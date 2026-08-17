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Thế giới

Indonesia nỗ lực khắc phục hậu quả động đất

ClockThứ Ba, 18/08/2026 09:26
Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) ngày 17/8 cho biết, đã có 54 người chết do trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra hôm 15/8.

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Lực lượng cứu hộ sơ tán người bị thương do động đất. (Ảnh: XINHUA) 

Khoảng 13.000 người trên đảo Flores của Indonesia vẫn chưa thể trở về nhà và chờ được cứu trợ. Tại thị trấn Mbay gần tâm chấn động đất, người dân vẫn phải dựng các lều tạm bằng bạt và cọc để trú qua đêm.

Nhiều người phải ngủ ngoài trời trong đêm thứ hai liên tiếp. Chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia đã ban bố tình trạng khẩn cấp 14 ngày, từ 15-30/8. Không quân Indonesia đã vận chuyển 13 tấn hàng cứu trợ gồm thực phẩm, quần áo, nước sạch và thiết bị y tế.

Trực thăng cũng được huy động để đưa hàng cứu trợ tới các cộng đồng bị cô lập. Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cho biết họ đang rất cần lều trú, nước sạch, thực phẩm và thuốc men.

Trong khi đó, BNPB cho biết, khoảng 1.000 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng ở mức độ nhẹ hơn, nhiều công trình công cộng, trong đó có trường học, cơ sở y tế và trụ sở chính quyền cũng bị hư hại.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo, hơn 8.000 trẻ em đang đối mặt nguy cơ mất an toàn và gián đoạn học tập do hậu quả động đất, các nhu cầu cấp thiết hiện nay bao gồm nơi trú tạm, nước sạch, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em và gia đình.

https://nhandan.vn/indonesia-no-luc-khac-phuc-hau-qua-dong-dat-post982539.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Indonesianỗ lựckhắc phụchậu quảđộng đất
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