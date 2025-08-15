Lãnh đạo và cán bộ nhân viên nhà máy xi măng VIXITO Quảng Trị hào hứng trong ngày vận hành và xuất sản phẩm

Lễ vận hành đánh dấu một cột mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển và cam kết của VIXITO trong việc cung cấp các giải pháp xây dựng tiên tiến. VIXITO đã và đang nghiên cứu để chuẩn bị cho ra mắt thị trường những sản phẩm xi măng xanh, giảm phát thải. Sản phẩm VIXITO PCB40, PCB30 và VIXITO Xanh Cacbon đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao, mang lại hiệu quả vượt trội cho công trình và hướng tới chiến lược phát triển "Hành tinh Xây dựng Xanh" của Tập đoàn VIASG.

Ông Phạm Vĩnh Hưng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Công nghệ cao VIXITO, Phó Giám đốc Pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn VIASG - tự hào phát biểu trong buổi lễ vận hành nhà máy

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Vĩnh Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Công nghệ cao VIXITO, Phó Giám đốc Pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn VIASG đã chia sẻ về ý nghĩa của việc khai trương nhà máy và ra hàng sản phẩm VIXITO. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa nhà máy VIXITO vào hoạt động, mở rộng hệ thống phân phối và cung cấp các giải pháp xây dựng bền vững, tiến bước cùng đất nước.

Cán bộ VIXITO chuẩn bị sẵn sàng vận hành nhà máy và xuất sản phẩm

Sự kiện đã diễn ra thành công rực rỡ, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển bền vững. VIXITO tự hào đồng hành kiến tạo những công trình vững chãi, góp phần xây dựng một tương lai xanh.