Nghiên cứu khai thác tàu hỏa hơi nước tuyến Huế - Đà Nẵng

Lãnh đạo thành phố Huế và tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam tại chuyến làm việc.

Tham dự buổi làm việc về phía Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) có ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về kết quả khai thác tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt mới trên cơ sở phát huy lợi thế về cảnh quan, di sản và trải nghiệm trên hành trình. Trong đó, trọng tâm là nghiên cứu đưa vào khai thác sản phẩm tàu hỏa hơi nước tuyến Huế - Đà Nẵng, dự kiến chạy thử trong tháng 10/2026.

Sản phẩm tàu hỏa hơi nước được định hướng tạo thêm trải nghiệm đặc sắc cho du khách trên hành trình kết nối hai thành phố, gắn với cảnh quan đèo Hải Vân. Hai bên trao đổi phương án tổ chức hành trình, trong đó nghiên cứu điểm dừng tại khu vực đèo Hải Vân để du khách tham quan, ngắm cảnh và check-in, qua đó tăng tính trải nghiệm và sức hấp dẫn của tuyến.

Trên cơ sở những kết quả đạt được từ tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng, thành phố và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu đưa thêm các sản phẩm mới vào khai thác, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đường sắt gắn với di sản, cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức hấp dẫn và nâng cao khả năng kết nối các dịch vụ du lịch của điểm đến Huế.