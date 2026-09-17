  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 17/09/2026 15:46

Nghiên cứu khai thác tàu hỏa hơi nước tuyến Huế - Đà Nẵng

HNN.VN - Ngày 17/9, tại Hà Nội, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang có buổi làm việc với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) về chuyến tàu hỏa hơi nước tuyến Huế - Đà Nẵng, kết nối du lịch Huế với các điểm đến trong khu vực.

Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ cho cảnh sát giao thôngKhai trương đoàn tàu “Phong Nha - Cố đô Huế”Hình thành hệ thống nghĩa trang xanhTàu di sản Huế-Phong Nha triển khai nhiều dịch vụ ưu đãi cho khách đi tàu

Lãnh đạo thành phố Huế và tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam tại chuyến làm việc.

Tham dự buổi làm việc về phía Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) có ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về kết quả khai thác tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt mới trên cơ sở phát huy lợi thế về cảnh quan, di sản và trải nghiệm trên hành trình. Trong đó, trọng tâm là nghiên cứu đưa vào khai thác sản phẩm tàu hỏa hơi nước tuyến Huế - Đà Nẵng, dự kiến chạy thử trong tháng 10/2026.

Sản phẩm tàu hỏa hơi nước được định hướng tạo thêm trải nghiệm đặc sắc cho du khách trên hành trình kết nối hai thành phố, gắn với cảnh quan đèo Hải Vân. Hai bên trao đổi phương án tổ chức hành trình, trong đó nghiên cứu điểm dừng tại khu vực đèo Hải Vân để du khách tham quan, ngắm cảnh và check-in, qua đó tăng tính trải nghiệm và sức hấp dẫn của tuyến.

Trên cơ sở những kết quả đạt được từ tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng, thành phố và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu đưa thêm các sản phẩm mới vào khai thác, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đường sắt gắn với di sản, cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức hấp dẫn và nâng cao khả năng kết nối các dịch vụ du lịch của điểm đến Huế.

Đình Hoàng
 Từ khóa:
đường sắthuếđà nẵnghơi nước
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bổ sung phương tiện, vật tư cho lực lượng trực tiếp chiến đấu

Ngày 16/9, Phòng Hậu cần Công an TP. Huế tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận và bàn giao phương tiện, vật tư chuyên dùng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực cơ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bổ sung phương tiện, vật tư cho lực lượng trực tiếp chiến đấu

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top