Qua đó, mở ra thêm những cơ hội hợp tác và góp phần nâng giá trị cho các sản phẩm địa phương trên thị trường quốc tế.